Noi imagini cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu, în Republica Moldova. Preşedintele României gustă cele mai bune preparate de peste Prut, la Festivalul Zemii

Într-un cadru plin de tradiție și ospitalitate, președintele României, Nicușor Dan, a marcat o nouă etapă a relațiilor de peste Prut. De data aceasta, vizita sa în Republica Moldova a avut un caracter informal, dar plin de semnificație culturală. Alături de președinta Maia Sandu, liderul de la Cotroceni a luat parte la un eveniment dedicat gastronomiei locale.

O vizită privată cu un program cultural bogat

Aceasta este a doua vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului de președinte. Spre deosebire de prima vizită, care a avut loc pe 10 iunie și a fost, cel mai probabil, una oficială, de această dată președintele a sosit vineri seara la Chișinău cu mașina, însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii. Astfel, vizita sa a avut un caracter privat, fiind oaspeții președintei Maia Sandu.

Programul familiei prezidențiale române a fost plin de evenimente tradiționale moldovenești. Sâmbătă seara, Nicușor Dan și Maia Sandu au participat împreună la Festivalul Lupilor, un eveniment cultural special organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Acest eveniment a reprezentat o ocazie excelentă pentru a explora și a celebra patrimoniul istoric și natural al Republicii Moldova, demonstrând interesul pentru valorile culturale comune.

Măiestrie culinară la Festivalul Zemii

Punctul culminant al acestei vizite a avut loc duminică, 10 august, când președintele Nicușor Dan și președinta Maia Sandu au fost prezenți la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Zemii. Evenimentul, găzduit în satul Sipoteni din raionul Călărași, este o celebrare a tradiției culinare locale, reunind localități din zonă într-o competiție amicală.

Festivalul face parte din proiectul „Promovarea festivalurilor gastronomice din comuna Sipoteni”, un proiect finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Participanții la concurs și-au demonstrat măiestria culinară prin prepararea celei mai bune supe tradiționale, una specifică zonei.

Eforturile culinare au fost impresionante, fiind pregătiți peste 400 de litri de zeamă pentru a fi degustați de public și de un juriu de specialitate.