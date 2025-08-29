La revedere, intimitate pe internet în Europa? De ce n-o să mai conteze că ai funcția de criptare end-to-end pe WhatsApp, Telegram sau Signal

Propunerea europeană controversată „Chat Control” câștigă din nou susținere, cu 19 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene declarându-se în favoarea implementării acesteia.

Conform planului, platformele de mesagerie precum WhatsApp, Signal și Telegram ar urma să scaneze fiecare mesaj, imagine sau videoclip trimis de utilizatori, începând din octombrie 2025, chiar și atunci când conversațiile sunt protejate prin criptare end-to-end.

Reintroducerea propunerii a avut loc pe 1 iulie, odată cu preluarea președinției Consiliului UE de către Danemarca.

Alte state care și-au schimbat poziția sau sprijină acum măsura includ Franța, Belgia, Ungaria, Suedia, Italia și Spania, în timp ce Germania rămâne încă indecisă.

Potrivit regulilor Consiliului UE, pentru adoptarea unei astfel de măsuri este necesară o majoritate calificată: cel puțin 55% dintre statele membre, reprezentând împreună 65% din populația Uniunii.

Despre scanarea pre-criptare și care este impactul asupra confidențialității

Planul nu vizează slăbirea criptării, ci implementarea unei metode numite „client-side scanning”, adică scanarea conținutului direct pe dispozitivul utilizatorului, înainte ca mesajele să fie criptate, scrie Coin Telegraph.

Aceasta înseamnă că fiecare mesaj ar fi analizat automat de algoritmi, înainte de a fi trimis, ceea ce ridică serioase probleme de confidențialitate.

Criticii susțin că scopul real nu îl constituie combaterea criminalității, ci monitorizarea masivă a utilizatorilor obișnuiți, ale căror conversații private ar deveni accesibile algoritmilor de supraveghere.

Propunerea se justifică prin prevenirea răspândirii materialelor de abuz sexual asupra minorilor (CSAM), dar include și verificarea obligatorie a vârstei, ceea ce ar elimina anonimatul utilizatorilor pe platformele de mesagerie.

Grupurile pentru libertatea digitală încurajează cetățenii să contacteze europarlamentarii, să semneze petiții și să se opună acestei legislații înainte ca aceasta să devină ireversibilă.

Riscuri sociale: Care au fost reacțiile internaționale

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, avertizează că măsurile de cenzură excesive ar putea destabiliza societatea, citând exemplul Franței.

În august 2024, Durov a fost arestat în Franța, fiind acuzat că nu a moderat suficient aplicația pentru a limita activitățile criminale.

Mai mult decât atât, el a declarat că oficialii francezi au încercat să-l determine să cenzureze conținut politic pro-conservator înaintea alegerilor românești din mai 2025, solicitare pe care ar fi refuzat-o.

Astfel, propunerea „Chat Control” reprezintă o veritabilă piatră de încercare pentru libertatea digitală în UE, fiind considerată de critici ca un pas spre supraveghere masivă și restricționarea confidențialității corespondenței digitale a milioane de cetățeni.