Melania Trump a încercat să îl înduplece pe Vladimir Putin. Şeful de la Kremlin a dezvăluit conţinutul scrisorii trimise de Prima Doamnă a SUA: „Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă”

Situația copiilor afectați de război a ajuns recent în centrul atenției internaționale, după ce Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a decis să transmită un mesaj personal liderului de la Kremlin. Prima-doamnă a SUA i-a scris lui Vladimir Putin o scrisoare în care a pus accent pe inocența celor mici și pe nevoia de a le reda speranța într-un viitor lipsit de violență.

O scrisoare transmisă prin Donald Trump

Scrisoarea Melaniei Trump a fost înmânată direct lui Vladimir Putin de către președintele Donald Trump, în timpul întâlnirii dintre cei doi lideri la summit-ul desfășurat în Alaska. Deși nu a participat la reuniune, Prima-doamnă a ales să-și facă auzită vocea prin intermediul acestei intervenții scrise.

Potrivit informațiilor obținute de Associated Press, documentul nu a menționat explicit Ucraina, însă a transmis un mesaj clar despre importanța copiilor și a inocenței lor, care „stă deasupra geografiei, guvernelor și ideologiei”.

„Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă”

Tonul scrisorii a fost unul profund emoțional. Melania Trump i-a spus liderului rus că el deține puterea de a reda copiilor afectați de conflict „râsul melodios” pierdut în umbra războiului.

„Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă, fie că s-a născut la țară sau în marea metropolă. Trebuie, cu siguranță, să ne străduim să creăm o lume decentă pentru toți – astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace, iar viitorul însuși să fie protejat în siguranță”, a scris Prima-doamnă.

Ea a adăugat că „urmașii fiecărei generații își încep viața cu puritate – o inocență care stă deasupra geografiei, puterii și ideologiei”.

Apel la încetarea războiului

Melania Trump a sugerat, de asemenea, că o simplă decizie a lui Vladimir Putin ar putea opri suferința. În scrisoare, ea a notat că liderul rus ar putea „singur să restabilească râsul copiilor prinși în conflict” și să protejeze ceea ce ea a numit „un protest tăcut împotriva forțelor care i-ar jefui de viitor”.

„Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia, serviți însăși umanitatea. O idee atât de îndrăzneață transcende toate diferențele umane, iar dumneavoastră, domnule Putin, puteți realiza această viziune cu o singură lovitură de condei astăzi. A sosit momentul”, a subliniat Prima-doamnă a SUA.

Reacții și context

O copie a scrisorii a fost publicată inițial de Fox News Digital, fiind apoi distribuită pe rețelele sociale de susținătorii președintelui Donald Trump, inclusiv de procurorul general al SUA, Pam Bondi.

Gestul Melaniei Trump apare într-un context extrem de sensibil, marcat de acuzațiile internaționale la adresa lui Vladimir Putin. În urma invaziei din 2022, Associated Press a documentat faptul că mii de copii ucraineni au fost transferați forțat în Rusia. Pe baza acestor informații, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus, acuzându-l de crime de război și de responsabilitate directă pentru răpirile de minori.

Scrisoarea Primei-doamne a SUA nu a făcut referire directă la aceste acuzații, însă mesajul transmis rămâne unul puternic: Vladimir Putin ar putea contribui la un viitor mai pașnic dacă ar alege să pună capăt conflictului și să redea copiilor inocența pierdută.