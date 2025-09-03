Ultima ora
Nicușor Dan a dat cu lopata într-o vizită la șantierul de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. „E o mândrie pentru mine”

Actualitate
Nicușor Dan a dat cu lopata într-o vizită la șantierul de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.
Nicușor Dan, în vizită la șantierul de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Foto: Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat miercuri o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde au fost demarate oficial lucrările de retehnologizare a Unității 1. Cu acest prilej, șeful statului a participat la momentul simbolic al inaugurării și a aruncat câteva lopeți de pământ, folosind o lopată decorată cu fundă în culorile tricolorului.

Nicuşor Dan a vizitat şantierul de la Centrala Nucleară de la Cernavodă

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat miercuri, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, că energia nucleară reprezintă atât un avantaj competitiv pentru România în competiția globală, cât și o chestiune de securitate națională. Șeful statului a subliniat că țara noastră se poate baza pe parteneri strategici precum Canada, Coreea, Italia și Statele Unite, state care împărtășesc aceeași viziune asupra ordinii internaționale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul ceremoniei de inaugurare a lucrărilor civile de construcție pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă. „Energia nucleară este esențială și asigură aproximativ 20% din necesarul de energie al României”, a punctat președintele.

”Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv, care a început poate acum 100 de ani, cu Horia Hulubei şi alţii cercetători, Institutul de Fizică Nucleară şi toate lucrările până acum” a afirmat preşedintele.

El a menţionat că nu vorbim doar de energie electrică, ci ”vorbim de procese care sunt legate cu asta şi în care România contează. Vorbim de beneficii secundare, cum ar fi medicina, la care, din nou, România are un avantaj competitiv”.

”Lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea Centralei 1, reactoarele 3 şi 4, pentru care lucrările sunt în curs, sunt un suporter al acestora, inclusiv lucrările pentru reactoarele modulare mici de la Doiceşti”, a menţionat şeful statului.

”Vreau să subliniez faptul că energia nucleară este o chestiune de securitate naţională şi atunci, tehnologia şi partenerii sunt nişte parteneri pe care ne putem baza. Vorbesc de Canada, de Coreea, de Italia, de Statele Unite, state care gândesc ca şi noi în ceea ce priveşte ordinea internaţională”, a mai spus preşedintele Niucşor Dan.

Şeful statului a declarat că ”energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va creşte”.

”Vom intra într-o fază în care inteligenţa artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială şi inteligenţa artificială înseamnă energie electrică şi minţi strălucite şi din nou cred că aici avem un avantaj competitiv. Deci, succes în toate lucrările care urmează”, a spus el în final.

La Cernavodă, Nicușor Dan a dat la lopată cu fundă tricoloră, pe șantierul reactorului.

