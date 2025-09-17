Detalii neştiute din trecutul lui Kate Middleton. Lucrurile care au făcut-o pe Regina Elisabeta să se îngrijoreze pentru Prinţul William

Înainte de a deveni soţia Prinţului William şi actuala Prinţesă de Wales, Kate Middleton a trecut printr-o perioadă în care stilul său de viaţă ridica semne de întrebare la Palatul Buckingham. Potrivit unor surse citate de Daily Mirror, Regina Elisabeta a II-a era preocupată de modul în care Kate era percepută în spaţiul public şi de lipsa unei cariere clare, temându-se că acest lucru ar putea afecta imaginea monarhiei.

Vacanțele lui Kate Middleton care au atras atenţia

Între absolvirea Universităţii St. Andrew’s, în 2005, şi logodna cu Prinţul William, în 2010, Kate Middleton a fost adesea surprinsă în vacanţe alături de viitorul ei soţ. În volumul William and Harry, biografa regală Katie Nicholl notează că „dacă Kate nu era cu William la Balmoral, atunci cuplul schia sau era în vacanță în Mustique”. Această rutină le-a atras chiar un supranume neaşteptat: presa a numit-o pe Kate „Regina din Mustique”, titlu ce aparţinuse anterior Prinţesei Margaret.

Pentru Regina Elisabeta, astfel de demonstraţii de lux şi nonşalanţă erau considerate nepotrivite. Suverana credea că anunţul logodnei ar fi trebuit să fie amânat până când Kate ar fi avut o carieră stabilă şi recunoscută public.

„Problema Kate” şi discuţiile de la Palat

Potrivit unor consilieri regali citaţi de The Mail, îngrijorările suveranei se concentrau pe faptul că partenera viitorului rege nu era percepută drept o profesionistă în propriul ei drept.

„În puținele ocazii în care Regina s-a întâlnit cu Kate, a crezut că este o fată destul de drăguță. Dar Regina a recunoscut că nu are idee ce face Kate de fapt”, declara o sursă apropiată Palatului.

Mai mult, Regina ar fi insistat asupra faptului că membrii familiei regale trebuie să conducă prin exemplu, iar Kate trebuia să demonstreze că are o ocupaţie stabilă şi o direcţie clară.

De la îngrijorări, la respect reciproc

În realitate, Kate Middleton a încercat mai multe drumuri profesionale. A lucrat pentru scurt timp ca asistent cumpărător de accesorii la brandul Jigsaw, însă a renunţat pentru a urma o posibilă carieră în fotografie. Ulterior, în 2008, a început să lucreze pentru compania de comenzi prin poştă a părinţilor săi, Party Pieces, unde s-a implicat în dezvoltarea afacerii de familie.

Deşi începutul a fost marcat de rezervele Reginei Elisabeta, lucrurile s-au schimbat radical după căsătoria din 2011. Kate Middleton a devenit unul dintre cei mai respectaţi membri ai familiei regale, asumându-şi numeroase angajamente oficiale şi cauze caritabile. Relaţia cu Regina s-a consolidat de-a lungul anilor, transformându-se într-o legătură apropiată şi plină de respect reciproc.

Astăzi, Kate este văzută drept un model de echilibru şi devotament, demonstrând că a reuşit să depăşească toate îngrijorările iniţiale care planau asupra ei.