Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
21 sept. 2025 | 09:07
de Iulia Kelt

Metode eficiente pentru a reorganiza datele în Microsoft Excel în 2025. Trucuri pentru o viață mai ușoară în cel mai „antipatic” program

TUTORIAL
Metode eficiente pentru a reorganiza datele în Microsoft Excel în 2025. Trucuri pentru o viață mai ușoară în cel mai „antipatic” program
Trucuri în Excel / Foto: How to Geek

Microsoft Excel rămâne unul dintre cele mai versatile instrumente pentru gestionarea datelor, iar capacitatea sa de a le rearanja rapid poate economisi timp și reduce erorile.

De la unpivotarea coloanelor la funcții avansate precum PIVOTBY sau WRAPCOLS, Excel oferă multiple modalități de a transforma seturile de date, astfel încât analiza să devină mult mai ușoară și mai clară.

Restructurarea datelor cu Power Query și PivotTable

Una dintre cele mai puternice metode de rearanjare a datelor este Power Query. Acesta permite combinarea foilor de calcul, adăugarea sau eliminarea coloanelor și, cel mai important, unpivotarea datelor.

Vezi și:
Cum personalizezi Microsoft Edge astfel încât să-l faci chiar utilizabil. Trucuri simple pentru 2025
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială

Prin această tehnică, toate valorile comparative sunt mutate într-o singură coloană, ceea ce face filtrarea și compararea mult mai intuitive.

Spre exemplu, dacă ai un tabel cu cifre financiare pe mai mulți ani, fiecare rând poate conține acum compania, anul și valoarea, pregătind astfel datele pentru analize ulterioare.

Un alt instrument esențial este PivotTable, care facilitează reorganizarea seturilor mari de date. Cu ajutorul PivotTable, poți afișa rapid profitul fiecărui departament pe țări, fără a modifica datele originale.

Este suficient să tragi câmpurile dorite în Excel în secțiunile corespunzătoare, rânduri, coloane și valori, și vei obține o prezentare clară și comparativă, perfectă pentru rapoarte sau grafice.

Funcții moderne pentru flexibilitate avansată în Microsoft Excel

Excel 365 și versiunile recente includ funcții precum PIVOTBY, WRAPCOLS, WRAPROWS, TOCOL și TOROW, care permit o flexibilitate mai mare în manipularea datelor.

PIVOTBY grupează și agregă valorile fără a afecta setul de date original, oferind o funcționalitate similară PivotTable, dar controlată complet printr-o singură formulă.

Funcțiile WRAPCOLS și WRAPROWS transformă o coloană sau un rând unidimensional într-un aranjament bidimensional, ideal pentru distribuirea datelor în echipe sau grupuri.

În schimb, TOCOL și TOROW fac exact opusul în Excel: convertesc un aranjament bidimensional într-o singură coloană sau un rând, pregătind datele pentru analize liniare sau pentru import în alte aplicații.

În plus, funcția TRANSPOSE permite schimbarea orientării rândurilor și coloanelor, fie folosind formula dinamică, fie instrumentul Paste Special. Aceasta este utilă când trebuie să adaptezi datele pentru grafice sau funcții complexe precum XLOOKUP și SUMIFS.

Prin combinarea acestor metode, Excel devine nu doar un instrument de stocare a datelor, ci și un adevărat centru de analiză și raportare.

Așadar, în 2025, stăpânirea acestor tehnici este esențială pentru oricine lucrează cu volume mari de informații și dorește rezultate rapide, precise și organizate.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
Gardul dintre vecini: ce se întâmplă dacă este ridicat fără acord. Ai dreptul să ceri demolarea?
Gardul dintre vecini: ce se întâmplă dacă este ridicat fără acord. Ai dreptul să ceri demolarea?
Situațiile din trafic în care pierzi permisul de conducere. Depășirea vitezei legale este doar începutul ”distracției”
Situațiile din trafic în care pierzi permisul de conducere. Depășirea vitezei legale este doar începutul ”distracției”
Problemele cu care se confruntă românii care și-au făcut buletine electronice. Unde apar cele mai frecvente erori
Problemele cu care se confruntă românii care și-au făcut buletine electronice. Unde apar cele mai frecvente erori
iPhone va costa și 2.000 de dolari, totul din cauza unei singure opțiuni
iPhone va costa și 2.000 de dolari, totul din cauza unei singure opțiuni
Cum rezolvi problemele de încălzire și lag la iPad după un update de software
Cum rezolvi problemele de încălzire și lag la iPad după un update de software
Cu ce să stropești prunii după ce culegi fructele. Soluția care previne bolile pomilor și îi face mult mai roditori
Cu ce să stropești prunii după ce culegi fructele. Soluția care previne bolile pomilor și îi face mult mai roditori
Cultul personalității se instaurează în SUA: portrete uriașe cu Trump pe clădiri federale stârnesc indignare, dar și îngrijorare
Cultul personalității se instaurează în SUA: portrete uriașe cu Trump pe clădiri federale stârnesc indignare, dar și îngrijorare
Cartela SIM dispare, încet dar sigur, din telefoane, iar eSIM schimbă jocul în Europa odată cu iPhone Air și pune presiune pe operatori
Cartela SIM dispare, încet dar sigur, din telefoane, iar eSIM schimbă jocul în Europa odată cu iPhone Air și pune presiune pe operatori
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Playtech Știri
Anca Țurcașiu și iubitul, romantici pe bani puțini! Cât au plătit pentru un sejur în Grecia
Playtech Știri
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora este o prezență discretă și are o meserie neobișnuită
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...