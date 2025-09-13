Ultima ora
13 sept. 2025 | 09:49
de Badea Violeta

Casa Regală
A încercat să zâmbească, însă a fost dată de gol de fotografi. Kate Middleton, apariţie îngrijorătoare fără Prinţul William
Kate Middleton. Sursa foto: Profimedia

Kate Middleton a fost surprinsă în timp ce vizita fabrica de textile Sudbury Silk Mills din Suffolk, într-o apariție care a stârnit îngrijorare. Deși părea relaxată și concentrată pe activitățile oficiale, oboseala și paliditatea ei au atras atenția. Această vizită a scos în evidență atât angajamentul său față de meșteșugul britanic, cât și starea sa vizibilă de epuizare.

Kate Middleton, vizită la Sudbury Silk Mills

Joi, pe data de 11 sepptembrie, Kate Middleton a efectuat o vizită la Sudbury Silk Mills, o fabrică de textile cu tradiție de peste trei secole, pentru a sprijini meșteșugul textil britanic.

Aceasta este o afacere de familie care colaborează cu mărci renumite precum Stephen Walters și David Walters. Prin întâlnirea cu muncitorii și designerii, Prințesa de Wales a subliniat importanța păstrării tradițiilor și calității în producția de țesături de lux.

Prințesa de Wales a strălucit, însă oboseala era vizibilă pe chipul ei

Pentru vizita de la fabrica din Suffolk, Kate Middleton a purtat un costum elegant în carouri, cu imprimeul celebru cunoscut sub numele de ”Prințul de Wales”, care a atras atenția prin rafinament și profesionalism.

Coafura sa strălucitoare a completat ținuta impecabilă, evidențiind stilul său clasic și atent la detalii. Cu toate acestea, fotografiile au surprins momente în care oboseala era evidentă.

Paliditatea feței și expresiile ușor tensionate au sugerat că Prințesa resimte efortul evenimentelor oficiale, stârnind îngrijorare în rândul publicului.

În ciuda zâmbetelor afișate și a atitudinii elegante, se putea observa că ritmul intens al angajamentelor regale își lasă amprenta, iar apariția sa transmite subtil un mesaj de vulnerabilitate umană.

Legături familiale și tradiția textilă

Vizita a evidențiat și legăturile istorice ale familiei sale cu industria textilă, strămoșii lui Kate deținând celebra fabrică de lână William Lupton & Co. din Leeds.

Interesul său pentru susținerea meșteșugului britanic continuă această tradiție familială, iar evenimentul a oferit ocazia de a pune în valoare munca și talentul angajaților Sudbury Silk Mills, precum și contribuția lor la menținerea reputației textilelor britanice.

De această dată, Prințesa de Wales a vizitat fabrica fără Prințul William, iar în ciuda apariției elegante și a zâmbetelor afișate, oboseala și starea vizibilă de epuizare au atras atenția, subliniind presiunea constantă a angajamentelor regale.

