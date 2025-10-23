Meta dă afară sute de angajați din divizia de inteligență artificială. Ce a dus la situația aceasta, de fapt?

Meta concediază 600 de angajați din divizia AI, în ciuda investițiilor masive în inteligență artificială (octombrie 2025)

Compania Meta, cunoscută pentru investițiile sale uriașe în inteligență artificială, a anunțat o nouă rundă de concedieri care afectează aproximativ 600 de angajați din divizia AI.

Decizia a fost comunicată intern de Alexandr Wang, directorul general al departamentului de AI, și confirmată de publicații precum Axios și CNBC.

Concedierile vizează echipe din infrastructura AI, grupul de cercetare Fundamental Artificial Intelligence Research (FAIR) și alte proiecte legate de produse.

Deși măsura pare paradoxală în contextul expansiunii rapide a AI la nivel global, Meta susține că restructurarea are scopul de a face echipele mai eficiente și mai autonome, nu de a reduce investițiile în acest domeniu strategic, scrie Mashable.

Concedieri și reorganizare, dar recrutări pentru „superinteligență”

Angajații afectați au fost informați că ultima lor zi de lucru va fi 21 noiembrie. În perioada de preaviz, aceștia se află în concediu plătit, iar compania oferă 16 săptămâni de compensație financiară, plus două săptămâni suplimentare pentru fiecare an de vechime. Meta a încurajat, totodată, angajații concediați să aplice pentru alte posturi deschise în interiorul companiei.

Într-un mesaj intern, Alexandr Wang a explicat că „prin reducerea dimensiunii echipei, deciziile vor fi luate mai rapid, iar fiecare membru va avea mai multă responsabilitate și impact”.

În același timp, Meta continuă recrutările pentru o nouă unitate denumită „TBD Lab”, dedicată cercetării în domeniul superinteligenței artificiale.

Meta nu dă înapoi în cursa AI: investiții de zeci de miliarde de dolari

Concedierile din octombrie nu semnalează o retragere din domeniul AI, ci mai degrabă o reașezare internă. Cu doar o zi înaintea anunțului, Reuters relata că Meta a încheiat un acord de finanțare în valoare de 27 de miliarde de dolari cu fondul Blue Owl Capital, bani destinați extinderii masive a infrastructurii sale de centre de date. Aceste investiții sunt considerate esențiale pentru susținerea noii generații de modele AI.

În ultimele luni, Meta a fost una dintre cele mai active companii în recrutarea de specialiști AI, atrăgând talente de la OpenAI și alte organizații de top. În plus, compania a investit 14,3 miliarde de dolari în Scale AI, o platformă de antrenare a modelelor de inteligență artificială.

Strategia Meta arată că, în ciuda reducerilor de personal, ambițiile sale în domeniul AI rămân neschimbate. Concedierile din această toamnă par mai degrabă o etapă de optimizare într-o cursă tehnologică tot mai intensă, în care gigantul fondat de Mark Zuckerberg încearcă să-și consolideze poziția în fața competiției reprezentate de OpenAI, Google DeepMind și Anthropic.