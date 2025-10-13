Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 21:48
de Badea Violeta

Nicuşor Dan a promulgat legea privind monitorizarea electronică a inculpaţilor. Alertele la trecerea frontierei vor fi transmise în timp real

Nicuşor Dan a promulgat legea privind monitorizarea electronică a inculpaţilor. Alertele la trecerea frontierei vor fi transmise în timp real
Nicusor Dan. Sursa foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni, 13 octombrie, că a promulgat legea care actualizează monitorizarea electronică a persoanelor inculpate. Noua reglementare introduce alerta de apropiere a frontierei, care se declanşează dacă dispozitivul electronic al persoanei supravegheate se află la mai puţin de 30 km de frontieră. Modificările legislative vin ca răspuns la noile obligaţii ale României în contextul aderării la spaţiul Schengen.

Cum funcţionează alerta de apropiere a frontierei

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care aproba ordonanţa de urgenţă menită să actualizeze cadrul legislativ privind monitorizarea electronică a persoanelor inculpate pentru anumite infracţiuni.

Noile reglementări urmăresc să alinieze țara noastră la cerinţele generate de aderarea la spaţiul Schengen și să asigure un mecanism eficient de supraveghere.

Potrivit normelor actualizate, alerta de apropiere a frontierei se declanşează atunci când dispozitivul electronic purtat de persoana monitorizată este detectat la o distanţă mai mică de 30 km de graniţă.

De ce a fost nevoie de actualizarea legislaţiei

Informaţiile sunt transmise autorităţilor competente în timp real, ceea ce permite intervenţia rapidă pentru a preveni părăsirea ilegală a teritoriului. Măsura întăreşte monitorizarea persoanelor aflate sub control judiciar și sprijină respectarea măsurilor impuse de instanţe.

”Am promulgat astăzi legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate de săvârşirea anumitor infracţiuni, astfel încât România să aibă toate reglementările necesare pentru a-şi respecta noile obligaţii date de contextul aderării la spaţiul Schengen”, a declarat Nicuşor Dan pe Facebook.

Vezi și Nicușor Dan a promulgat legea. Codul Rutier 2025 se schimbă: șoferii cu permis categorie B primesc un drept în plus!

”Aliniază România la standardele europene în materie de justiţie şi securitate”

Noile reglementări privind monitorizarea electronică întăresc capacitatea autorităţilor de a reacţiona rapid și eficient, asigurând respectarea măsurilor judiciare. Legea creează un cadru unitar și coerent pentru supravegherea persoanelor inculpate, sporind siguranţa publică și protecţia victimelor.

Totodată, normele aliniaza România la standardele europene în materie de justiţie și securitate, adaptând monitorizarea electronică la cerinţele aderării la spaţiul Schengen. Implementarea noilor reguli permite gestionarea mai eficientă a riscurilor asociate evadării sau încălcării restricţiilor judiciare și consolidează rolul autorităţilor în supravegherea persoanelor aflate sub control judiciar.

Astfel, protecţia comunităţii și a victimelor infracţiunilor este întărită, iar România se aliniază practicilor europene privind securitatea frontierelor și controlul electronic.

”Noile prevederi actualizate, inclusiv introducerea alertei de apropiere a frontierei, consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor în timp real pentru a se asigura că măsurile judiciare sunt respectate.

Finalizarea procesului legislativ şi toate aceste prevederi permit ca monitorizarea electronică să fie realizată unitar şi coerent, cresc siguranţa publică, protejează mai bine victimele şi aliniază România la standardele europene în materie de justiţie şi securitate”, afirmă preşedintele.

Vezi și Nicușor Dan, duminică în sânul familiei. Preşedintele României, fotografiat pe Calea Victoriei făcând păpuşi alături de copii!

