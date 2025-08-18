Neuralink-ul lui Elon Musk poate avea, în sfârșit, un rival de temut pe piață. Ce planuri mărețe are șeful OpenAI, Sam Altman

Sam Altman, CEO OpenAI, plănuiește lansarea unei companii de interfață creier-computer, care ar putea concura direct cu Neuralink. Startupul, numit Merge Labs, ar urma să fie evaluat la 850 milioane de dolari.

Potrivit unor surse citate de Financial Times, Sam Altman, directorul general OpenAI, se află în proces de co-fondare a unei noi companii numite Merge Labs, axată pe dezvoltarea tehnologiei de interfață directă între creier și computer.

Finanțarea ar putea proveni în mare parte din fondurile de investiții gestionate de OpenAI, deși discuțiile se află încă într-un stadiu incipient.

Valoarea de piață anticipată a companiei este de 850 de milioane de dolari, dar termenii acordului nu sunt încă finalizați. Surse apropiate negocierilor au declarat pentru TechCrunch că OpenAI nu și-a confirmat oficial implicarea, ceea ce lasă loc unor schimbări privind structura investiției.

Rivalitatea directă cu Neuralink pare un țel

Merge Labs ar urma să concureze cu Neuralink, compania fondată de Elon Musk în 2016, care lucrează la cipuri implantabile în creier.

Neuralink se află deja în faza de testare pe pacienți cu paralizie severă, oferindu-le posibilitatea de a controla dispozitive doar prin gânduri. În iunie 2025, compania a obținut o finanțare de 600 de milioane de dolari în cadrul unei runde de tip Series E, fiind evaluată la 9 miliarde de dolari.

Sam Altman nu este străin de ideea „fuziunii” dintre oameni și tehnologie. Încă din 2017, acesta a scris pe blogul personal despre „The Merge”, susținând că omenirea va fi prima specie care își va proiecta propriii descendenți.

Acum, prin Merge Labs, el pare să transforme acea viziune într-un proiect concret, cu ambiția de a nu lăsa domeniul în întregime sub controlul rivalului său, Elon Musk.

Legătura cu Tools for Humanity, dar și tensiunile cu Elon Musk

Sursele mai menționează că Merge Labs colaborează cu Alex Blania, directorul Tools for Humanity (fosta World), cunoscut pentru proiectul de identificare digitală prin scanarea irisului.

Această colaborare sugerează o intersecție între tehnologiile de verificare a identității și viitoarele aplicații de tip brain-computer interface.

Între timp, tensiunile dintre Musk și Altman rămân ridicate. Relația lor s-a deteriorat după plecarea lui Elon Musk din OpenAI, în 2018, iar disputele publice continuă.

Chiar săptămâna trecută, cei doi s-au acuzat reciproc pe platforma X, Musk numindu-l pe Altman „mincinos”, în timp ce Altman l-a acuzat pe Musk de manipularea algoritmilor rețelei.

Dacă Merge Labs va fi oficial lansată, competiția pentru viitorul interfețelor creier-computer se va intensifica. În joc nu este doar dezvoltarea unei noi piețe tehnologice, ci și controlul asupra unui domeniu considerat de mulți drept pasul decisiv către „singularitate”, momentul în care inteligența artificială și tehnologia ar putea depăși limitele umane.