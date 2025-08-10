Ultima ora
Nicușor Dan și familia, în vizită la Maia Sandu. S-au distrat la un festival din Republica Moldova, imagini rare cu președintele României
10 aug. 2025
de Daoud Andra

FOTO: Profimedia Images

Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut weekendul într-o vizită privată în Republica Moldova, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor. Sâmbătă, familia prezidențială s-a aflat la Festivalul Lupilor, eveniment desfășurat în peisajul spectaculos al Rezervației Naturale „Orheiul Vechi”, unde au fost întâmpinați de președinta Maia Sandu.

Vizita nu a fost anunțată oficial

Deplasarea lui Nicușor Dan la Chișinău a început încă de vineri, cu mașina, marcând o vizită amicală, fără caracter oficial. Interesant este că nici Administrația Prezidențială a României, nici Președinția Republicii Moldova nu au anunțat în prealabil această vizită, păstrând-o departe de agenda publică până în momentul apariției imaginilor de la festival.

Atmosfera de la Orheiul Vechi a fost una de sărbătoare, participanții bucurându-se de muzică, dansuri și tradiții moldovenești. Prezența celor doi șefi de stat a atras rapid atenția publicului, numeroși oameni formând cozi pentru a face fotografii cu Nicușor Dan și Maia Sandu. Apariția relaxată a președintelui României, însoțit de familie, a fost percepută ca un moment rar, departe de protocolul rigid al evenimentelor oficiale.

Vizita are și o semnificație simbolică, având loc cu doar câteva zile înainte de sărbătorile dedicate Zilei Limbii Române, celebrată pe ambele maluri ale Prutului pe 31 august. Potrivit presei din Chișinău, Nicușor Dan este invitat să participe și la manifestările organizate cu această ocazie, evenimente care reunesc personalități culturale și politice din ambele țări.

Nicușor Dan și Maia Sandu s-au fotografiat cu susținătorii (FOTO: captură video Pro TV Chișinău)

A doua vizită la Chișinău de la preluarea mandatului

Aceasta nu este prima deplasare a lui Nicușor Dan în Republica Moldova. În iunie, la scurt timp după preluarea mandatului prezidențial, șeful statului a efectuat prima sa vizită externă la Chișinău, semn al relației speciale dintre cele două țări. De altfel, Maia Sandu a fost primul lider străin care l-a felicitat public pentru victoria în alegeri, subliniind atunci că „România și Moldova merg împreună cu încredere pe drumul european”.

Festivalul Lupilor, la care cei doi lideri au participat, este o manifestare culturală ce pune în valoare tradițiile, meșteșugurile și gastronomia locală, atrăgând anual mii de vizitatori. Alegerea acestui cadru pentru o întâlnire informală între președinți a fost privită de mulți drept o dovadă de apropiere personală și de respect reciproc, dincolo de dialogul politic obișnuit.

Deși nu au fost făcute declarații oficiale despre subiectele discutate, apropierea dintre cei doi lideri este evidentă, iar prezența familiilor lor la evenimente comune sugerează o relație de prietenie care depășește formalitățile diplomatice. Pentru public, imaginile surprinse la Orheiul Vechi rămân o dovadă că, dincolo de costume și protocoale, există și momente în care liderii se bucură de tradiții și de compania oamenilor simpli.

