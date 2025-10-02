Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 15:14
de Iulia Kelt

Meta va folosi conversațiile tale cu AI-ul pentru reclame personalizate

TEHNOLOGIE
Meta va folosi conversațiile tale cu AI-ul pentru reclame personalizate
Meta se folosește de discuțiile tale cu AI-ul

Meta a anunțat că, începând cu 16 decembrie 2025, discuțiile utilizatorilor cu chatbot-ul său de inteligență artificială vor fi analizate pentru a afișa reclame și conținut mai bine adaptat intereselor personale.

Meta a confirmat oficial că datele obținute din interacțiunile cu aplicația sa de inteligență artificială, disponibilă pe Facebook, Instagram, WhatsApp și în aplicația separată Meta AI, vor intra în mecanismul de publicitate personalizată. Utilizatorii vor primi notificări despre această modificare începând de săptămâna viitoare, însă implementarea completă va avea loc la jumătatea lunii decembrie, scrie CNN.

Compania americană folosește deja activitatea din rețelele sale sociale pentru a livra reclame direcționate, analizând postările, interacțiunile și conexiunile dintre utilizatori. Noutatea constă în faptul că discuțiile purtate cu chatbot-ul pot oferi informații mult mai clare despre intențiile de cumpărare sau planurile personale, ceea ce le face extrem de valoroase pentru publicitate.

Vezi și:
Șeful Instagram zice că rețeaua de socializare nu te spionează prin microfon. Cum își culege, totuși, Meta datele?
Cum să postezi anonim într-un grup de Facebook? Trucuri care te ajută să rămâi ascuns pe rețeaua de socializare

Cum va influența schimbarea experiența utilizatorilor

Meta a explicat că aceste date nu vor fi utilizate doar pentru reclame, ci și pentru a ajusta tipurile de conținut afișate în fluxurile utilizatorilor. De exemplu, o conversație despre drumeții ar putea duce la recomandări suplimentare de articole, clipuri sau produse legate de acest hobby.

Totuși, această decizie aduce cu sine și provocări. Specialiștii atrag atenția că există riscul ca discuțiile sensibile – de exemplu despre relații, sănătate sau probleme personale – să fie folosite în moduri care ar putea deveni intruzive. Meta a precizat că nu va folosi date referitoare la religie, orientare sexuală, opinii politice, starea de sănătate sau apartenență etnică pentru targetare, menținând politica actuală de evitare a acestor categorii.

Utilizatorii vor putea controla parțial procesul prin opțiunea „ad preferences”, unde pot adăuga sau elimina subiecte din lista de reclame personalizate. Funcții similare există deja și pentru controlul conținutului pe Facebook și Instagram.

O miză financiară uriașă pentru Meta

Meta AI are în prezent aproximativ un miliard de utilizatori activi lunar, însă compania nu a detaliat cât de frecvent folosesc aceștia chatbot-ul. Chiar și așa, impactul financiar este semnificativ: doar în ultimul trimestru, veniturile din publicitate au ajuns la 46,5 miliarde de dolari, cu peste 21% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Capitalizarea de piață a Meta a atins 1,8 trilioane de dolari la 1 octombrie 2025.

În Silicon Valley există convingerea că viitorul comerțului online se va lega tot mai mult de interacțiunile cu asistenți virtuali. De altfel, OpenAI a introdus recent posibilitatea ca utilizatorii ChatGPT să cumpere produse direct prin platformă, chiar dacă aceasta nu se bazează încă pe publicitate.

Pe lângă schimbările de publicitate, Meta continuă să experimenteze cu noi funcții. Fluxul „Discover” a fost înlocuit de curând cu „Vibes”, o platformă de clipuri generate de AI, unde preferințele utilizatorilor, de la animale de companie până la modă, pot influența rapid tipul de reclame afișate pe Instagram și alte aplicații din ecosistem.

Cod roşu de inundaţii. Autorităţile se aşteaptă la ce e mai rău în următoarele ore
Recomandări
Preț mai mic pentru clienții casnici de energie electrică cu un venit de cel mult 3.000 de lei pe lună. Proiect de lege
Preț mai mic pentru clienții casnici de energie electrică cu un venit de cel mult 3.000 de lei pe lună. Proiect de lege
La cât timp se schimbă distribuția? Tot ce trebuie să știi despre costuri și semnele de uzură
La cât timp se schimbă distribuția? Tot ce trebuie să știi despre costuri și semnele de uzură
Motivul pentru care ouăle albe sunt mai greu de găsit în supermarket decât cele maro, dezvăluit de specialişti
Motivul pentru care ouăle albe sunt mai greu de găsit în supermarket decât cele maro, dezvăluit de specialişti
La ce foloseşte vârful umbrelei? Are un rol esenţial, spun experţii
La ce foloseşte vârful umbrelei? Are un rol esenţial, spun experţii
Îngropat adânc într-o mină din munți, în nordul Italiei, se construiește un mega-centru de date, printre depozite de mere, vin și brânzeturi
Îngropat adânc într-o mină din munți, în nordul Italiei, se construiește un mega-centru de date, printre depozite de mere, vin și brânzeturi
Troianul bancar care terorizează Europa: Mii de telefoane au fost deja compromise de Kleopatra
Troianul bancar care terorizează Europa: Mii de telefoane au fost deja compromise de Kleopatra
Se deschide o nouă fabrică în România: peste 700 de locuri de muncă până în 2028
Se deschide o nouă fabrică în România: peste 700 de locuri de muncă până în 2028
O nouă teorie prezice că universul se va sfârși într-un „mare colaps”. Ce înseamnă asta, de fapt
O nouă teorie prezice că universul se va sfârși într-un „mare colaps”. Ce înseamnă asta, de fapt
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur
Playtech Știri
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Playtech Știri
Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial: „A fost ceva corect”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...