De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 13:43
de Daoud Andra

Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană

Social
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
FOTO: Arhivă

Românii care călătoresc frecvent în Uniunea Europeană trebuie să țină cont de o schimbare majoră ce va intra în vigoare în următorii ani. Conform reglementărilor europene, începând cu 3 august 2031, documentele de identitate fără cip, adică actualele buletine clasice, nu vor mai fi acceptate pentru deplasările în spațiul comunitar. Practic, cei care vor dori să treacă frontiera doar cu cartea de identitate vor fi obligați să dețină un act electronic.

Buletinul cu cip – avantaje și utilizare extinsă

Cartea electronică de identitate nu este doar o simplă înlocuire a buletinului clasic, ci aduce o serie de funcționalități suplimentare. Documentul are integrat un cip care permite protecție sporită a datelor personale, reduce riscul de falsificare și oferă posibilitatea utilizării semnăturii digitale. În plus, schimbarea domiciliului poate fi înregistrată direct pe acest tip de act, fără a fi necesare alte documente suplimentare.

Un alt avantaj important este faptul că buletinul cu cip poate fi folosit ca document de călătorie nu doar în Uniunea Europeană, ci și în Turcia și Republica Moldova, eliminând astfel nevoia de pașaport pentru multe destinații apropiate.

De partea cealaltă, buletinul clasic rămâne valabil doar ca act de identitate în România și, chiar înainte de 2031, utilizarea lui va fi treptat limitată, întrucât nu oferă aceleași garanții de securitate și nu se aliniază normelor europene.

Cât va costa eliberarea noului buletin

Autoritățile au stabilit și un calendar pentru introducerea cărților electronice de identitate. Până în iulie 2026, acestea vor fi eliberate gratuit, pentru a încuraja populația să facă trecerea la noul format. După această dată, obținerea buletinului cu cip va presupune plata unei taxe de 68 de lei.

Această perioadă de tranziție este menită să ofere tuturor cetățenilor timp suficient pentru a-și schimba actele, astfel încât până la termenul-limită din 2031 să nu existe blocaje sau probleme legate de călătoriile externe.

Nu doar cărțile de identitate intră într-un proces de modernizare, ci și pașapoartele. Începând cu 15 septembrie 2025, acestea vor fi emise cu un cod QR integrat, menit să crească nivelul de securitate și să faciliteze verificarea lor la trecerea frontierei. Măsura face parte din eforturile generale de aliniere la standardele internaționale și de combatere a tentativelor de fraudă.

Pentru cetățeni, aceste schimbări înseamnă mai multă siguranță în gestionarea datelor personale, dar și proceduri mai clare atunci când călătoresc în străinătate.

Până la 3 august 2031, fiecare român care intenționează să circule în Uniunea Europeană trebuie să își schimbe buletinul clasic cu unul electronic. Cei care nu vor face acest pas riscă să fie opriți la frontieră și să nu poată intra în statele membre fără pașaport. De aceea, este recomandat ca procesul de schimbare a documentelor să fie făcut din timp, mai ales că până în vara anului 2026 acest serviciu este gratuit.

