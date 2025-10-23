Netflix pariază pe inteligența artificială generativă: un nou cadru de producție pentru filme și seriale

Netflix face un pas decisiv în direcția transformării industriei cinematografice, anunțând o integrare completă a inteligenței artificiale generative în procesele sale de producție. Compania nu mai testează AI-ul ca experiment tehnologic, ci îl adoptă ca instrument de lucru standard, cu rol în dezvoltarea conținutului vizual, în pre-producție și în efecte speciale.

Potrivit anunțului făcut pe 22 octombrie 2025, platforma de streaming a implementat un cadru oficial de utilizare a AI, care impune reguli stricte pentru partenerii de producție și o supraveghere legală a fiecărui material generat digital. Astfel, orice element de conținut creat sau modificat cu ajutorul AI – fie că este o imagine, o voce sau o simulare a unui actor – trebuie să treacă printr-o revizuire juridică obligatorie înainte de a fi inclus în produsul final.

Compania subliniază că AI-ul este utilizat nu doar ca o soluție de eficiență, ci și ca o extensie a creativității. „Scopul nostru este să oferim artiștilor instrumente care să le extindă posibilitățile, nu să le limiteze”, au transmis reprezentanții Netflix. Prin acest pas, gigantul american își propune să devină pionierul unei noi paradigme a producției cinematografice digitale, în care algoritmii lucrează alături de creatori umani.

În același timp, Netflix cere partenerilor să declare transparent toate cazurile în care folosesc AI. În special, studiourile trebuie să evite reproducerea conținutului protejat prin drepturi de autor și să solicite aprobări legale dacă intenționează să creeze imagini sau efecte care reproduc înfățișarea unui actor. Este un demers menit să prevină controversele care au afectat recent Hollywood-ul, unde AI-ul a fost acuzat că „fură” munca artiștilor.

Exemple concrete: scene spectaculoase și efecte de întinerire create de AI

Anunțul Netflix nu rămâne doar la nivel teoretic — compania a început deja să implementeze inteligența artificială în mai multe producții majore. În serialul „The Eternaut”, AI-ul a fost folosit pentru a genera o scenă de prăbușire a unei clădiri, un moment spectaculos care, potrivit echipei de producție, ar fi costat mult mai mult dacă ar fi fost realizat prin metode tradiționale.

De asemenea, în filmul „Happy Gilmore 2”, tehnologia a fost utilizată pentru a întineri digital personajele principale, permițând actorilor să apară în versiuni mai tinere fără a recurge la machiaj excesiv sau la filmări suplimentare. Acest proces, numit „de-aging”, a devenit una dintre cele mai solicitate aplicații ale AI-ului în cinematografie, fiind deja testat și de alte studiouri, dar Netflix îl integrează acum ca parte oficială a fluxului său de lucru.

Prin aceste exemple, compania demonstrează că AI-ul nu înlocuiește creativitatea umană, ci o potențează. Scenele complexe pot fi generate mai rapid și mai ieftin, iar modificările vizuale pot fi aplicate cu precizie, fără a afecta calitatea artistică. Totuși, reprezentanții Netflix au recunoscut că este nevoie de „un echilibru atent între inovație și etică”, întrucât granița dintre real și artificial devine tot mai subțire.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că noul cadru de lucru „nu este doar o strategie tehnologică, ci și una morală”, menită să protejeze drepturile artiștilor și integritatea conținutului. Astfel, orice utilizare a AI-ului care imită expresia sau vocea unui actor necesită acord explicit și verificare legală înainte de publicare.

O strategie extinsă: AI pentru publicitate, recomandări și experiență personalizată

Utilizarea AI-ului generativ de către Netflix nu se oprește la conținutul video. Compania a anunțat că își extinde tehnologiile de inteligență artificială în toate domeniile operaționale, de la publicitate la sistemele de recomandare.

Pe lângă producția vizuală, Netflix folosește deja AI pentru optimizarea reclamelor, pentru analiza comportamentului publicului și pentru a personaliza experiența fiecărui abonat. Generative AI permite acum adaptarea trailerelor, afișelor și chiar a materialelor promoționale la preferințele fiecărui utilizator, o strategie care ar putea crește semnificativ implicarea publicului.

Spre deosebire de alte studiouri de la Hollywood, care abordează cu prudență integrarea AI-ului, Netflix a adoptat o poziție clară și asumată: compania se declară „all in” pe AI, considerând tehnologia un pilon central al dezvoltării sale viitoare.

Această abordare vine într-un context tensionat în industria de divertisment, unde sindicatele actorilor și scenariștilor au criticat utilizarea necontrolată a AI-ului, temându-se că ar putea duce la pierderea locurilor de muncă sau la abuzuri legate de drepturile de imagine. Netflix încearcă să calmeze aceste temeri printr-un cadru etic și transparent, în care fiecare utilizare a AI-ului este documentată, reglementată și aprobată legal.

Reprezentanții companiei susțin că scopul nu este înlocuirea oamenilor, ci „crearea unui ecosistem colaborativ între artiști, ingineri și algoritmi”. În viziunea Netflix, inteligența artificială este noul limbaj universal al cinematografiei, un instrument care va redefini modul în care poveștile sunt concepute și trăite.

Prin adoptarea AI-ului generativ la scară largă, Netflix își consolidează statutul de lider în inovație digitală. Ceea ce pentru alți jucători din industrie rămâne o provocare, pentru companie devine o strategie asumată: o fuziune între artă și algoritm, în care tehnologia amplifică imaginația umană, nu o înlocuiește.

Cu noul cadru legal și tehnologic, Netflix deschide drumul către o epocă în care filmele nu vor mai fi doar create, ci generate și evoluate în timp real — o frontieră în care limitele dintre ficțiune și realitate se estompează, iar inteligența artificială devine co-autorul poveștilor care ne definesc cultura.