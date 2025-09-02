Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 17:18
de Badea Violeta

Cum l-a testat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în timpul întâlnirii cu liderii coaliției. Premierul nu a știut să răspundă

Politic
Cum l-a testat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în timpul întâlnirii cu liderii coaliției. Premierul nu a știut să răspundă
Nicusor Dan. Sursa foto: Profimedia

Întâlnirea de marți de la Palatul Cotroceni i-a adus față în față pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan, într-un context tensionat, generat de amenințarea prim-ministrului că își va depune mandatul dacă reforma administrației locale nu va fi adoptată. Discuțiile s-au concentrat asupra impactului bugetar al concedierilor propuse și asupra relațiilor dintre partidele din coaliție.

Cum l-a pus Nicușor Dan la încercare pe premierul Bolojan

Nicușor Dan i-a pus premierului o întrebare directă: care este impactul bugetar dacă vor fi concediați 13 mii de funcționari din administrația publică locală?

Surse politice declară pentru Antena3.ro că Ilie Bolojan a răspuns simplu: ”nu poate estima exact”. În acel moment, președintele României a luat o hârtie și un pix și i-a spus premierului: ”păi stați că vă spun eu”.

Rezultatul calculelor făcute de liderul țării a arătat un impact bugetar de doar 1,4 miliarde de lei, o sumă considerată infimă pentru a justifica amenințările cu demisia.

Același argument fusese folosit și de partenerii de guvernare de la PSD și UDMR, care i-au explicat lui Ilie Bolojan că planul de concedieri nu va produce efectul bugetar scontat.

Ce i-a cerut președintele premierului

În continuarea discuției, Nicușor Dan i-a cerut lui Ilie Bolojan să fie ”mai flexibil” în ceea ce privește propunerile sale de reformă, dar a evitat să ofere el o soluție concretă.

În schimb, președintele țării le-a solicitat liderilor coaliției să găsească, în termen de două săptămâni, o rezolvare a crizei generate de tensiunile dintre partide.

Întâlnirea a avut scopul de a aplana conflictele, însă subliniază în continuare dificultățile de comunicare și lipsa de consens pe reformele din administrația publică locală.

Tensiuni și angajamente între partidele din coaliție

Discuția de la Cotroceni a abordat și relațiile dintre cele patru partide din coaliție, modul în care se raportează unii la ceilalți și problemele de coordonare.

S-a convenit ca, pe viitor, să nu mai existe atacuri reciproce, cel puțin în spațiul public, pentru a nu afecta imaginea Guvernului și a procesului decizional.

Întâlnirea a oferit totodată un cadru pentru ca liderii coaliției să discute pe larg despre reforme, dar și despre necesitatea de a găsi soluții realiste, bazate pe date concrete, pentru provocările bugetare și administrative ale țării.

