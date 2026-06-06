Ce trebuie să faci dacă primești o factură greșită la energie sau gaze. Drepturile consumatorilor și obligațiile furnizorilor
O factură la energie electrică sau gaze naturale care nu reflectă consumul real poate crea probleme serioase pentru consumatori, mai ales în contextul costurilor ridicate la utilități. Din fericire, legislația le oferă clienților posibilitatea de a contesta sumele considerate eronate și de a solicita verificarea și recalcularea acestora.
Erorile de facturare pot apărea din mai multe motive, de la citirea greșită a indexului și estimarea consumului până la probleme tehnice sau actualizarea întârziată a datelor din sistemele furnizorilor. În unele cazuri, consumatorii se pot trezi cu facturi mult mai mari decât consumul indicat de contor.
Care este primul pas dacă observi o greșeală
Atunci când există suspiciuni privind corectitudinea unei facturi, primul demers trebuie făcut către furnizorul de energie sau gaze.
Sesizarea trebuie să includă datele titularului contractului, codul de client, adresa locului de consum, precum și detalii despre factura contestată, inclusiv numărul și data emiterii. De asemenea, este recomandat să fie explicat motivul reclamației și să fie transmis indexul real al contorului.
O fotografie recentă a contorului poate constitui o dovadă importantă și poate ajuta la soluționarea mai rapidă a situației.
În cât timp trebuie să răspundă furnizorul
Conform reglementărilor în vigoare și normelor stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), furnizorii au obligația de a analiza reclamațiile primite și de a transmite un răspuns în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.
Această obligație se aplică indiferent dacă sesizarea este transmisă online, prin e-mail, prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul companiei sau direct la ghișeu.
Ce se întâmplă dacă factura a fost emisă greșit
Dacă verificările confirmă existența unei erori, furnizorul este obligat să recalculeze consumul și să emită o factură corectată.
În situația în care clientul a achitat deja o sumă mai mare decât cea datorată, diferența trebuie restituită sau compensată în facturile viitoare, conform procedurilor aplicate de companie.
Pentru stabilirea consumului real, furnizorul poate analiza istoricul de consum, indexurile înregistrate și informațiile existente în sistemul de facturare.
Cui te poți adresa dacă nu ești mulțumit de răspuns
Dacă furnizorul nu răspunde în termenul legal sau dacă soluția oferită nu este considerată satisfăcătoare, consumatorul poate depune o sesizare la ANRE.
Autoritatea are competența de a analiza situația și de a verifica respectarea obligațiilor legale de către furnizorii de energie și gaze naturale.
În anumite cazuri, ANRE poate solicita măsuri de remediere și poate interveni pentru protejarea drepturilor consumatorilor.
Cum pot fi evitate facturile incorecte
Specialiștii recomandă transmiterea regulată a indexului autocitit atunci când această opțiune este disponibilă.
Facturarea pe baza consumului real reduce semnificativ riscul apariției diferențelor dintre consumul efectiv și cel facturat. Totodată, este utilă verificarea periodică a valorilor înscrise pe factură și compararea lor cu indexul afișat de contor.
Consumatorii trebuie să știe că depunerea unei contestații nu suspendă automat obligația de plată a facturii. Cu toate acestea, dacă reclamația este soluționată în favoarea clientului, furnizorul este obligat să corecteze documentele și să restituie sau să compenseze eventualele sume încasate în plus.