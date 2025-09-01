Nicușor Dan şi Ursula von der Leyen, întâlnire cu zâmbetul pe buze la Constanța. Cum a întâmpinat-o preşedintele României? Foto

Președintele României, Nicușor Dan, a primit-o cu entuziasm pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanța. Cei doi oficiali au zâmbit, părând doi prieteni care se reîntâlnesc, înainte de a porni împreună spre vizite oficiale la fregata ”Regele Ferdinand” și la Baza militară Mihail Kogălniceanu.

Ursula von der Leyen a ajuns în România

În urmă cu puțin timp, Ursula von der Leyen a sosit în România. Nicușor Dan s-a dus grăbit către ea, primind-o cu un zâmbet larg, gest care a atras atenția presei și a participanților la eveniment. Momentul a fost unul relaxat, dar simbolic, demonstrând buna colaborare între România și Uniunea Europeană.

Cei doi oficiali au fost însoțiți de o delegație formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, precum și consilierii prezidențiali Luminița Odobescu și Radu Burnete.

La întâlnire trebuia să fie prezent și premierul Ilie Bolojan, însă acesta a ales să rămână la București. Absența sa a alimentat imediat zvonurile privind o posibilă ruptură între premier și președinte, pe fondul comentariilor recente făcute de Nicușor Dan privind perioada de tranziție până la pensionarea magistraților.

”Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani”

Președintele României a explicat duminică, la Chișinău, de ce a cerut coaliției ca perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să nu fie de 10 ani, cât a fost propus inițial, ci de 15:

”Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, pensie specială, magistraţii din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din ţări europene”, a declarat liderul țării, citat de Agerpres. ”Un aviator din România munceşte cât un aviator din Spania, un poliţist din România munceşte cât un poliţist din Franţa, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistraţii din România, şi am avut exerciţiul ăsta aproape zilnic o perioadă și săptămânal în perioada cât am fost primar, au muncit în anii aceştia de două – trei ori mai mult decât analogii lor din ţările europene şi atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că este rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne află, să îi cerem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi. Mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult mi se pare excesiv, pentru că ei au muncit toată perioada asta”, a explicat preşedintele. ”Asta e o discuţie şi o să las Parlamentul să o tranşeze. Guvernul propune şi Parlamentul să tranşeze”, a declarat Nicușor Dan. ”Ce am insistat eu ca nu mai mult de dublu până la ieşirea la pensie”, a mai spus liderul României.

Programul oficial și vizitele ulterioare

După primirea oficială, Nicușor Dan și Ursula von der Leyen s-au deplasat cu elicopterul la Constanța pentru a vizita fregata ”Regele Ferdinand”.

Ulterior, cei doi vor vizita Baza militară de la Mihail Kogălniceanu și vor susține o conferință de presă comună. Vizita președintei Comisiei Europene face parte dintr-un turneu început în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria.

La Constanța, întâlnirea cu Nicușor Dan a evidențiat cordialitatea și cooperarea dintre România și Uniunea Europeană, într-un cadru oficial, dar relaxat, surprins perfect de camerele de luat vederi.

