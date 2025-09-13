Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 08:21
de Badea Violeta

Cum se calculează viteza medie pe drumurile din România și ce amenzi primești pentru depășirea ei

AUTO
Cum se calculează viteza medie pe drumurile din România și ce amenzi primești pentru depășirea ei
Cum se stabileste viteza medie pe soselele din Romania si ce penalizari risti daca o depasesti. Sursa foto: Profimedia

România intră într-o nouă etapă de monitorizare a traficului rutier: camere inteligente care calculează viteza medie a șoferilor pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Sistemul, coordonat de CNAIR, va fi implementat treptat și promite sancțiuni automate pentru cei care depășesc limitele legale. Vechea strategie de a încetini doar la radare devine astfel inutilă.

Cum se calculează viteza medie

Viteza medie reprezintă raportul dintre distanța parcursă și timpul necesar pentru a o străbate. Dacă, de exemplu, între două camere aflate la 30 de kilometri distanță, limita legală este 70 km/h, timpul minim de parcurgere ar trebui să fie de aproximativ 25 de minute.

În momentul în care sistemul înregistrează trecerea unui vehicul la prima cameră și apoi la a doua, calculează timpul exact și determină viteza medie.

Vezi și:
Ce se întâmplă dacă circuli cu o copie xerox după permisul de conducere, dar cu carnetul de șoferi expirat. Cât e amenda, cum ai putea scăpa de ea
Șoferii din România, monitorizați ca în Bulgaria: CNAIR introduce camere pentru controlul vitezei medii

Dacă aceasta este mai mare decât limita legală, amenda se emite automat. Spre deosebire de radarele clasice, care măsoară viteza instantanee într-un punct, camerele inteligente e-Sigur monitorizează comportamentul pe întreaga secțiune.

Ce amenzi riști dacă depășești viteza medie

Codul Rutier stabilește sancțiuni progresive în funcție de cât depășești viteza legală. De exemplu:

  • Pentru 10-20 km/h peste limită: amendă între 405-607,50 lei și 2-3 puncte-amendă.
  • Pentru 21-30 km/h: amendă între 810-1.012,50 lei și 4-5 puncte-amendă.
  • Pentru 31-40 km/h peste limită: amendă între 1.215-1.620 lei, cu 6-8 puncte-amendă.
  • Pentru 41-50 km/h peste limită: amendă între 1.822,50-4.050 lei, 9-20 puncte-amendă.
  • Pentru peste 50 km/h: aceeaşi clasă de amendă (9-20 puncte-amendă), plus suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.
  • Pentru depășiri de peste 70 km/h: se implică amendă maximă în clasa IV (9-20 puncte-amendă), suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Camere inteligente pe model bulgăresc

Proiectul e-Sigur al CNAIR presupune montarea a peste 400 de camere video pe drumurile naționale și autostrăzile României. Acestea vor avea rol triplu: monitorizarea traficului în timp real, detectarea vitezei instantanee cu radar omologat și calcularea vitezei medii între două puncte de supraveghere. Datele vor fi transmise direct către Poliția Rutieră, care va valida sancțiunile.

Primele instalări sunt planificate pentru 2026, iar sistemul se va concentra pe sectoarele cu risc ridicat de accidente. Un mecanism similar funcționează deja în Bulgaria, unde camerele de taxare măsoară și viteza medie, iar amenzile sunt trimise direct acasă. România urmează astfel un model european în care siguranța rutieră este întărită prin tehnologie.

Vreme rea, în România. ANM a emis Cod Galben de vânt, unde va ploua
Recomandări
Când se exagerează în alimentaţie cu proteinele. Ce s-ar putea întâmpla, conform specialiştilor
Când se exagerează în alimentaţie cu proteinele. Ce s-ar putea întâmpla, conform specialiştilor
Câţi bani primesc românii care muncesc la negru, în viile din Toscana? Sumele zilnice sunt foarte mici
Câţi bani primesc românii care muncesc la negru, în viile din Toscana? Sumele zilnice sunt foarte mici
Cum își primesc pensionarii români pensia, cât costă procesul. Plata pe card versus plata în numerar, la ușă
Cum își primesc pensionarii români pensia, cât costă procesul. Plata pe card versus plata în numerar, la ușă
Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Sute de persoane au fost evacuate
Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Sute de persoane au fost evacuate
A încercat să zâmbească, însă a fost dată de gol de fotografi. Kate Middleton, apariţie îngrijorătoare fără Prinţul William
A încercat să zâmbească, însă a fost dată de gol de fotografi. Kate Middleton, apariţie îngrijorătoare fără Prinţul William
Cutremure neobișnuite în România. Mai multe seisme au avut loc în zone atipice
Cutremure neobișnuite în România. Mai multe seisme au avut loc în zone atipice
„Along Came a Spider”, thrillerul clasic care prinde viață pe Netflix. De ce să vezi filmul care o să te țină „lipit” de canapea
„Along Came a Spider”, thrillerul clasic care prinde viață pe Netflix. De ce să vezi filmul care o să te țină „lipit” de canapea
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
Revista presei
Adevarul
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele mai bune zile pentru fiecare zodie în septembrie 2025: când ai parte de noroc
Playtech Știri
Ce trebuie să urmărești atunci când îți alegi pantofii cu toc perfecți? 5 aspecte esențiale (P)
Playtech Știri
Cum să păstrezi semințele de roșii ca să le poți planta anul viitor. Trucuri pentru o recoltă mai bogată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...