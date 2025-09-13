Cum se calculează viteza medie pe drumurile din România și ce amenzi primești pentru depășirea ei

România intră într-o nouă etapă de monitorizare a traficului rutier: camere inteligente care calculează viteza medie a șoferilor pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Sistemul, coordonat de CNAIR, va fi implementat treptat și promite sancțiuni automate pentru cei care depășesc limitele legale. Vechea strategie de a încetini doar la radare devine astfel inutilă.

Cum se calculează viteza medie

Viteza medie reprezintă raportul dintre distanța parcursă și timpul necesar pentru a o străbate. Dacă, de exemplu, între două camere aflate la 30 de kilometri distanță, limita legală este 70 km/h, timpul minim de parcurgere ar trebui să fie de aproximativ 25 de minute.

În momentul în care sistemul înregistrează trecerea unui vehicul la prima cameră și apoi la a doua, calculează timpul exact și determină viteza medie.

Dacă aceasta este mai mare decât limita legală, amenda se emite automat. Spre deosebire de radarele clasice, care măsoară viteza instantanee într-un punct, camerele inteligente e-Sigur monitorizează comportamentul pe întreaga secțiune.

Ce amenzi riști dacă depășești viteza medie

Codul Rutier stabilește sancțiuni progresive în funcție de cât depășești viteza legală. De exemplu:

Pentru 10-20 km/h peste limită: amendă între 405-607,50 lei și 2-3 puncte-amendă.

peste limită: amendă între și 2-3 puncte-amendă. Pentru 21-30 km/h : amendă între 810-1.012,50 lei și 4-5 puncte-amendă.

: amendă între și 4-5 puncte-amendă. Pentru 31-40 km/h peste limită: amendă între 1.215-1.620 lei , cu 6-8 puncte-amendă.

peste limită: amendă între , cu 6-8 puncte-amendă. Pentru 41-50 km/h peste limită: amendă între 1.822,50-4.050 lei , 9-20 puncte-amendă.

peste limită: amendă între , 9-20 puncte-amendă. Pentru peste 50 km/h : aceeaşi clasă de amendă (9-20 puncte-amendă), plus suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile .

: aceeaşi clasă de amendă (9-20 puncte-amendă), plus suspendarea permisului de conducere pentru . Pentru depășiri de peste 70 km/h: se implică amendă maximă în clasa IV (9-20 puncte-amendă), suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Camere inteligente pe model bulgăresc

Proiectul e-Sigur al CNAIR presupune montarea a peste 400 de camere video pe drumurile naționale și autostrăzile României. Acestea vor avea rol triplu: monitorizarea traficului în timp real, detectarea vitezei instantanee cu radar omologat și calcularea vitezei medii între două puncte de supraveghere. Datele vor fi transmise direct către Poliția Rutieră, care va valida sancțiunile.

Primele instalări sunt planificate pentru 2026, iar sistemul se va concentra pe sectoarele cu risc ridicat de accidente. Un mecanism similar funcționează deja în Bulgaria, unde camerele de taxare măsoară și viteza medie, iar amenzile sunt trimise direct acasă. România urmează astfel un model european în care siguranța rutieră este întărită prin tehnologie.