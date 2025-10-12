Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu"
12 oct. 2025 | 19:43
de Ana Ionescu

Amendă de 15.000 de lei și suspendarea permisului pentru 600 de zile pentru un tânăr din Constanța, după o cursă nebună prin oraș

Amendă de 15.000 de lei și suspendarea permisului pentru 600 de zile pentru un tânăr din Constanța, după o cursă nebună prin oraș
Urmărire ca în filme pe străzile din Constanța FOTO: Captura video

Un tânăr de 27 de ani din Constanța a fost protagonistul unei urmăriri spectaculoase în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fost prins doar după ce a provocat un accident și a abandonat mașina.

Pentru cascadoria sa periculoasă, bărbatul a fost sancționat exemplar: 15.000 de lei amendă și suspendarea permisului de conducere pentru 600 de zile.

Urmărire ca în filme pe străzile din Constanța

Incidentul a început pe strada Cumpenei, când polițiștii de la Serviciul Municipal de Siguranță Rutieră i-au făcut semn șoferului să oprească. Acesta a ignorat complet indicațiile agenților și a apăsat accelerația, pornind într-o cursă nebună pe mai multe bulevarde din municipiu.

În timpul urmăririi, tânărul a circulat pe contrasens, a trecut pe roșu la semafor, a depășit toate limitele de viteză — fiind surprins cu 161 km/h pe strada Soveja — și a pus în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Polițiștii au pornit în urmărirea lui cu mai multe echipaje, în colaborare cu jandarmi și trupele speciale.

La un moment dat, pe strada Unirii, șoferul a pierdut controlul volanului și a provocat un accident ușor. A abandonat mașina și a fugit pe jos, dar a fost prins de oamenii legii în mai puțin de o oră, în jurul orei 2:00 dimineața.

Băut, fără permis românesc și cu o amendă record

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au constatat, de asemenea, că bărbatul nu deține permis de conducere emis de autoritățile române, iar ancheta continuă pentru a stabili dacă acesta are un document eliberat de o țară din Uniunea Europeană.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, tânărul a fost sancționat pentru o listă lungă de abateri grave:

  • conducere sub influența alcoolului,
  • neoprirea la semnalele polițiștilor,
  • circulație pe sens opus,
  • trecere pe culoarea roșie a semaforului,
  • conducere agresivă,
  • depășirea vitezei legale cu peste 100 km/h.

Totalul sancțiunilor: aproximativ 15.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 600 de zile.

Poliția, mobilizare în forță

Reprezentanții IPJ Constanța au explicat că intervenția a fost una amplă, implicând echipe mixte de la rutieră, ordine publică, investigații criminale, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, dar și jandarmi din Gruparea „Tomis”.

„Acțiunea a necesitat o mobilizare complexă, având în vedere riscul major pentru ceilalți șoferi și pietoni. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar șoferul a fost prins și identificat în scurt timp”, au transmis autoritățile.

Lecția unui gest inconștient

Deși cazul s-a încheiat fără victime, polițiștii atrag atenția că viteza excesivă și consumul de alcool la volan pot avea consecințe dramatice. În ultimul an, sute de șoferi au fost surprinși circulând cu peste 150 km/h în localitate, iar în majoritatea cazurilor, sancțiunile au fost drastice.

În cazul tânărului din Constanța, inconștiența s-a tradus printr-o amendă uriașă, pierderea permisului pentru aproape doi ani și un dosar de cercetare penală în curs.

