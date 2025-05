Netflix anunță un documentar despre Madonna. Așa afli ceea ce nu știai despre viața artistei care a schimbat muzica

Netflix dezvoltă un serial limitat despre viața Madonnei, cu artista și Shawn Levy în rol de producători executivi.

Netflix și Madonna colaborează pentru a aduce pe ecrane o poveste biografică despre una dintre cele mai influente figuri din cultura pop, chiar ea.

Miniseria despre viața Madonnei este încă în fază incipientă

Proiectul, aflat în fazele incipiente de dezvoltare, va fi un serial limitat produs de Madonna împreună cu Shawn Levy, regizor și producător cunoscut pentru succesul pe care l-a avut cu Stranger Things, scrie Deadline.

Serialul nu are legătură cu filmul biografic despre Madonna care fusese în pregătire la Universal și care o avea pe Julia Garner în rolul principal.

Cu toate acestea, surse din industrie susțin că Garner rămâne o opțiune probabilă pentru a o interpreta pe Madonna, în funcție de disponibilitatea sa.

Artista a urcat pe scenă alături de cântăreață în timpul Celebration Tour din decembrie 2023, și colaborează deja cu Netflix la alte proiecte.

Încă nu se știe ce perioadă din viața artistei va acoperi viitorul serial

Detaliile despre perioada pe care o va acoperi serialul nu au fost dezvăluite încă. Nu este clar nici dacă Madonna va contribui la scenariu, însă artista s-a implicat activ în proiectul anterior de film, semn că dorește să aibă un control creativ asupra modului în care va fi spusă povestea sa.

„Vreau să redau călătoria incredibilă prin care am trecut ca artistă, muziciană, dansatoare, ca ființă umană care încearcă să-și găsească drumul în lume”, declara Madonna în 2020, când a anunțat prima oară intenția de a-și spune povestea.

Shawn Levy, prin compania sa 21 Laps, are un contract exclusiv cu Netflix și este responsabil pentru producții de succes precum All the Light We Cannot See și The Perfect Couple.

Madonna, născută în Michigan, a devenit un simbol global al libertății de expresie, al emancipării femeilor și al activismului LGBTQ.

Cu peste 400 de milioane de albume vândute, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2008 și rămâne până azi cea mai bine vândută artistă solo din toate timpurile.

Serialul va marca o nouă etapă în cariera Madonnei, oferindu-i ocazia de a-și spune povestea în propriile ei cuvinte.