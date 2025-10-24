Netflix vrea să fie prietenul tău și să poarte conversații „naturale” cu tine. Cum îți va recomanda filme, seriale și documentare cu inteligența artificială

Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 14:46
de Iulia Kelt

Netflix schimbă modul în care îți vor fi recomandate producțiile / Foto: Exhibit Tech

Netflix vrea să facă recomandările de filme mai umane și mai apropiate de modul natural de conversație. Compania testează o funcție bazată pe inteligență artificială generativă care va trimite utilizatorilor sugestii personalizate „ca de la un prieten”.

Noua abordare urmărește să înlocuiască listele reci generate de algoritmi cu dialoguri naturale, în care AI-ul înțelege preferințele și contextul fiecărui abonat.

Această tehnologie interactivă permite abonaților să vorbească cu platforma în limbaj obișnuit, descriind ceea ce caută exact așa cum ar face-o într-o conversație: „vreau un thriller cu final imprevizibil” sau „cum se numea filmul acela cu Johnny Depp (n.r. aici introduci ce vrei tu)”.

Sistemul răspunde instantaneu cu sugestii adaptate gusturilor și chiar poate direcționa utilizatorul direct către scena sau episodul dorit.

AI-ul transformă Netflix într-un „asistent de filme” personal

Reprezentanții companiei afirmă că obiectivul acestei inovații este de a face experiența de vizionare mai empatică și mai intuitivă.

Inteligența artificială nu analizează doar istoricul de vizionare, ci și modul de exprimare al utilizatorului, adaptând tonul și stilul recomandărilor.

În acest fel, interfața Netflix devine mai apropiată de un asistent digital capabil să înțeleagă gusturile, starea de spirit și nevoile fiecărei persoane.

De altfel, așa cum scria redacția noastră într-un material anterior, Netflix folosește deja AI-ul și în producțiile proprii. În serialul SF „The Eternaut”, unele scene complexe au fost generate integral de AI fără ca publicul să sesizeze diferența.

Reamintim, de asemenea, că filmul „Happy Gilmore 2”, aceeași tehnologie a fost folosită pentru întinerirea digitală a personajelor din scenele retrospective, demonstrând că inteligența artificială poate fi un instrument de creație, nu doar de analiză.

Personalizare emoțională în era streamingului

Prin această funcție, Netflix urmărește să reducă bariera dintre tehnologie și utilizator. În locul unei simple liste bazate pe statistici, noul sistem va oferi o interacțiune naturală, centrată pe emoții și preferințe.

Compania mizează pe ideea că recomandările „conversabile” vor crește satisfacția abonaților și vor consolida loialitatea față de platformă.

Funcția se află momentan în fază de testare și va fi lansată treptat în mai multe regiuni, în funcție de reacțiile utilizatorilor.

Dacă rezultatele vor fi pozitive, Netflix ar putea deschide o nouă etapă în personalizarea experiențelor de vizionare, în care AI-ul nu mai este doar un instrument tehnologic, ci un partener de conversație dedicat divertismentului.

