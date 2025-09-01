Nicușor Dan, după vizita Ursulei von der Leyen la Constanța: „Extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că România deține o importanță strategică majoră pentru securitatea Europei și a spațiului euro-atlantic. În cadrul discuțiilor cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită la Constanța, acesta a subliniat necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră.

Mesajul transmis de Nicușor Dan după vizita Ursulei von der Leyen

De asemenea, Nicușor Dan a afirmat că România va urmări să utilizeze cât mai eficient resursele europene pentru extinderea capacităților militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare.

„Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic. Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

„Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră. Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul #Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”, a încheiat președintele.

În cadrul vizitei, Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au avut întrevederi cu oficiali ai Armatei Române și au vizitat Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și Portul Militar Constanța, urmate de o conferință de presă comună.