De ce nu a mers Nicușor Dan de Ziua Independenței în Republica Moldova. Președintele, invitat duminică în vizită oficială la Chișinău

Președintele României, Nicușor Dan, nu a participat marți, 27 august, la manifestările organizate la Chișinău cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, fapt care a stârnit numeroase întrebări atât la București, cât și peste Prut. Explicațiile au venit ulterior, după ce jurnalistul Vitalie Cojocari a verificat informațiile din mai multe surse oficiale. Potrivit acestuia, șeful statului român a dorit să fie prezent la sărbătoare, însă invitația oficială adresată de președinta Maia Sandu a vizat un alt moment simbolic – Ziua Limbii Române, marcată pe 31 august. Aceasta este o dată cu o încărcătură istorică la fel de importantă pentru societatea moldoveană, ziua în care, în 1989, Parlamentul de la Chișinău a adoptat limba română ca limbă oficială, cu grafie latină.

De ce a fost ales 31 august pentru vizita oficială

Ziua Independenței și Ziua Limbii Române sunt sărbători strâns legate istoric. În 1989, sute de mii de moldoveni s-au adunat la Chișinău cerând nu doar desprinderea de URSS, ci și revenirea la alfabetul latin. Mai întâi a fost adoptată limba, pe 31 august 1989, iar abia doi ani mai târziu, la 27 august 1991, a fost proclamată independența Republicii Moldova.

Astfel, autoritățile de la Chișinău au dorit ca vizita președintelui României să aibă loc în această duminică, de Ziua Limbii Române, când Maia Sandu și Nicușor Dan vor participa împreună la evenimentele oficiale dedicate sărbătorii.

Programul vizitei lui Nicușor Dan la Chișinău

Administrația Prezidențială a anunțat programul oficial al vizitei din 31 august. Șeful statului va fi primit dimineața de Maia Sandu la Reședința de Stat, iar apoi va participa, în Piața Marii Adunări Naționale, la „Marea Dictare Națională”, eveniment cultural care va fi transmis și online.

Programul oficial al vizitei:

08:40 – Primire de către Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat

10:00 – Participare la Evenimentul „Marea Dictare Națională”, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău

11:15 – Depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni

11:45 – Participare la concertul dedicat Zilei Limbii Române



Felicitarea pentru Ziua Independenței

Un alt subiect discutat intens în spațiul public a fost absența unui mesaj public de felicitare din partea președintelui României la 27 august. Potrivit informațiilor obținute de Vitalie Cojocari, Nicușor Dan a transmis totuși o telegramă oficială de felicitare către Președinția Republicii Moldova. Documentul a fost trimis prin canale diplomatice, direct de la Palatul Cotroceni la instituția prezidențială de la Chișinău.

Mesajul nu a fost însă făcut public pe rețelele de socializare, așa cum se întâmplă de obicei.

O relație apropiată între Nicușor Dan și Maia Sandu

Nicușor Dan este un vizitator frecvent al Republicii Moldova, atât în calitate oficială, cât și în plan personal. În urmă cu două săptămâni, a fost prezent alături de familia sa la Festivalul Lupilor, la Orheiul Vechi, dar și la Festivalul Zemii din Călărași. Tot atunci, Maia Sandu i-a adresat invitația de a participa la sărbătorirea Zilei Limbii Române la Chișinău.

Relația dintre cei doi șefi de stat este una apropiată, președintele român alegând Republica Moldova ca destinație a primei sale vizite oficiale după învestitură. Vizita de duminică va fi încă o ocazie pentru consolidarea legăturilor culturale și politice dintre cele două state.