Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 14:23
de Diana Dumitrache

Donald Trump, vizită istorică în Marea Britanie. Ceremoniile şi măsurile de securitate sunt la cel mai înalt nivel. De ce a fost ales Castelul Windsor pentru întâlnire?

ȘTIRI EXTERNE
Donald Trump, vizită istorică în Marea Britanie. Ceremoniile şi măsurile de securitate sunt la cel mai înalt nivel. De ce a fost ales Castelul Windsor pentru întâlnire?
12imagini

Marea Britanie se pregătește pentru o vizită istorică. Președintele american Donald Trump începe oficial miercuri cea de-a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, eveniment organizat cu o amploare fără precedent, la invitația regelui Charles al III-lea. Castelul Windsor a fost ales ca loc de desfășurare a ceremoniilor, tocmai pentru a oferi un cadru simbolic, grandios și plin de tradiție.

Fast regal și ceremonii la cel mai înalt nivel pentru sosirea lui Donald Trump

Regele Charles și regina Camilla îl vor întâmpina pe Trump cu un covor roșu, procesiune de trăsuri, salve de tun, o paradă aeriană spectaculoasă și un banchet de stat desfășurat în incinta Castelului Windsor. Potrivit oficialilor britanici, este vorba despre cea mai mare ceremonie militară de bun venit pentru un lider străin din istoria recentă.

Măsurile de securitate au fost ridicate la un nivel fără precedent, reflectând atât importanța vizitei, cât și riscurile asociate.

De ce Castelul Windsor?

Castelul Windsor, situat la vest de Londra, este cea mai veche și mai mare locuință regală din lume care este încă folosită. Construit inițial în secolul al XI-lea de William Cuceritorul, castelul a fost reședință regală timp de aproape 1.000 de ani. Este un simbol al continuității monarhiei britanice și un spațiu unde tradiția se îmbină cu ceremonialul modern.

Aici au loc frecvent vizite de stat, banchete oficiale și evenimente militare, dar și momente cu o profundă semnificație istorică, precum înmormântarea reginei Elisabeta a II-a. Alegerea acestui loc pentru primirea lui Donald Trump arată dorința Casei Regale de a sublinia importanța relației cu Statele Unite.

Dincolo de spectaculozitatea momentului, vizita lui Trump are o miză diplomatică majoră. Londra speră să obțină garanții privind sprijinul SUA pentru Ucraina, dar și un angajament ferm pentru consolidarea relațiilor comerciale bilaterale. În același timp, oficialii britanici își doresc să evite criticile administrației americane într-un context politic delicat.

Trump, încântat de familia regală

Președintele american, cunoscut drept un admirator al familiei regale britanice, nu și-a ascuns entuziasmul pentru această vizită. „Îl iubesc pe regele Charles”, scria el pe contul său de Truth Social la începutul acestui an. Faptul că este primul președinte american invitat de două ori într-o vizită de stat în Regatul Unit îl onorează și îi oferă o platformă simbolică puternică pe scena internațională.

Concluzie

Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie nu este doar un eveniment protocolar, ci și un moment de reafirmare a „relației speciale” dintre cele două țări. Castelul Windsor devine, încă o dată, scena unde tradiția, puterea și diplomația se întâlnesc, iar fastul regal se îmbină cu negocieri cruciale pentru viitorul relațiilor transatlantice.

Vremea se strică brusc, în România. Meteorologii anunţă o răcire accentuată a temperaturilor
Recomandări
Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania
Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania
ZTE vine cu reduceri substanțiale la eMag. ZTE Nubia și ZTE Blade, telefoane cu cel mai bun raport preț – performanță, de Revoluția Prețurilor
ZTE vine cu reduceri substanțiale la eMag. ZTE Nubia și ZTE Blade, telefoane cu cel mai bun raport preț – performanță, de Revoluția Prețurilor
Generațiile X și milenialii schimbă piața mașinilor clasice: crește valoarea modelelor moderne
Generațiile X și milenialii schimbă piața mașinilor clasice: crește valoarea modelelor moderne
Se cere accesul poliției la mesajele criptate de pe WhatsApp. Motivul pentru care s-ar putea să nu mai ai intimitate în conversații
Se cere accesul poliției la mesajele criptate de pe WhatsApp. Motivul pentru care s-ar putea să nu mai ai intimitate în conversații
De ce aleg românii lactatele marcă proprie Pilos de la Lidl? Calitate la preț accesibil: Lidl este pe locul 1 în segmentul de lactate din România, conform studiilor realizate de YouGov
De ce aleg românii lactatele marcă proprie Pilos de la Lidl? Calitate la preț accesibil: Lidl este pe locul 1 în segmentul de lactate din România, conform studiilor realizate de YouGov
Google te ajută să-ți găsești fișierele în calculator. Noua aplicație caută local, pe internet și în Google Drive
Google te ajută să-ți găsești fișierele în calculator. Noua aplicație caută local, pe internet și în Google Drive
Cât primește un profesor, un medic sau un polițist la pensie. Tabel detaliat pe profesii
Cât primește un profesor, un medic sau un polițist la pensie. Tabel detaliat pe profesii
Astronomii descoperă un nou „satelit” al Pământului: Cât de periculos ar putea fi asteroidul 2025 PN7, de fapt, conform oamenilor de știință
Astronomii descoperă un nou „satelit” al Pământului: Cât de periculos ar putea fi asteroidul 2025 PN7, de fapt, conform oamenilor de știință
Revista presei
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Playtech Știri
Flavia Mihășan este îndrăgostită și nu se ferește să recunoască. Ce spune vedeta de la Neatza despre relația cu Andrei Ciobanu: „Sunt fericită și este un cuvânt pe care nu-l folosesc aproape niciodată”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...