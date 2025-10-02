Meta va folosi conversațiile tale cu AI-ul pentru reclame personalizate

Meta a anunțat că, începând cu 16 decembrie 2025, discuțiile utilizatorilor cu chatbot-ul său de inteligență artificială vor fi analizate pentru a afișa reclame și conținut mai bine adaptat intereselor personale.

Meta a confirmat oficial că datele obținute din interacțiunile cu aplicația sa de inteligență artificială, disponibilă pe Facebook, Instagram, WhatsApp și în aplicația separată Meta AI, vor intra în mecanismul de publicitate personalizată. Utilizatorii vor primi notificări despre această modificare începând de săptămâna viitoare, însă implementarea completă va avea loc la jumătatea lunii decembrie, scrie CNN.

Compania americană folosește deja activitatea din rețelele sale sociale pentru a livra reclame direcționate, analizând postările, interacțiunile și conexiunile dintre utilizatori. Noutatea constă în faptul că discuțiile purtate cu chatbot-ul pot oferi informații mult mai clare despre intențiile de cumpărare sau planurile personale, ceea ce le face extrem de valoroase pentru publicitate.

Cum va influența schimbarea experiența utilizatorilor

Meta a explicat că aceste date nu vor fi utilizate doar pentru reclame, ci și pentru a ajusta tipurile de conținut afișate în fluxurile utilizatorilor. De exemplu, o conversație despre drumeții ar putea duce la recomandări suplimentare de articole, clipuri sau produse legate de acest hobby.

Totuși, această decizie aduce cu sine și provocări. Specialiștii atrag atenția că există riscul ca discuțiile sensibile – de exemplu despre relații, sănătate sau probleme personale – să fie folosite în moduri care ar putea deveni intruzive. Meta a precizat că nu va folosi date referitoare la religie, orientare sexuală, opinii politice, starea de sănătate sau apartenență etnică pentru targetare, menținând politica actuală de evitare a acestor categorii.

Utilizatorii vor putea controla parțial procesul prin opțiunea „ad preferences”, unde pot adăuga sau elimina subiecte din lista de reclame personalizate. Funcții similare există deja și pentru controlul conținutului pe Facebook și Instagram.

O miză financiară uriașă pentru Meta

Meta AI are în prezent aproximativ un miliard de utilizatori activi lunar, însă compania nu a detaliat cât de frecvent folosesc aceștia chatbot-ul. Chiar și așa, impactul financiar este semnificativ: doar în ultimul trimestru, veniturile din publicitate au ajuns la 46,5 miliarde de dolari, cu peste 21% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Capitalizarea de piață a Meta a atins 1,8 trilioane de dolari la 1 octombrie 2025.

În Silicon Valley există convingerea că viitorul comerțului online se va lega tot mai mult de interacțiunile cu asistenți virtuali. De altfel, OpenAI a introdus recent posibilitatea ca utilizatorii ChatGPT să cumpere produse direct prin platformă, chiar dacă aceasta nu se bazează încă pe publicitate.

Pe lângă schimbările de publicitate, Meta continuă să experimenteze cu noi funcții. Fluxul „Discover” a fost înlocuit de curând cu „Vibes”, o platformă de clipuri generate de AI, unde preferințele utilizatorilor, de la animale de companie până la modă, pot influența rapid tipul de reclame afișate pe Instagram și alte aplicații din ecosistem.