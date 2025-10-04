Nicușor Dan a promulgat legea. Codul Rutier 2025 se schimbă: șoferii cu permis categorie B primesc un drept în plus

Președintele Nicușor Dan a promulgat recent legea care modifică Codul Rutier și oferă un drept în plus pentru deținătorii de permis categoria B. Noul cadru legislativ extinde posibilitățile de conducere pentru milioane de șoferi, simplificând accesul la un tip de vehicul esențial pentru economie și viața de zi cu zi, fără examene suplimentare. Schimbarea vine după luni de dezbateri și alinieri cu practica europeană, cu efecte imediate în orașe și în mediul rural.

Ce presupune ”dreptul în plus” pentru șoferii cu permis B

Noutatea majoră este introducerea categoriei Tr1 în Codul Rutier, destinată tractoarelor agricole și forestiere cu viteză maximă de 40 km/h. Vârsta minimă pentru Tr1 este de 18 ani, iar valabilitatea permisului este armonizată cu categoria B, de 10 ani.

Permisul categoria B este echivalat cu Tr1, inclusiv pentru ansambluri formate din vehicul Tr1 și una sau două remorci, cu respectarea limitei de 40 km/h.

Echivalarea B → Tr1 se va înscrie pe noile permise în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, însă până atunci deținătorii de permise B pot conduce legal vehicule Tr1.

De asemenea, cei cu permis Tr pot conduce atât vehicule/ansambluri Tr, cât și Tr1, iar posesorii Tr1 pot conduce ansambluri Tr1, cu una sau două remorci.

Cine câștigă cel mai mult de pe urma noilor reguli

Legea este gândită pentru a răspunde deficitului de forță de muncă specializată în agricultură și extinderii parcului de utilaje prin Planul Național Strategic 2023–2027. Potrivit documentului oficial, posesorii de permis B pot conduce tractoare Tr1 pe drumurile publice fără examen suplimentar, în limita de 40 km/h, facilitând atât fermele, cât și persoanele fizice care folosesc utilaje lente.

Practic, această modificare reduce birocrația și flexibilizează legal circulația utilajelor lente. Firmele beneficiază de mai multă eficiență în logistică și personal, iar mediul rural câștigă printr-un acces mai rapid la muncă agricolă. Pentru tractoarele care depășesc specificațiile Tr1, rămâne necesară categoria Tr, fără modificări suplimentare.

Care sunt limitele și condițiile aplicării noilor reguli

Ordonanța emisă în ianuarie 2024, acum confirmată prin lege, stabilește clar că echivalarea B ↔ Tr1 nu afectează cerințele pentru vehiculele mai rapide sau pentru transportul agabaritic.

Școlile de șoferi și autoritățile de examinare au competențe teritoriale clarificate pentru Tr, Tr1, Tb și Tv, ceea ce scurtează procedurile de obținere a permiselor.

Practic, România aliniază legislația rutieră la nevoile reale din agricultură: permisele B + Tr1 permit utilizarea rapidă a utilajelor lente, mențin siguranța rutieră prin limitarea la 40 km/h și simplifică administrativ circulația ansamblurilor agricole pe drumurile publice.