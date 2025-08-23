Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 06:33
de Iulia Kelt

4 combinații esențiale de funcții Excel pe care trebuie să le cunoști

TUTORIAL
4 combinații esențiale de funcții Excel pe care trebuie să le cunoști
4 combinații esențiale de funcții Excel pe care trebuie să le cunoști / Foto: Computer World

Microsoft Excel rămâne unul dintre cele mai utilizate programe de calcul tabelar din lume, fiind un instrument indispensabil atât pentru profesioniști, cât și pentru studenți sau persoane care gestionează date.

Funcțiile Excel permit generarea unui singur rezultat sau a unui șir de rezultate pe baza argumentelor introduse, însă combinațiile sau imbricările de funcții extind semnificativ capacitățile programului.

INDEX și XMATCH: căutări versatile într-un tabel

Una dintre cele mai populare perechi de funcții în Excel a fost întotdeauna INDEX și MATCH. Totuși, versiunea modernă XMATCH aduce și mai multe opțiuni, scrie HowToGeek.

Vezi și:
Excel introduce „Explain Formula”, un instrument AI care descompune formulele pas cu pas
Șase trucuri Excel pentru a-ți îmbunătăți abilitățile în 2025. Așa devii mai eficient în ceea ce faci

Funcția INDEX extrage o valoare dintr-un tabel sau interval de date, iar XMATCH servește ca navigator pentru a identifica rândul și coloana corespunzătoare. Această combinație poate căuta în orice direcție, funcționează atât pe seturi verticale, cât și orizontale și poate returna coloane sau rânduri întregi.

De exemplu, formula:

=INDEX(T_Scores,XMATCH(H2,T_Scores[Player]),6)

permite returnarea scorului total al unui jucător dintr-un tabel, fără a mai introduce manual numărul rândului. Dacă dorim să căutăm valori din alte coloane, putem folosi o căutare bidirecțională:

=INDEX(T_Scores,XMATCH(H2,T_Scores[Player]),XMATCH(I2,T_Scores[#Headers]))

Aceasta identifică atât rândul, cât și coloana corespunzătoare valorii căutate.

IF cu AND și OR: condiții multiple

Funcția IF testează o condiție și returnează un rezultat dacă este adevărată și altul dacă nu. Însă atunci când vrem să verificăm mai multe criterii, AND și OR devin esențiale.

De exemplu, pentru a eticheta un angajat ca „Senior” dacă are mai mult de 5 ani experiență și certificarea Gold:

=IF(AND([@ExpYears]>5,[@Cert]="Gold"),"Senior","Junior")

Dacă dorim să verificăm dacă un angajat poate fi manager dacă are peste 10 ani experiență sau certificare Gold, folosim OR:

=IF(OR([@ExpYears]>=10,[@Cert]="Gold"),TRUE,FALSE)

Această combinație în Excel permite crearea unor coloane dinamice care afișează valori TRUE/FALSE, ce pot fi convertite și în casete de bifare în tabel.

UNIQUE și FILTER: extragerea valorilor unice

Funcția FILTER permite filtrarea unui interval după criterii, iar UNIQUE returnează doar valorile unice. Împreună, ele elimină duplicările și permit organizarea datelor într-un mod clar și ordonat. De exemplu:

=UNIQUE(FILTER(T_Shops[Manager],T_Shops[Type]=F1))

Acestă formulă returnează toți managerii de magazine DIY fără duplicări și poate fi combinată ulterior cu SORT pentru a organiza rezultatele.

EOMONTH și SEQUENCE: generarea automată a datelor

Funcția EOMONTH returnează ultima zi a unei luni înainte sau după o dată de start, iar SEQUENCE permite crearea unei secvențe de valori. Combinarea lor este utilă pentru generarea automată a listelor de sfârșit de lună:

=EOMONTH(A1,SEQUENCE(11))

Aceasta creează automat datele de sfârșit de lună pentru următoarele 12 luni. Varianta cu increment poate returna date la fiecare două luni sau pe orizontală, în funcție de nevoi.

Prin aceste combinații de funcții, Excel devine un instrument mult mai puternic și flexibil, permițând automatizarea proceselor și reducerea riscului de eroare. Înțelegerea și aplicarea acestor metode reprezintă un pas esențial pentru orice utilizator avansat de Excel.

Vijeliile puternice provoacă haos în țară: copaci doborâți, mașini distruse și elemente de construcție desprinse
Recomandări
E legal să mergi cu 130 km/h pe prima bandă? Ce prevede Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză pe autostradă
E legal să mergi cu 130 km/h pe prima bandă? Ce prevede Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză pe autostradă
Actualizările BIOS nu mai sunt opționale, „ca pe vremea ta”: de ce trebuie să le faci regulat
Actualizările BIOS nu mai sunt opționale, „ca pe vremea ta”: de ce trebuie să le faci regulat
Prima țară care le va permite elevilor să folosească inteligența artificială în timpul examenului de bacalaureat, începând din 2026
Prima țară care le va permite elevilor să folosească inteligența artificială în timpul examenului de bacalaureat, începând din 2026
Dezvăluiri ale angajaților TikTok: șefii companiei știu cât de nocivă este pentru adolescenți, dar îi țin captivi în aplicație
Dezvăluiri ale angajaților TikTok: șefii companiei știu cât de nocivă este pentru adolescenți, dar îi țin captivi în aplicație
În Rusia, aplicația Max devine obligatorie pe toate telefoanele, înlocuind WhatsApp și Telegram sub oblăduirea Kremlinului
În Rusia, aplicația Max devine obligatorie pe toate telefoanele, înlocuind WhatsApp și Telegram sub oblăduirea Kremlinului
Cât a plătit un turist pentru un suc la 250 ml la Castelul Cantacuzino. Bonul primit la final a devenit viral: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
Cât a plătit un turist pentru un suc la 250 ml la Castelul Cantacuzino. Bonul primit la final a devenit viral: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
Ce să semeni după cartofi pentru un pământ aerat și moale ca puful – sfatul simplu al unui grădinar experimentat
Ce să semeni după cartofi pentru un pământ aerat și moale ca puful – sfatul simplu al unui grădinar experimentat
Astronomii au descoperit o lună ascunsă care orbitează Uranus, cu ajutorul telescopului James Webb
Astronomii au descoperit o lună ascunsă care orbitează Uranus, cu ajutorul telescopului James Webb
Revista presei
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o stradă din Calafat
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscop weekend 23-24 august 2025: Zile cu surprize pentru unele zodii și liniște pentru altele
Playtech Știri
Meghan Markle, acuzată că ar avea o fiică secretă. Apar noi speculații privind criza în căsnicia cu Prințul Harry
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025. Zodia care va suferi cumplit, o persoană dragă o va trăda
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou