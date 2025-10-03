O instanță de judecată obligă Meta să modifice feed-urile Facebook și Instagram. De unde a plecat, de fapt, totul?

O instanță din Țările de Jos a decis că Meta trebuie să schimbe modul în care sunt afișate feed-urile de pe Facebook și Instagram, pentru a respecta cerințele Actului european privind serviciile digitale (DSA).

Algoritmul nu poate fi impus utilizatorilor

Judecătorii au constatat că sistemul actual, bazat pe recomandări personalizate generate de algoritmi, încalcă dreptul utilizatorilor de a alege liber modul în care văd conținutul.

Instanța a subliniat că utilizatorii din Olanda trebuie să poată opta simplu pentru un flux cronologic sau alte variante nepersonalizate, fără ca aplicațiile să revină automat la versiunea bazată pe profilare de fiecare dată când sunt redeschise.

Procesul a fost inițiat de organizația olandeză pentru drepturi digitale Bits of Freedom, care a criticat faptul că „un număr redus de miliardari americani decid modul în care oamenii văd lumea”.

Decizia este considerată un pas important în aplicarea DSA la nivel național și în consolidarea controlului asupra practicilor marilor companii tehnologice, scrie Engadget.

Meta va contesta hotărârea

Meta a anunțat că va face apel, argumentând că astfel de chestiuni ar trebui reglementate uniform de Comisia Europeană, nu prin decizii individuale ale instanțelor naționale.

Compania susține că hotărâri de acest tip riscă să fragmenteze piața digitală unică a Uniunii Europene și să submineze cadrul comun de reglementare.

Dacă nu respectă ordinul, Meta riscă o amendă de 117.450 de dolari pentru fiecare zi de neconformare, suma putând ajunge până la un plafon de 5,8 milioane de dolari.

Adoptat în 2022, Actul privind serviciile digitale (DSA) a devenit unul dintre cele mai stricte instrumente europene pentru supravegherea marilor platforme online.

De la intrarea sa în vigoare, Comisia Europeană a aplicat sancțiuni de sute de milioane de dolari companiilor Apple, Meta și Alphabet pentru încălcări legate de protecția datelor, siguranța minorilor și transparența algoritmică.

Decizia instanței olandeze ar putea avea un efect de domino, încurajând și alte state membre să impună măsuri similare, în timp ce Bruxelles-ul continuă să caute o aplicare uniformă a DSA în întreaga Uniune Europeană.

Rămâne de văzut, totuși, ce se va întâmpla și, într-un final, cine va avea câștig de cauză, de vreme ce Meta nu pare să fie dispusă să facă compromisuri de felul ei.