Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
10 aug. 2025 | 17:24
de Diana Dumitrache

Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi". Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate

Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi”. Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Nicuşor Dan, apreciat de români pentru normalitate (Sursa foto: colaj Playtech)

Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, duminică, pe Facebook, un clip video de un minut şi 39 de secunde cu imagini dintr-o drumeţie în natură, alături de partenera sa şi cei doi copii. Familia s-a plimbat pe dealuri şi prin pădure, a traversat o punte şi a mirosit fân proaspăt cosit.

Nicuşor Dan, drumeție în natură

„Astăzi am făcut o drumeţie în natură, iar copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis şeful statului în descrierea postării.

Pe parcursul traseului, fiul preşedintelui s-a adresat tatălui: „Eu vă păzesc pe voi!”, primind răspunsul: „Atunci suntem în siguranţă”. În alt moment, copilul se opreşte lângă un lac şi spune cu entuziasm: „Bună ziua, lebădă”, stârnind râsetele adulţilor, înainte ca întreaga familie să admire pasărea de pe apă.

Când drumul a devenit obositor pentru cel mic, acesta a fost ridicat de tatăl său şi aşezat într-un rucsac special pentru a fi purtat în spate. În pădure, preşedintele i-a arătat fiului său un cuib: „Sus acolo, cu negru, este căsuţa păsării. Şi-a adus acolo, şi-a făcut cu rămurele o casă unde să doarmă”.

Artista din România care a atacat-o public pe partenera lui Nicușor Dan după vizita oficială din Austria. Comentariile ei au declanșat un scandal uriaș în mediul online
Mirabela Grădinaru a strălucit pe covorul roșu din Salzburg. Rochia cu care a atras toate privirile. De data aceasta a schimbat designerul

În video-ul postat pe reţelele de socializare apare şi Mirabela Grădinaru, care este îmbrăcată normal, în pantaloni şi tricou, aceasta având o atitudine călduroasă fată de gazde. Partenera preşedintelui îi îmbrăţişează pe toţi cei care i-au aşteptat, detaliu observat imediat şi de internauţi.

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, drumeţie în natură

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, drumeţie în natură

Nicuşor Dan, apreciat de români pentru normalitate

Postarea de pe pagina de Facebook a lui Nicuşor Dan a strâns rapid zeci de mii de Like-uri şi mii de comentarii, acesta fiind apreciat de cetăţeni pentru modul în care trăieşte în ciuda statului pe care îl are.

“Admir normalitatea dvs.Felicitări”. “Să fiţi sănătoși şi voioși tot timpul. Cel mai frumos moment alături de copii!”. “Simplitate şi din partea doamnei. Natură, familie, rețeta perfectă pentru o duminică de vară”. “Superb! Mult mai practic și mai sănătos decât golful din mandatul lui Iohannis! Așa da”. “Felicitări pentru omul, părintele Nicusor Dan!!!”.

Clipul surprinde o atmosferă relaxată şi apropiată, în care momentele simple petrecute în natură devin prilej de descoperire şi bucurie pentru cei mici.

