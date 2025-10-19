REVIEW „Steve”, filmul Netflix cu Cillian Murphy care îți amintește de „Domnului profesor, cu dragoste” și „Minți periculoase”

Cillian Murphy revine pe ecran cu un rol memorabil în „Steve”, noul film original Netflix lansat în 2025. Inspirat din nuvela Shy a lui Max Porter, filmul este regizat de Tim Mielants.

Practic, vorbesc despre același cineast care a lucrat cu Murphy la serialul Peaky Blinders.

De data aceasta, actorul irlandez joacă un personaj complet diferit: un director de școală de corecție aflat la limita puterilor.

O zi care schimbă totul

Acțiunea din Steve se desfășoară pe parcursul unei singure zile, dar fiecare moment apasă greu. Murphy îl interpretează pe Steve, un bărbat dedicat, dar copleșit de responsabilități, care încearcă să țină sub control o instituție destinată tinerilor cu probleme de comportament.

În același timp, încearcă să se confrunte cu propriii demoni și cu stresul care îi macină echilibrul interior.

Unul dintre elevi, Shy (interpretat excelent de Jay Lycurgo), devine punctul central al filmului. Povestea lui vorbește despre traume, vulnerabilitate și nevoia disperată de a fi văzut și înțeles.

Relația dintre Steve și Shy se construiește subtil, fără clișee, și scoate la suprafață întrebarea: poți salva pe altcineva atunci când abia reușești să te salvezi pe tine?

Cillian Murphy, din nou în formă maximă, de data aceasta în „Steve”

Cillian Murphy livrează o interpretare intensă și sinceră, exact genul de joc care îl face să fie unul dintre cei mai respectați actori ai momentului.

De la privirile pline de oboseală la izbucnirile emoționale neașteptate, el reușește să transmită fragilitatea unui om care încearcă să-și păstreze demnitatea într-un mediu brutal.

Regia lui Tim Mielants completează perfect atmosfera: școala pare un loc viu, plin de haos, dar și de speranță. Sunetul, lumina, dialogurile scurte, toate contribuie la senzația de autenticitate. Filmul are momente grele, tensionate, dar și clipe de liniște care te prind nepregătit.

Un film Netflix care nu caută să placă, ci să spună adevărul

Steve nu este o dramă convențională și nici un film „de duminică seara”. Este o poveste realistă despre oameni imperfecți, despre greutatea responsabilității și despre cât de ușor poate aluneca un om bun spre epuizare.

Nu toate firele narative se încheie clar, dar asta îi dă filmului autenticitate… viața rareori oferă răspunsuri simple.

Este genul de film care te face să taci câteva minute după ce se termină. Nu pentru că te-a obosit, ci pentru că te-a atins.

Dacă îți plac producțiile cu substanță, unde emoția vine din sinceritate, „Steve” este o alegere excelentă pe Netflix.

Așa cum spuneam la început, mie acest film mi-a amintit mai degrabă de „Domnului profesor, cu dragoste” (1967), cu Sidney Poitier, dar și de „Minți Periculoase” (1995), cu Michelle Pfeiffer.