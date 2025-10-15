Lege nouă: turiștii care aruncă gunoaie pe plajele de pe litoral vor fi amendați cu până la 1.000 de lei

Turiștii care lasă deșeuri pe plajele de la Marea Neagră riscă amenzi între 500 și 1.000 de lei, potrivit unei legi adoptate recent de Camera Deputaților. Noile reguli urmăresc să protejeze mediul, să păstreze curățenia litoralului și să asigure un acces mai echitabil la plajele publice. Măsurile vin în contextul în care autoritățile vor să limiteze poluarea și să reglementeze mai strict activitățile de pe țărmul mării.

Ce prevede noua lege și de ce a fost introdusă

Proiectul adoptat modifică Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2006, care reglementează utilizarea plajelor Mării Negre și activitățile desfășurate pe acestea.

Una dintre principalele noutăți este sancționarea turiștilor care aruncă gunoaie pe plajă sau direct în apă. Amenzile pentru astfel de fapte vor fi cuprinse între 500 și 1.000 de lei, în funcție de gravitatea situației.

Scopul noilor reglementări este menținerea curățeniei pe litoral, dar și protejarea ecosistemului marin, afectat anual de tone de deșeuri aruncate necorespunzător, relatează Agerpres.

Amendamentele propuse de Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului introduc și definiții clare pentru plajele publice, stabilind reguli mai stricte pentru exploatarea lor comercială.

Cum se vor împărți plajele între spațiile publice și cele concesionate

Noua lege prevede un procent minim garantat de plaje publice în fiecare localitate de pe litoral, cu acces liber și neîngrădit. Pentru a preveni monopolizarea zonelor de plajă, proiectul limitează posibilitatea închirierii integrale către operatori privați.

Totodată, titularul dreptului de proprietate asupra plajelor este obligat să acorde autorităților locale, la cerere, până la 20% din suprafața plajelor pentru a fi folosite ca spații publice gratuite.

Prin ”plajă publică” se înțelege acel sector destinat accesului liber al populației, administrat și îngrijit de autoritățile locale în beneficiul comunității și al turiștilor.

Cine va aplica sancțiunile și ce impact se așteaptă

Amenzile pentru aruncarea deșeurilor vor fi aplicate de poliția locală, autoritățile de mediu și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, în funcție de competențe.

Legea urmărește nu doar descurajarea comportamentului iresponsabil al turiștilor, ci și o schimbare de mentalitate în privința protejării mediului costier.

Prin introducerea acestor sancțiuni și a unei delimitări mai clare între plajele publice și cele concesionate, autoritățile speră la un litoral mai curat, mai accesibil și mai bine administrat.

Camera Deputaților este for decizional, astfel că legea va intra în vigoare în cel mai scurt timp, după promulgare și publicarea în Monitorul Oficial.