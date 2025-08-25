Kate Middleton, cea mai îndrăzneață schimbare de look de până acum. Prințesa a fost fotografiată în mașină, alături de Prințul William și copiii lor

Kate Middleton a surprins din nou publicul cu o schimbare de look neașteptată. Prințesa de Wales și-a făcut apariția cu cel mai deschis ton de blond de până acum, în timp ce se afla alături de Prințul William și cei trei copii ai lor – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Momentul a fost surprins în timpul drumului spre Crathie Kirk, biserica aflată lângă reședința regală de la Balmoral, Scoția, unde familia regală a participat la slujba religioasă din 24 august. Apariția sa a atras atenția nu doar prin noua culoare a părului, ci și prin ținuta elegantă: o haină vișinie și o pălărie asortată, care au pus și mai mult în evidență nuanța blondă a părului.

O apariție care a atras privirile

Kate Middleton a ales să își completeze look-ul cu o vestimentație sobră, dar rafinată, perfect potrivită pentru evenimentul religios. Noul stil de păr marchează o îndepărtare clară de la șuvițele blond miere pe care le-a prezentat luna trecută și pe care presa britanică le-a descris deja ca fiind o schimbare notabilă. Acum, Prințesa de Wales a mers și mai departe, afișând o nuanță mult mai deschisă.

Familia a fost văzută în mașina lor Range Rover, Kate ocupând locul din față, lângă Prințul William, în timp ce cei trei copii ai lor se aflau pe bancheta din spate.

Alături de ceilalți membri ai familiei regale

Slujba de la Crathie Kirk a fost un moment de reuniune pentru mai mulți membri ai familiei regale. Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au fost, de asemenea, prezenți, la fel și Prințesa Anne împreună cu soțul ei, Sir Timothy Laurence, dar și Prințul Edward și Ducesa Sophie. Prezența întregii familii în Scoția face parte din tradiția vacanței de vară petrecute la Balmoral, un obicei pe care regina Elisabeta a II-a l-a respectat de-a lungul întregii vieți.

O perioadă a schimbărilor de imagine în familia regală

Kate Middleton nu este singura care a ales să își schimbe stilul în ultima vreme. Sora ei, Pippa Middleton, a surprins luna trecută cu o tunsoare mai scurtă și cu nuanțe mai deschise de șaten, afișată în timpul unei rare apariții la Marele Premiu de Formula 1 din Marea Britanie. În același timp,

Prințesa Anne a ales să renunțe la coafura ei tradițională, pe care o păstra de peste 50 de ani. În portretul oficial publicat la începutul lunii august, înainte de aniversarea de 75 de ani, aceasta a apărut cu un coc elegant, renunțând la voluminosul stil care o caracteriza.

„Am citit un articol zilele trecute despre Netflix și The Crown, iar actrița spunea cât de mult timp le lua să îi facă părul ca al meu. Și mă gândeam: «Cum ar putea dura atât de mult? Mie îmi ia 10 sau 15 minute»”, declara Prințesa Anne într-un documentar din 2020.

Moda și influența regală

Transformările de imagine ale membrilor familiei regale sunt urmărite cu mare atenție de public și au adesea un impact direct asupra tendințelor din modă și frumusețe. Kate Middleton, cunoscută pentru eleganța și discreția ei, reușește de fiecare dată să inspire milioane de femei din întreaga lume prin stilul său. Alegerea de a trece la o nuanță atât de deschisă de blond marchează o schimbare curajoasă, mai ales pentru o figură publică de rangul său.