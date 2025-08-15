Planurile lui Elon Musk: Tesla face casă bună cu jocurile video. Model S și Model X se împrietenesc cu Unreal Engine

Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025
de Iulia Kelt

Tesla face casă bună cu jocurile video. Model S și Model X, cu Unreal Engine / Foto: Tesla

Tesla face un pas important în evoluția experienței vizuale din mașinile sale, pregătind trecerea de la motorul grafic Godot la celebrul Unreal Engine, folosit pe scară largă în industria jocurilor video.

Potrivit informațiilor dezvăluite de hackerul cunoscut sub numele greentheonly, în cea mai recentă versiune de firmware 2025.20 destinată modelelor Tesla Model S și Model X cu procesoare AMD au apărut indicii clare că producătorul american lucrează la integrarea Unreal Engine, informează The Verge.

De la Godot la Unreal Engine, un upgrade important pentru vizualizările din bord

Această schimbare ar aduce o îmbunătățire semnificativă a realismului și detaliilor din vizualizările afișate pe ecran, în special pentru funcțiile Autopilot și Full Self-Driving (FSD).

Unreal Engine, dezvoltat de Epic Games, este recunoscut pentru realismul său grafic impresionant și pentru versatilitatea cu care poate reda medii complexe.

Deși inițial a fost creat pentru jocuri video, în ultimii ani Epic a făcut eforturi majore pentru a extinde utilizarea motorului în industria auto, permițând afișaje 3D detaliate, animații fluide și o interactivitate mult mai mare.

Tesla se alătură unui trend tot mai vizibil în industria auto

Până acum, Tesla a folosit motorul open-source Godot pentru randarea elementelor grafice din bord. Trecerea la Unreal Engine ar plasa compania alături de alți producători auto care au adoptat această tehnologie, precum Rivian, Ford, GMC, Volvo sau Lotus.

Avantajele nu se rezumă doar la aspectul vizual. Unreal Engine poate facilita afișarea în timp real a informațiilor complexe, cum ar fi poziționarea precisă a altor vehicule, recunoașterea pietonilor sau redarea condițiilor de trafic în moduri mult mai intuitive pentru șofer.

Mai mult decât atât, integrarea ar putea deschide ușa unor viitoare funcții interactive, inclusiv elemente de infotainment avansate.

Tesla și Epic Games nu au oferit încă declarații oficiale despre această colaborare, însă nu este prima dată când cele două companii își intersectează drumurile.

În 2024, Tesla Cybertruck a apărut în jocul Fortnite, produs tot de Epic Games, ceea ce a stârnit deja curiozitatea fanilor ambelor branduri.

Ce înseamnă asta pentru șoferii Tesla

Dacă trecerea la Unreal Engine se confirmă, posesorii de Tesla Model S și Model X cu hardware compatibil ar putea beneficia, în următoarele actualizări de software, de o experiență grafică mult mai fluidă și mai realistă.

Acest lucru ar putea crește încrederea în sistemele de asistență și ar îmbunătăți modul în care utilizatorii percep informațiile critice afișate în timp real.

Într-o industrie auto tot mai conectată cu tehnologia gamingului și a graficii 3D, Tesla pare, așadar, hotărâtă să rămână în avangardă. Iar pentru pasionații de inovație, această schimbare promite nu doar un aspect mai spectaculos, ci și o funcționalitate mai precisă și mai intuitivă.

