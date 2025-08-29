Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 15:24
de Bianca Dumbrăveanu

De ce nu a mers Nicușor Dan de Ziua Independenței în Republica Moldova. Președintele, invitat duminică în vizită oficială la Chișinău

Actualitate
De ce nu a mers Nicușor Dan de Ziua Independenței în Republica Moldova. Președintele, invitat duminică în vizită oficială la Chișinău

Președintele României, Nicușor Dan, nu a participat marți, 27 august, la manifestările organizate la Chișinău cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, fapt care a stârnit numeroase întrebări atât la București, cât și peste Prut. Explicațiile au venit ulterior, după ce jurnalistul Vitalie Cojocari a verificat informațiile din mai multe surse oficiale. Potrivit acestuia, șeful statului român a dorit să fie prezent la sărbătoare, însă invitația oficială adresată de președinta Maia Sandu a vizat un alt moment simbolic – Ziua Limbii Române, marcată pe 31 august. Aceasta este o dată cu o încărcătură istorică la fel de importantă pentru societatea moldoveană, ziua în care, în 1989, Parlamentul de la Chișinău a adoptat limba română ca limbă oficială, cu grafie latină.

De ce a fost ales 31 august pentru vizita oficială

Ziua Independenței și Ziua Limbii Române sunt sărbători strâns legate istoric. În 1989, sute de mii de moldoveni s-au adunat la Chișinău cerând nu doar desprinderea de URSS, ci și revenirea la alfabetul latin. Mai întâi a fost adoptată limba, pe 31 august 1989, iar abia doi ani mai târziu, la 27 august 1991, a fost proclamată independența Republicii Moldova.

Astfel, autoritățile de la Chișinău au dorit ca vizita președintelui României să aibă loc în această duminică, de Ziua Limbii Române, când Maia Sandu și Nicușor Dan vor participa împreună la evenimentele oficiale dedicate sărbătorii.

Vezi și:
Nicușor Dan, reacție vehementă după ce un livrator străin a fost atacat pe stradă, în București. Ce i-a transmis polițistului care a intervenit
Ursula von der Leyen vine în România. Preşedinta Comisiei Europene se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan

Programul vizitei lui Nicușor Dan la Chișinău

Administrația Prezidențială a anunțat programul oficial al vizitei din 31 august. Șeful statului va fi primit dimineața de Maia Sandu la Reședința de Stat, iar apoi va participa, în Piața Marii Adunări Naționale, la „Marea Dictare Națională”, eveniment cultural care va fi transmis și online.

Programul oficial al vizitei:

  • 08:40 – Primire de către Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat
  • 10:00 – Participare la Evenimentul „Marea Dictare Națională”, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău
  • 11:15 – Depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni
  • 11:45 – Participare la concertul dedicat Zilei Limbii Române

Felicitarea pentru Ziua Independenței

Un alt subiect discutat intens în spațiul public a fost absența unui mesaj public de felicitare din partea președintelui României la 27 august. Potrivit informațiilor obținute de Vitalie Cojocari, Nicușor Dan a transmis totuși o telegramă oficială de felicitare către Președinția Republicii Moldova. Documentul a fost trimis prin canale diplomatice, direct de la Palatul Cotroceni la instituția prezidențială de la Chișinău.

Mesajul nu a fost însă făcut public pe rețelele de socializare, așa cum se întâmplă de obicei.

O relație apropiată între Nicușor Dan și Maia Sandu

Nicușor Dan este un vizitator frecvent al Republicii Moldova, atât în calitate oficială, cât și în plan personal. În urmă cu două săptămâni, a fost prezent alături de familia sa la Festivalul Lupilor, la Orheiul Vechi, dar și la Festivalul Zemii din Călărași. Tot atunci, Maia Sandu i-a adresat invitația de a participa la sărbătorirea Zilei Limbii Române la Chișinău.

Relația dintre cei doi șefi de stat este una apropiată, președintele român alegând Republica Moldova ca destinație a primei sale vizite oficiale după învestitură. Vizita de duminică va fi încă o ocazie pentru consolidarea legăturilor culturale și politice dintre cele două state.

Toamnă atipică în România. ANM a actualizat prognoza meteo pentru luna septembrie, ce schimbări ne așteaptă
Recomandări
Blocul din Germania în care stau români, rușinea țării. Oamenii trăiesc printre gunoaie, „pescuiesc” șobolani de la fereastră
Blocul din Germania în care stau români, rușinea țării. Oamenii trăiesc printre gunoaie, „pescuiesc” șobolani de la fereastră
Wikipedia, acuzată că răspândește informații părtinitoare. Noul front al războiului politic din SUA
Wikipedia, acuzată că răspândește informații părtinitoare. Noul front al războiului politic din SUA
Premierele lunii septembrie pe Disney+: Thriller european, comedii și mari producții Marvel
Premierele lunii septembrie pe Disney+: Thriller european, comedii și mari producții Marvel
Guvernul schimbă modul în care se calculează impozitul auto. Ce mașini sunt avantajate, dar și cine va plăti mai mult
Guvernul schimbă modul în care se calculează impozitul auto. Ce mașini sunt avantajate, dar și cine va plăti mai mult
Pepeni cu gust de pară, inovația cu care un tânăr din Arad a dat lovitura. S-a întors acasă din Germania pentru a-și deschide afacerea
Pepeni cu gust de pară, inovația cu care un tânăr din Arad a dat lovitura. S-a întors acasă din Germania pentru a-și deschide afacerea
Netflix și Sony discută despre un posibil sequel pentru „KPop Demon Hunters”, filmul care a cucerit fanii
Netflix și Sony discută despre un posibil sequel pentru „KPop Demon Hunters”, filmul care a cucerit fanii
De ce ar trebui să pui sare amară la trandafiri. Vor înflori mai des și mai spectaculos, cum se administrează tratamentul
De ce ar trebui să pui sare amară la trandafiri. Vor înflori mai des și mai spectaculos, cum se administrează tratamentul
Șantier major în București. Una dintre cele mai aglomerate zone din Capitală se transformă total: „Va fi una dintre cele mai frumoase din oraș”
Șantier major în București. Una dintre cele mai aglomerate zone din Capitală se transformă total: „Va fi una dintre cele mai frumoase din oraș”
Revista presei
Adevarul
Superstiţii la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce nu ai voie să faci pe 29 august
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Regia din spatele emisiunilor TV care par reality show-uri. Leo de la Strehaia recunoaște că Renata Gheorghe a luat 500.000 de euro pentru a spune public că acesta are o relație cu mama ei. Vă mai amintiți scandalul uriaș de la Kanal D?
Playtech Știri
Horoscopul zilei de vineri, 29 august 2025. Zodia cu protecție divină într-o zi de mare sărbătoare, norocul e de partea ei
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!