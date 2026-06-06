Ce trebuie să faci dacă primești o factură greșită la energie sau gaze. Drepturile consumatorilor și obligațiile furnizorilor

Care este primul pas dacă observi o greșeală

Atunci când există suspiciuni privind corectitudinea unei facturi, primul demers trebuie făcut către furnizorul de energie sau gaze.

Sesizarea trebuie să includă datele titularului contractului, codul de client, adresa locului de consum, precum și detalii despre factura contestată, inclusiv numărul și data emiterii. De asemenea, este recomandat să fie explicat motivul reclamației și să fie transmis indexul real al contorului.

O fotografie recentă a contorului poate constitui o dovadă importantă și poate ajuta la soluționarea mai rapidă a situației.

În cât timp trebuie să răspundă furnizorul

Conform reglementărilor în vigoare și normelor stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), furnizorii au obligația de a analiza reclamațiile primite și de a transmite un răspuns în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

Această obligație se aplică indiferent dacă sesizarea este transmisă online, prin e-mail, prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul companiei sau direct la ghișeu.

Ce se întâmplă dacă factura a fost emisă greșit

Dacă verificările confirmă existența unei erori, furnizorul este obligat să recalculeze consumul și să emită o factură corectată.

În situația în care clientul a achitat deja o sumă mai mare decât cea datorată, diferența trebuie restituită sau compensată în facturile viitoare, conform procedurilor aplicate de companie.