Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 11:43
de Vieriu Ionut

Melania Trump a încercat să îl înduplece pe Vladimir Putin. Şeful de la Kremlin a dezvăluit conţinutul scrisorii trimise de Prima Doamnă a SUA: „Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă”

Știri Externe
Melania Trump a încercat să îl înduplece pe Vladimir Putin. Şeful de la Kremlin a dezvăluit conţinutul scrisorii trimise de Prima Doamnă a SUA:
Melania Trump, apel emoționant către Putin

Situația copiilor afectați de război a ajuns recent în centrul atenției internaționale, după ce Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a decis să transmită un mesaj personal liderului de la Kremlin. Prima-doamnă a SUA i-a scris lui Vladimir Putin o scrisoare în care a pus accent pe inocența celor mici și pe nevoia de a le reda speranța într-un viitor lipsit de violență.

O scrisoare transmisă prin Donald Trump

Scrisoarea Melaniei Trump a fost înmânată direct lui Vladimir Putin de către președintele Donald Trump, în timpul întâlnirii dintre cei doi lideri la summit-ul desfășurat în Alaska. Deși nu a participat la reuniune, Prima-doamnă a ales să-și facă auzită vocea prin intermediul acestei intervenții scrise.

Potrivit informațiilor obținute de Associated Press, documentul nu a menționat explicit Ucraina, însă a transmis un mesaj clar despre importanța copiilor și a inocenței lor, care „stă deasupra geografiei, guvernelor și ideologiei”.

Vezi și:
Ce simbolizează harta pe care apare și România, din biroul lui Donald Trump. A fost observată în timpul discuției dintre el și Volodimir Zelenski
Donald Trump a uitat că are microfonul deschis și a făcut o mărturisire neașteptată despre Putin: „Vrea să facă asta pentru mine”

„Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă”

Tonul scrisorii a fost unul profund emoțional. Melania Trump i-a spus liderului rus că el deține puterea de a reda copiilor afectați de conflict „râsul melodios” pierdut în umbra războiului.

„Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă, fie că s-a născut la țară sau în marea metropolă. Trebuie, cu siguranță, să ne străduim să creăm o lume decentă pentru toți – astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace, iar viitorul însuși să fie protejat în siguranță”, a scris Prima-doamnă.

Ea a adăugat că „urmașii fiecărei generații își încep viața cu puritate – o inocență care stă deasupra geografiei, puterii și ideologiei”.

Apel la încetarea războiului

Melania Trump a sugerat, de asemenea, că o simplă decizie a lui Vladimir Putin ar putea opri suferința. În scrisoare, ea a notat că liderul rus ar putea „singur să restabilească râsul copiilor prinși în conflict” și să protejeze ceea ce ea a numit „un protest tăcut împotriva forțelor care i-ar jefui de viitor”.

„Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia, serviți însăși umanitatea. O idee atât de îndrăzneață transcende toate diferențele umane, iar dumneavoastră, domnule Putin, puteți realiza această viziune cu o singură lovitură de condei astăzi. A sosit momentul”, a subliniat Prima-doamnă a SUA.

Reacții și context

O copie a scrisorii a fost publicată inițial de Fox News Digital, fiind apoi distribuită pe rețelele sociale de susținătorii președintelui Donald Trump, inclusiv de procurorul general al SUA, Pam Bondi.

Gestul Melaniei Trump apare într-un context extrem de sensibil, marcat de acuzațiile internaționale la adresa lui Vladimir Putin. În urma invaziei din 2022, Associated Press a documentat faptul că mii de copii ucraineni au fost transferați forțat în Rusia. Pe baza acestor informații, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus, acuzându-l de crime de război și de responsabilitate directă pentru răpirile de minori.

Scrisoarea Primei-doamne a SUA nu a făcut referire directă la aceste acuzații, însă mesajul transmis rămâne unul puternic: Vladimir Putin ar putea contribui la un viitor mai pașnic dacă ar alege să pună capăt conflictului și să redea copiilor inocența pierdută.

Cum va fi vremea la începerea şcolii, finalul lui august aduce temperaturi scăzute. Prognoza meteo pentru următoarea lună
Recomandări
Andra și Cătălin Măruță, terorizaţi de un bărbat. Cei doi au cerut chiar şi ordin de protecţie, ce spune prezentatorul despre situaţie
Andra și Cătălin Măruță, terorizaţi de un bărbat. Cei doi au cerut chiar şi ordin de protecţie, ce spune prezentatorul despre situaţie
ChatGPT Agent – Cum poate controla calculatorul tău și ce riscuri implică pentru siguranță
ChatGPT Agent – Cum poate controla calculatorul tău și ce riscuri implică pentru siguranță
Și atacată, și amendată – O firmă de contabilitate din Cluj a primit o amendă consistentă după ce a fost „vizitată” de hackeri
Și atacată, și amendată – O firmă de contabilitate din Cluj a primit o amendă consistentă după ce a fost „vizitată” de hackeri
Numărul maxim de găini care pot fi crescute într-o curte pentru a evita amenzile. Gospodăriile trebuie dotate cu apă curentă și canalizare
Numărul maxim de găini care pot fi crescute într-o curte pentru a evita amenzile. Gospodăriile trebuie dotate cu apă curentă și canalizare
OpenAI modifică GPT-5 după criticile utilizatorilor: modelul devine mai „cald” și mai prietenos
OpenAI modifică GPT-5 după criticile utilizatorilor: modelul devine mai „cald” și mai prietenos
Accident grav pe Autostrada A1: doi tineri au murit, după ce au fost loviți de un camion. Traficul este complet blocat pe sensul spre Pitești. Update
Accident grav pe Autostrada A1: doi tineri au murit, după ce au fost loviți de un camion. Traficul este complet blocat pe sensul spre Pitești. Update
Care dintre femei este soţia bărbatului din imagine? Doar 3% reuşesc să dea răspunsul corect
Care dintre femei este soţia bărbatului din imagine? Doar 3% reuşesc să dea răspunsul corect
Nvidia lansează RTX Hair: tehnologia care face părul personajelor din jocuri să pară real
Nvidia lansează RTX Hair: tehnologia care face părul personajelor din jocuri să pară real
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Trei zodii pentru care viaţa devine mai uşoară după jumătatea lunii august. Trec prin schimbări benefice
Playtech Știri
Denisa Tănase, despre prima vacanţă alături de soţ. Nu aveau bani mulţi, dar au plecat la Viena: „Cu o maşină veche, am stat la un motel al unei echipe de hochei”
Playtech Știri
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou