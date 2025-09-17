Kate Middleton vs Melania Trump: duel de stil în timpul vizitei de stat din Marea Britanie. Prințesa și prima-doamnă au atras toate privirile cu ținutele lor

În ziua de 17 septembrie 2025, la Windsor, Prințesa Catherine de Wales și Prima Doamnă Melania Trump au deschis vizita de stat a președintelui Donald Trump în Regatul Unit cu apariții foarte atent gândite. Amândouă și-au ales ținute care nu doar că reflectă statutul lor și natura oficială a evenimentului, dar și stilul personal – Kate păstrând linia elegant-regală care o caracterizează, iar Melania adaptându-și garderoba unei vizite regale, dar păstrând accesoriul său favorit: pălăria ce îi acoperă adesea chipul. Acest duel vestimentar a atras atenția publicului, mai ales în momentul în care s-au întâlnit, când fiecare detaliu al ținutei lor părea calibrat pentru respectarea protocolului și pentru sublinierea propriei identități.

Ținuta lui Kate Middleton

Prințesa Kate a ales o rochie-tip palton de culoare vișinie, semnată Emilia Wickstead, cu siluetă structurată, nasturi dubli și talie ușor definită. Pentru accesorii, Kate a purtat pantofi din piele întoarsă, cu vârf ascuțit, o pălărie „Neso” creată de Jane Taylor, cu plasă care îi acoperă subtil fața.

Bijuteriile au completat ținuta cu rafinament: cercei cu diamante și rubine, o broșă cu pene, precum și o geantă Chanel de mână, clasică, purtată cu eleganță.

Machiajul și coafura au fost în linie cu restul: buze cu luciu discret, ochii accentuați cu umbre mai întunecate; părul purtat în bucle lejere, partea de sus fiind prinsă pentru a permite pălăriei să stea corect.

Pălăriile, noul accesoriu preferat al Melaniei Trump

Melania Trump a optat pentru o combinație care îmbină elemente de modă britanică cu piese de lux din propriul stil, adaptate măsurii cerute de o vizită regală. La sosirea în Regatul Unit, Melania a purtat un trench Burberry bej, lung, acompaniat de botine de călărie negre Christian Dior și de ochelari Saint Laurent.

În cadrul ceremoniei de la Windsor, ea a schimbat look-ul într-un costum gri închis de la Christian Dior Haute Couture, strâns în talie, guler înalt, și a purtat o pălărie violet de dimensiuni mari, care îi acoperă parțial chipul.

Pălăria mare nu este un detaliu nou în garderoba Melaniei; ea o folosește frecvent la apariții oficiale și regale. La inaugurarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump (20 ianuarie 2025), Prima Doamnă a purtat o pălărie lată creată de Eric Javits, asortată unui ansamblu albastru semnat Adam Lippes, purtată pe tot parcursul zilei. În 2018, la ceremonia oficială de primire a președintelui Franței, Emmanuel Macron, pe peluza Casei Albe, Melania a atras atenția cu o pălărie albă Michael Kors, asortată unui costum din aceeași stofă. Tot ea a respectat protocolul Vaticanului purtând un voal negru la audiența cu Papa. Astfel, pălăriile și accesoriile de cap au devenit o marcă personală, regăsită constant în aparițiile sale internaționale.

Detalii care nu au trecut neobservate

Un detaliu care a atras atenția observatorilor a fost coordonarea subtilă a ținutelor celor două cupluri. Pălăria Primei Doamne se potrivea cu cravata președintelui Trump, în timp ce Kate Middleton a ales o ținută care se armoniza cu cravata Prințului William. Această sincronizare vestimentară a fost interpretată ca un semn de unitate și colaborare între cele două familii.

Vizita de stat: un moment de diplomatie și colaborare

Vizita de stat a președintelui Donald Trump în Regatul Unit a inclus evenimente de amploare, precum o ceremonie de primire cu salut regal, o procesiune cu trăsura și un banchet de stat la Castelul Windsor. În cadrul acestei vizite, Melania Trump a avut întâlniri separate cu Regina Camilla și Prințesa Kate, subliniind importanța relațiilor bilaterale și a colaborării între SUA și Marea Britanie.

Atât Kate Middleton, cât și Melania Trump au demonstrat, prin alegerile lor vestimentare, că moda poate fi un instrument puternic de comunicare în diplomație. Prințesa de Wales a subliniat legătura cu tradițiile regale britanice, în timp ce Melania Trump a reușit să îmbine stilul american cu respectul față de gazdele britanice, ambele având un impact semnificativ asupra imaginii publice a celor două națiuni.