Vom vedea și filmul despre Elon Musk și aventurile sale în OpenAI. Cine va juca rolul miliardarului

Viața reală a lui Elon Musk ajunge din nou pe marile ecrane, de data aceasta sub forma unui film inspirat de tensiunile și răsturnările de situație din jurul companiei OpenAI, pe care Musk a co-fondat-o în 2015. Potrivit publicației Deadline, actorul Ike Barinholtz se află în negocieri avansate pentru a-l interpreta pe miliardar în filmul „Artificial”, un thriller despre inteligența artificială, produs de Amazon-MGM Studios.

Regia este semnată de nimeni altul decât Luca Guadagnino, cunoscut pentru filme precum Call Me by Your Name și, mai recent, Challengers. Proiectul este învăluit deocamdată în mister, însă sursele din industrie spun că filmul va aborda perioada de criză de la OpenAI din 2023, când CEO-ul Sam Altman a fost demis și apoi reinstalat în doar câteva zile — un episod care a ținut prima pagină a ziarelor și a provocat panică în industria AI, noteaza Independent.

De la comedie la tech-drama: actorul surpriză care îl va juca pe Musk

Ike Barinholtz, în vârstă de 48 de ani, a devenit cunoscut publicului larg pentru rolul său comic din serialul The Mindy Project, dar a atras recent atenția criticilor prin interpretarea personajului Sal Saperstein în serialul satiric The Studio, pentru care a primit o nominalizare la Premiile Emmy.

Alegerea lui Barinholtz în rolul excentricului Elon Musk este considerată de unii o mișcare îndrăzneață, dar regizorul Guadagnino mizează pe contrastul dintre imaginea publică a actorului și complexitatea unui personaj real care a devenit emblematic pentru epoca tehnologică actuală.

Din distribuție mai fac parte actorul rus Yura Borisov (Anora), Andrew Garfield și Cooper Koch, într-o echipă promițătoare care sugerează un film cu tonuri dramatice, dar și satirice.

OpenAI, ChatGPT și haosul din culise

Filmul promite să ofere o perspectivă inedită asupra tensiunilor din spatele dezvoltării unora dintre cele mai influente tehnologii ale secolului XXI. Musk a fost unul dintre fondatorii OpenAI, dar s-a distanțat de companie în anii următori, exprimând îngrijorări publice cu privire la direcția în care se îndreaptă inteligența artificială — inclusiv sistemele precum ChatGPT.

Scenariul este semnat de Simon Rich, cunoscut pentru munca sa la Saturday Night Live, ceea ce sugerează că filmul va îmbina umorul negru cu dramatismul corporatist și dilemele morale legate de tehnologie. Producția este asigurată de Heyday Films, studioul din spatele francizei Harry Potter, în colaborare cu Jennifer Fox și Jeffrey Clifford.

Filmul Artificial nu are încă o dată de lansare oficială, dar se află deja în fază avansată de casting și pre-producție. Având în vedere interesul uriaș pentru AI, ChatGPT și figura controversată a lui Elon Musk, e de așteptat ca proiectul să atragă atenția publicului global — și să ridice întrebări incomode despre cine controlează, cu adevărat, viitorul digital.