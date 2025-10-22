Meta introduce noi instrumente pentru protejarea utilizatorilor WhatsApp și Messenger de escrocherii

Meta, compania care deține Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger, a anunțat implementarea unor noi funcții de securitate menite să protejeze utilizatorii de tentativele tot mai sofisticate de fraudă online. Măsurile vizează în special cele două platforme de mesagerie cu cea mai mare bază de utilizatori din lume – WhatsApp și Messenger – unde escrocheriile prin mesaje, apeluri video și anunțuri false au devenit tot mai frecvente.

Pe WhatsApp, Meta introduce un sistem de avertismente care apare atunci când un utilizator încearcă să își partajeze ecranul în timpul unui apel video cu o persoană necunoscută. Scopul este prevenirea divulgării accidentale a datelor sensibile, precum detalii bancare sau coduri de verificare. În ultimele luni, s-au înmulțit cazurile în care infractorii cibernetici conving utilizatorii să își arate ecranul, pentru a putea prelua informații confidențiale în timp real.

Pe Messenger, compania a lansat o opțiune numită „Scam detection” (detectarea escrocheriilor), care poate fi activată în secțiunea „Privacy & safety”. Odată pornită, funcția alertează utilizatorul dacă primește un mesaj suspect de la o persoană necunoscută. Algoritmii Meta pot detecta semnale specifice mesajelor frauduloase, cum ar fi cereri de bani, promisiuni de câștiguri rapide sau linkuri către platforme necunoscute.

Meta subliniază că acest proces are loc local, direct pe dispozitivul utilizatorului, ceea ce înseamnă că mesajele rămân protejate prin criptare end-to-end. Totuși, dacă o conversație este semnalată ca potențial periculoasă, utilizatorul poate alege să trimită fragmente de mesaje către un sistem de analiză bazat pe inteligență artificială. În acel moment, aceste mesaje nu mai sunt criptate, însă permit o evaluare suplimentară a riscurilor.

Dacă analiza confirmă o tentativă de fraudă, utilizatorii primesc detalii despre tipul de înșelătorie și sfaturi concrete pentru a se proteja, precum și opțiuni pentru a bloca sau raporta contul suspect.

Campanie globală împotriva escrocheriilor digitale

Implementarea acestor funcții face parte dintr-un plan mai amplu al Meta de a combate rețelele internaționale de criminalitate cibernetică. Compania a anunțat că, de la începutul anului, a dezactivat peste 21.000 de pagini și conturi de Facebook care pretindeau că oferă servicii de asistență pentru clienți, dar care în realitate încercau să extragă date personale de la utilizatori.

În plus, aproape 8 milioane de conturi false au fost detectate și eliminate de pe Facebook și Instagram, fiind asociate unor centre de fraudă din Asia de Sud-Est. Aceste grupuri operează în special din Myanmar, Laos, Cambodgia, Emiratele Arabe Unite și Filipine. Ținta principală o reprezintă utilizatorii vulnerabili, inclusiv persoane în vârstă, abordate prin aplicații de mesagerie, platforme de dating, social media și chiar aplicații cripto.

Una dintre cele mai răspândite forme de escrocherie este așa-numitul „romance baiting” sau „pig butchering” – o metodă de fraudă care combină manipularea emoțională cu promisiunea unor investiții avantajoase. Infractorii câștigă încrederea victimelor, simulează relații romantice și, în final, le conving să investească sume tot mai mari în platforme false, legate adesea de criptomonede.

Ceea ce face aceste cazuri și mai grave este faptul că o parte dintre escroci sunt, la rândul lor, victime ale traficului de persoane. Mulți au fost aduși cu promisiuni de locuri de muncă bine plătite și sunt forțați să participe la aceste operațiuni frauduloase. Meta colaborează deja cu autorități internaționale pentru a sprijini identificarea și desființarea acestor rețele.

Cum se pot proteja utilizatorii de noile forme de fraudă

Meta încurajează utilizatorii WhatsApp și Messenger să activeze noile funcții de siguranță și să fie extrem de atenți atunci când interacționează cu persoane necunoscute. Printre cele mai importante recomandări se numără: evitarea partajării ecranului cu contacte necunoscute, neintroducerea datelor bancare în conversații și verificarea atentă a oricărei oferte care promite bani rapizi sau câștiguri garantate.

Utilizatorii sunt, de asemenea, sfătuiți să nu trimită bani către conturi personale ale unor presupuse companii, să nu acceseze linkuri primite de la necunoscuți și să raporteze imediat orice mesaj suspect. Noile instrumente dezvoltate de Meta au rolul de a opri tentativele de fraudă înainte ca acestea să aibă succes, dar vigilența utilizatorilor rămâne esențială.

Prin introducerea acestor măsuri, Meta încearcă să reducă impactul global al rețelelor de scam care profită de popularitatea aplicațiilor sale. Compania recunoaște că, deși algoritmii de detecție AI sunt din ce în ce mai eficienți, niciun sistem nu poate garanta siguranță absolută, motiv pentru care responsabilitatea personală a utilizatorilor este crucială.

Cu aceste actualizări, Meta marchează un pas important în lupta împotriva criminalității digitale. Prin avertismente inteligente, opțiuni de raportare rapide și o colaborare mai strânsă cu autoritățile, compania speră să reducă numărul tot mai mare de fraude online. Într-o lume în care înșelătoriile devin tot mai sofisticate, atenția, scepticismul și utilizarea instrumentelor de protecție sunt cele mai sigure arme pentru a rămâne în siguranță online.