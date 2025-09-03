Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!". Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
03 sept. 2025 | 08:14
de Daoud Andra

Moment dificil pentru Nicușor Dan, la întâlnirea cu Ursula von der Leyen. Un militar a vrut să intervină imediat

Moment dificil pentru Nicușor Dan, la întâlnirea cu Ursula von der Leyen. Un militar a vrut să intervină imediat
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan (FOTO: Profimedia Images)

Întâlnirea dintre președintele României, Nicușor Dan, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, desfășurată la baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța, a avut parte de un moment neașteptat, care a atras atenția tuturor celor prezenți. Un militar a fost gata să intervină pentru a-l ajuta, însă Nicușor Dan s-a descurcat singur, iar întâlnirea a continuat.

Incidentul din timpul discursului președintelui

În timpul discursului său, foile pregătite de șeful statului au fost luate de vânt, iar acesta s-a aplecat grăbit pentru a le recupera. Un militar aflat în apropiere, care trecea chiar prin spatele oficialilor, a părut pregătit să intervină imediat pentru a-l ajuta pe președinte. În cele din urmă însă, Nicușor Dan s-a descurcat singur, reușind să-și reia discursul fără alte incidente.

Incidentul, deși minor, a arătat tensiunea și atenția sporită din jurul unui eveniment de asemenea amploare, găzduit într-un loc simbolic pentru securitatea europeană – baza Mihail Kogălniceanu, unde sunt dislocate trupe aliate NATO.

După acest episod, conferința și-a urmat cursul, iar Ursula von der Leyen a transmis mai multe mesaje importante legate de viitorul Europei în materie de securitate și apărare. Ea a subliniat importanța unității europene și a sancțiunilor impuse Rusiei:

„Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea călduroasă. Dragă Nicușor, este o plăcere să mă aflu în România. Rezistați în fața intimidărilor din partea Moscovei. Ne trebuie o creștere pe modernizare. Analiza noastră economică este foarte clară. Sancțiunile afectează economia Rusiei. Economia de război a Rusiei este suprasolicitată, a ajuns la limită. Lucrăm acum la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

De asemenea, ea a lăudat eforturile României în lupta împotriva dezinformării și în consolidarea sprijinului pentru Republica Moldova:

„Dragă Nicușor, ați combătut încercări de dezinformare, sunteți puternici, aveți un sprijin stabilit pentru Moldova (…) asta nu face decât ca reziliența noastră să fie mai puternică. Avem un răspuns structural de a ne crește apărarea prin noul buget european. Propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea granițelor, să mărim de 5 ori investițiile în apărare și să creștem de 10 ori investițiile în mobilitate militară”, a explicat von der Leyen.

Punctele principale din discursul lui Nicușor Dan

La rândul său, președintele Nicușor Dan a evidențiat importanța solidarității europene în fața presiunilor venite dinspre Rusia:

„Trăim o perioadă complicată cu o presiune din partea rusă şi atunci solidaritatea europeană este importantă şi faţă de această ameninţare am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora, în sensul ăsta. Suntem pe Flancul estic, adică partea de Europa cea mai aproape de Rusia şi aici avem provocări suplimentare şi suntem la Marea Neagră care este extrem de importantă pentru România şi pentru Europa.

Este importantă pentru că, începând cu 2027 România o să înceapă să extragă gaz şi asta va contribui la securitatea energetică a României şi a Europei, este importantă pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai directă, în momentul în care va fi sigură, între Europa şi Asia Centrală”.

El a subliniat și dorința ca Hubul european de securitate să fie amplasat la Constanța, în cadrul noii strategii pentru Marea Neagră adoptată de Uniunea Europeană:

„Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat la propunerea României o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să operaţionalizăm cât mai curând şi în cadrul acestei strategii ne dorim ca Hubul european de securitate de care această strategie vorbeşte să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră”.

De asemenea, liderul de la Cotroceni a menționat rolul României în reconstrucția Ucrainei, prin Portul Constanța și legătura strategică oferită de Dunăre. În încheiere, acesta i-a mulțumit Ursulei von der Leyen pentru sprijinul acordat României și pentru mesajele transmise într-un moment deosebit de important pentru securitatea întregii regiuni.

