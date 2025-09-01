Ultima ora
Cel puţin 500 de morţi şi răniţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Ce magnitudine a avut seismul devastator
01 sept. 2025 | 10:23
de Diana Dumitrache

Ursula von der Leyen vizitează Constanţa alături de Nicuşor Dan. Programul întâlnirilor preşedintei Comisiei Europene

Actualitate
Ursula von der Leyen vizitează Constanţa alături de Nicuşor Dan. Programul întâlnirilor preşedintei Comisiei Europene
Ursula von der Leyen şi Nicuşor Dan (Sursa foto: Profimedia)

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni într-o vizită oficială în România, la Constanţa. Ea este însoţită de preşedintele României, Nicuşor Dan, şi are programate întrevederi cu oficiali ai Armatei, vizite la obiective militare strategice şi o conferinţă de presă comună. Premierul Ilie Bolojan, anunţat iniţial ca participant, a rămas la Bucureşti, având pe agendă o şedinţă a coaliţiei, o şedinţă de Guvern şi asumarea răspunderii în Parlament.

Ursula von der Leyen vine în România. Programul vizitei

Conform Administraţiei Prezidenţiale, programul oficial al vizitei la Constanţa se desfăşoară astfel:

  • ora 15.00 – sosirea la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”;
  • ora 15.45 – vizitarea fregatei „Regele Ferdinand”, aflată în Portul Militar Constanţa;
  • ora 16.45 – convorbiri oficiale la Baza 57 Aeriană, urmate de o întâlnire cu militarii dislocaţi aici;
  • ora 17.20 – conferinţă de presă comună a Ursulei von der Leyen şi a preşedintelui Nicuşor Dan.
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Temele discuţiilor

Potrivit comunicatului Administraţiei Prezidenţiale, întâlnirile se vor concentra pe consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi NATO, cu accent pe prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride. Vizita la Portul Militar şi la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu are rolul de a evidenţia importanţa strategică a regiunii Mării Negre, mai ales în actualul context geopolitic.

Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la evenimente, a transmis că rămâne în Capitală pentru a conduce şedinţa coaliţiei de guvernare programată la ora 12.00, şedinţa de Guvern de la ora 16.00 şi pentru asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, prevăzută pentru ora 19.00.

