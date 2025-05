De ce a mințit Pavel Durov, șeful Telegram, când a spus că vine să depună mărturie pentru George Simion. El are interdicție de a părăsi țara

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a anunțat public că este „gata să vină” în România pentru a depune mărturie în favoarea liderului AUR, George Simion, după ce acesta a contestat alegerile prezidențiale la Curtea Constituțională. Problema e că, juridic și logistic, Durov nu poate părăsi Franța fără autorizație oficială. Declarația sa, deși spectaculoasă, intră astfel în zona retoricii fără acoperire – o promisiune imposibil de onorat în contextul legal actual.

De ce? Pentru că, în prezent, Durov se află sub control judiciar în Franța, fiind investigat oficial într-un dosar complex ce implică acuzații grave privind activități ilegale desfășurate prin aplicația Telegram. Printre acuzațiile formulate de autoritățile franceze se numără complicitatea la crimă organizată, distribuție de materiale ilegale, inclusiv pornografie infantilă, trafic de droguri și spălare de bani. În vara lui 2024, miliardarul rus a fost reținut și ulterior pus sub anchetă, iar de atunci, nu are voie să părăsească teritoriul francez decât cu aprobare specială din partea instanței.

Ce a spus Durov și ce știa (probabil) că nu poate face

Pavel Durov a răspuns pe rețeaua X (fosta Twitter) unui apel public făcut de George Simion, afirmând: „Sunt gata să vin și să depun mărturie dacă asta ajută democrația românească.” Declarația a fost distribuită intens, mai ales în cercurile simpatizante ale AUR, ca o dovadă că fondatorul Telegram ar fi fost martorul sau chiar victima unui presupus complot internațional care a vizat cenzurarea vocilor conservatoare în timpul alegerilor din România.

Durov a susținut că serviciul de informații externe al Franței, DGSE, i-ar fi cerut să blocheze sau să restricționeze conturi de Telegram asociate cu susținători ai lui George Simion. DGSE a respins oficial acuzațiile, dar liderul AUR a folosit presupusa intervenție ca argument pentru anularea alegerilor prezidențiale câștigate de Nicușor Dan.

Ceea ce Durov nu a spus în mesajul său – și nici Simion nu a menționat în apelul său la CCR – este faptul că fondatorul Telegram are o interdicție explicită de a părăsi Franța. Aceasta a fost impusă după ce a fost considerat suspect într-un dosar de crimă organizată care implică utilizarea aplicației sale pentru activități ilegale. În martie 2025, i s-a permis, cu mari eforturi juridice, să călătorească în Emiratele Arabe Unite pentru o scurtă perioadă, dar în mai 2025, nicio astfel de autorizație nu a fost emisă pentru deplasări suplimentare.

De ce contează această minciună publică și ce riscă Durov

A sugera public că poți veni să depui mărturie într-un dosar constituțional, știind că ai o interdicție activă de a părăsi țara, nu este doar o declarație iresponsabilă, ci una care poate ridica semne de întrebare serioase asupra agendei personale și a credibilității fondatorului Telegram.

În mod ironic, Durov nu ar putea participa nici măcar prin videoconferință într-un cadru legal, fără autorizarea explicită a autorităților judiciare franceze. Asta înseamnă că afirmația „Sunt gata să vin” este cel mult o declarație simbolică, fără acoperire practică sau legală.

În același timp, o astfel de poziționare publică, în care acuză o putere europeană de cenzură, în paralel cu o anchetă penală în curs, riscă să tensioneze și mai mult relația deja fragilă dintre Telegram și autoritățile din Uniunea Europeană. În ultimul an, aplicația a fost presată să își îmbunătățească politicile de moderare, iar Durov a fost forțat să accepte colaborarea cu instituții precum International Watch Foundation pentru a combate conținutul ilegal.

Mai mult, implicarea sa directă în contestarea unor alegeri democratice într-un stat membru UE, cum este România, nu ajută la imaginea sa de lider apolitic și preocupat doar de libertatea de exprimare. Dimpotrivă, îl vulnerabilizează juridic, mai ales dacă autoritățile franceze vor considera că a încălcat condițiile impuse în cadrul anchetei.

Contextul politic și încercarea de capital politic a lui Simion

George Simion, liderul AUR și candidat învins în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din mai 2025, încearcă prin toate mijloacele să invalideze victoria contracandidatului său, Nicușor Dan. În acest demers, invocă „interferențe externe dovedite cu probe”, fără să prezinte, însă, probe verificabile sau acceptate în mod oficial.

Cererea de audiere a lui Pavel Durov este parte dintr-o strategie de contestare care pare mai degrabă construită pe spectacol decât pe fapte demonstrabile. Cu atât mai mult cu cât martorul-cheie propus de Simion nu are dreptul legal de a se deplasa în afara Franței și, cel mai probabil, nici nu va primi o autorizație în acest sens într-un caz care nu implică instanțele franceze.

Această încercare de a folosi imaginea unui fondator de platformă tech internațională, în mijlocul unui scandal penal major, pentru a sprijini o cauză politică națională, riscă să compromită și mai mult legitimitatea demersului AUR în fața CCR.

Concluzie

Pavel Durov nu poate veni să depună mărturie pentru George Simion, oricât de dornic s-ar declara în public. Declarația sa este o minciună elegant ambalată în lozinci despre democrație, dar lipsită de fundament juridic. Faptul că a fost deja inculpat într-un dosar penal grav în Franța și i s-a interzis să părăsească țara fără permisiune face imposibilă prezența sa în România, fie ca martor, fie ca simplu participant.

Pentru George Simion, rămâne o strategie de imagine, dar una care poate fi ușor demontată cu documente oficiale și fapte incontestabile. CCR nu ia decizii pe baza declarațiilor de pe rețelele sociale, iar justiția, inclusiv cea constituțională, are nevoie de mai mult decât de retorică pentru a anula alegeri democratice.