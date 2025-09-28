Ultima ora
28 sept. 2025 | 13:10
de Vieriu Ionut

Nicușor Dan, duminică în sânul familiei. Preşedintele României, fotografiat pe Calea Victoriei făcând păpuşi alături de copii

Nicușor Dan, surprins pe Calea Victoriei cu cei doi copii

Bucureștiul s-a transformat din nou, în acest weekend, într-un spațiu cultural viu, unde arta și tradițiile s-au întâlnit cu relaxarea urbană. Evenimentul „Străzi Deschise” a animat Calea Victoriei, atrăgând vizitatori de toate vârstele. Printre cei prezenți s-a numărat și președintele României, Nicușor Dan, care a fost fotografiat petrecând timp cu familia sa într-un cadru inedit, departe de agitația vieții politice.

Președintele, surprins la un atelier de creație

Duminică, Nicușor Dan a fost văzut pe Calea Victoriei alături de fetița și băiatul său, participând la un atelier de creație dedicat copiilor. Imaginile surprinse arată cum președintele stă așezat la o măsuță mică, confecționând păpuși din cârpe împreună cu cei mici. Gestul său a atras atenția celor din jur, fiind o ipostază mai rar văzută pentru un șef de stat.

Fotografiile, realizate de Antena 3 CNN, îl prezintă pe Nicușor Dan implicat activ în activitate, oferind copiilor săi un moment de bucurie într-o atmosferă relaxată.

Atmosferă de sărbătoare pe Calea Victoriei

Ediția din acest weekend a evenimentului „Străzi Deschise” a adus laolaltă spectacole, expoziții și activități interactive. Calea Victoriei a devenit, pentru două zile, o promenadă culturală unde bucureștenii și turiștii au avut ocazia să descopere orașul dintr-o altă perspectivă.

În zona Parcului Kretzulescu, artiști plastici au transformat strada într-un adevărat atelier în aer liber, pictând sub privirile trecătorilor. Cei interesați au putut admira procesul artistic și au avut ocazia să interacționeze direct cu creatorii.

Flashmob muzical și spectacole de acrobație

Un alt punct de atracție a fost organizat în fața Muzeului Național de Istorie a României, unde vizitatorii au luat parte la un flashmob muzical dedicat maestrului Sergiu Celibidache și filmului „Cravata Galbenă”. Momentul artistic a adunat zeci de curioși și a adus muzica clasică mai aproape de publicul larg.

În Piața Revoluției, Circul Metropolitan București a prezentat minishow-uri spectaculoase de acrobație, care au cucerit atât copiii, cât și adulții. Atmosfera a fost completată de jocuri de lumini și aplauze, transformând centrul Capitalei într-o scenă în aer liber.

Expoziții tematice și incursiuni în istoria Bucureștiului

Casa Filipescu-Cesianu a fost un alt punct de interes, găzduind expoziția „Bucureștiul Nocturn”, dar și expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”. Vizitatorii au avut ocazia să descopere istoria orașului printr-un mix de obiecte, imagini și povești, completând experiența culturală oferită de „Străzi Deschise”.

