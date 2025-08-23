4 combinații esențiale de funcții Excel pe care trebuie să le cunoști

Microsoft Excel rămâne unul dintre cele mai utilizate programe de calcul tabelar din lume, fiind un instrument indispensabil atât pentru profesioniști, cât și pentru studenți sau persoane care gestionează date.

Funcțiile Excel permit generarea unui singur rezultat sau a unui șir de rezultate pe baza argumentelor introduse, însă combinațiile sau imbricările de funcții extind semnificativ capacitățile programului.

INDEX și XMATCH: căutări versatile într-un tabel

Una dintre cele mai populare perechi de funcții în Excel a fost întotdeauna INDEX și MATCH. Totuși, versiunea modernă XMATCH aduce și mai multe opțiuni, scrie HowToGeek.

Funcția INDEX extrage o valoare dintr-un tabel sau interval de date, iar XMATCH servește ca navigator pentru a identifica rândul și coloana corespunzătoare. Această combinație poate căuta în orice direcție, funcționează atât pe seturi verticale, cât și orizontale și poate returna coloane sau rânduri întregi.

De exemplu, formula:

=INDEX(T_Scores,XMATCH(H2,T_Scores[Player]),6)

permite returnarea scorului total al unui jucător dintr-un tabel, fără a mai introduce manual numărul rândului. Dacă dorim să căutăm valori din alte coloane, putem folosi o căutare bidirecțională:

=INDEX(T_Scores,XMATCH(H2,T_Scores[Player]),XMATCH(I2,T_Scores[#Headers]))

Aceasta identifică atât rândul, cât și coloana corespunzătoare valorii căutate.

IF cu AND și OR: condiții multiple

Funcția IF testează o condiție și returnează un rezultat dacă este adevărată și altul dacă nu. Însă atunci când vrem să verificăm mai multe criterii, AND și OR devin esențiale.

De exemplu, pentru a eticheta un angajat ca „Senior” dacă are mai mult de 5 ani experiență și certificarea Gold:

=IF(AND([@ExpYears]>5,[@Cert]="Gold"),"Senior","Junior")

Dacă dorim să verificăm dacă un angajat poate fi manager dacă are peste 10 ani experiență sau certificare Gold, folosim OR:

=IF(OR([@ExpYears]>=10,[@Cert]="Gold"),TRUE,FALSE)

Această combinație în Excel permite crearea unor coloane dinamice care afișează valori TRUE/FALSE, ce pot fi convertite și în casete de bifare în tabel.

UNIQUE și FILTER: extragerea valorilor unice

Funcția FILTER permite filtrarea unui interval după criterii, iar UNIQUE returnează doar valorile unice. Împreună, ele elimină duplicările și permit organizarea datelor într-un mod clar și ordonat. De exemplu:

=UNIQUE(FILTER(T_Shops[Manager],T_Shops[Type]=F1))

Acestă formulă returnează toți managerii de magazine DIY fără duplicări și poate fi combinată ulterior cu SORT pentru a organiza rezultatele.

EOMONTH și SEQUENCE: generarea automată a datelor

Funcția EOMONTH returnează ultima zi a unei luni înainte sau după o dată de start, iar SEQUENCE permite crearea unei secvențe de valori. Combinarea lor este utilă pentru generarea automată a listelor de sfârșit de lună:

=EOMONTH(A1,SEQUENCE(11))

Aceasta creează automat datele de sfârșit de lună pentru următoarele 12 luni. Varianta cu increment poate returna date la fiecare două luni sau pe orizontală, în funcție de nevoi.

Prin aceste combinații de funcții, Excel devine un instrument mult mai puternic și flexibil, permițând automatizarea proceselor și reducerea riscului de eroare. Înțelegerea și aplicarea acestor metode reprezintă un pas esențial pentru orice utilizator avansat de Excel.