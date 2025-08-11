Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani"
11 aug. 2025 | 11:49
de Ioana Bucur

Mesajul transmis de Maia Sandu după weekendul petrecut cu Nicușor Dan și familia președintelui, în Republica Moldova

Mesajul transmis de Maia Sandu după weekendul petrecut cu Nicușor Dan și familia președintelui, în Republica Moldova
Foto: Facebook

După un weekend petrecut alături de Nicușor Dan și familia președintelui României în Republica Moldova, Maia Sandu a transmis un mesaj special. În cadrul vizitei, cei doi lideri au participat la evenimente locale.

Mesajul transmis de Maia Sandu după vizita privată a lui Nicușor Dan

Președintele României și-a petrecut weekendul în Republica Moldova, alături de familie, fiind primit cu căldură de președintele Maia Sandu. Cei doi lideri au luat parte împreună la mai multe evenimente în Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, unde au interacționat cu localnicii și au explorat tradițiile locale. Maia Sandu a încurajat cetățenii să profite de sezonul estival pentru a vizita diferite zone ale țării, să participe la festivaluri și să susțină producătorii autohtoni.

„Ce frumos este august în Moldova! Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră. Am ajuns împreună la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni – locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează.

Atmosfera de sărbătoare și unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova atunci când ne luăm timp pentru a o descoperi.

Vă îndemn să vă bucurați de vară, de satele noastre, să mergeți la festivaluri și să susțineți tradițiile și producătorii autohtoni”, a scris Maia Sandu, pe pagina sa de Facebook.

Și Nicușor Dan a postat un videoclip pe Facebook, însoțit de mesajul următor: „Orheiul Vechi a răsunat de muzică folk la Festivalul Lupilor din acest weekend! Mulțumesc moldovenilor pentru primirea călduroasă!”, a scris președintele.

Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi". Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Noi imagini cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu, în Republica Moldova. Preşedintele României gustă cele mai bune preparate de peste Prut, la Festivalul Zemii

”Astăzi am făcut o drumeţie în natură, iar copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis, duminică, Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook, alături de un clip video, montat, de un minut şi 39 de secunde.

Alături de şeful statului apar în imagini copiii şi partenera sa.

„Eu vă păzesc pe voi!”, spune fiul preşedintelui. „Atunci suntem în siguranţă”, i se răspunde.

În timpul drumeției, copilul spune: „Bună ziua, lebădă”, iar adulții din jur izbucnesc în râs. Imaginile surprind apoi toți admirând o lebădă.

Când micuțul obosește, tatăl îl ia în brațe și îl așază într-un rucsac special pentru a-l purta în spate.

Pe parcurs, președintele se oprește în pădure și îi arată fiului său: „Sus acolo, cu negru, este căsuţa păsării. Şi-a adus acolo, şi-a făcut cu rămurele o casă unde să doarmă”.

