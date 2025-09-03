Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025 | 15:35
de Daoud Andra

Reacţiile lui Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, după vizita lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China. ”Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”

Actualitate
Reacţiile lui Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, după vizita lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China. ”Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”
FOTO: Profimedia Images

Vizita foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă în China, la parada militară organizată de preşedintele Xi Jinping pentru a marca sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, a stârnit ecouri puternice pe scena politică românească. Cei doi, alături de soţia lui Năstase, apar în fotografii alături de Xi, Vladimir Putin şi Kim Jong Un, ceea ce a generat o serie de reacţii din partea liderilor politici actuali.

Sorin Grindeanu: „Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ţinut să se delimiteze clar de gestul foştilor colegi de partid. Acesta a explicat că decizia de a merge la Beijing le aparţine strict celor doi, fără nicio legătură cu direcţia actuală a partidului:

„Nu-i vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opţiunea dânşilor, opţiunea personală. Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană. Eu, dacă aş fi fost în locul lor, (…) în mod sigur aş fi evitat asemenea situaţii. Dar, repet, este opţiunea personală, nu de partid, nu are nici o legătură, este opţiunea personală atât a domnului Adrian Năstase, cât şi a doamnei”, a declarat Grindeanu la Parlament.

Acesta a mai subliniat că România are de consolidat alte relaţii strategice:

„Este loc de relaţii mai strânse cu Statele Unite ale Americii şi e loc de relaţii şi mai strânse cu Uniunea europeană. Astea sunt drumurile pe care mai trebuie să ne ducem. Neexcluzându-se unul pe celălalt, ci fiind complementare. Şi relaţia transatlantică şi relaţia europeană”.

Ilie Bolojan: „Nu angajează sub nicio formă România”

Premierul Ilie Bolojan a abordat situaţia într-o manieră pragmatică, arătând că evenimentul nu afectează în niciun fel poziţia oficială a României:

„Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință şi să se ducă la evenimente pe care le consideră frecventabile”, a spus acesta la Europa FM.

El a adăugat că apariţia lor în fotografiile oficiale nu are nicio consecinţă diplomatică:

„Această imagine nu angajează sub nicio formă România pentru că nu au o reprezentare într-o funcție publică”.

Nicuşor Dan: „Sunt două persoane fizice, în libertate”

Preşedintele Nicuşor Dan a exprimat o poziţie similară cu cea a lui Bolojan, punând accent pe faptul că Năstase şi Dăncilă nu au acţionat în numele statului român:

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, a afirmat el, aflat la Cernavodă.

Întrebat dacă totuşi prezenţa lor poate afecta imaginea României, Nicuşor Dan a răspuns sec: „Nu, sunt persoane fizice”.

Poziţia cea mai fermă a venit însă din partea Ministerului de Externe. Oana Ţoiu a declarat că România nu se poate regăsi într-o astfel de ipostază:

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”, a spus aceasta, marcând diferenţa dintre libertatea personală a foştilor premieri şi responsabilitatea unei reprezentări oficiale.

Năstase: „Am fost invitat ca fost demnitar”

La rândul său, Adrian Năstase a explicat într-o postare pe blog că a participat la eveniment în calitate de „fost demnitar şi, deci, de persoană particulară”. El a recunoscut că a fost fotografiat alături de liderii prezenţi, însă a subliniat că prezenţa sa nu are implicaţii politice directe pentru România.

Recomandări
