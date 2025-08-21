Prinţul William a fost criticat pentru că nu a încercat să se împace cu Harry, însă a avut un motiv întemeiat. Mărul discordiei dintre cei doi fraţi

Tensiunile din familia regală britanică continuă să atragă atenția publicului, mai ales atunci când vine vorba despre relația dintre prințul William și fratele său, prințul Harry. Deși au existat tentative timide de a readuce armonia, barierele rămân puternice, iar surse apropiate Casei Regale indică faptul că Meghan Markle este un element central al acestei rupturi.

Lipsa de încredere în Meghan Markle, un obstacol major

Analiștii regali susțin că principalul motiv pentru care William este reticent în a relua legătura cu fratele său are legătură directă cu ducesa de Sussex. Hilary Fordwich, expertă în probleme regale, a declarat pentru Fox News Digital că Meghan nu se bucură de încrederea familiei, motiv pentru care orice discuție privată riscă să fie făcută publică.

„Îngrijorările lor sunt justificate. Orice discuție privată din familie ar putea ajunge în spațiul public sau ar putea fi folosită în scopuri comerciale”, a explicat Fordwich. Ea a subliniat că Meghan, în vârstă de 44 de ani, „nu are niciun simț al datoriei față de poporul britanic sau față de instituție”.

Potrivit aceleiași surse, resentimentele sunt greu de depășit, în special pentru că Harry este convins că William și-ar fi insultat soția.

Percepția publicului despre Meghan Markle

Și Ingrid Seward, redactor-șef la Majesty Magazine, a intervenit în dezbatere, afirmând că Meghan este văzută de mulți britanici ca o figură care a adus tensiune în monarhie.

„Este profund displăcută de o mare parte a monarhiștilor din această țară. O văd ca pe o prezență nocivă pentru familia regală”, a spus aceasta.

Seward consideră că imaginea publică a ducesei este afectată de faptul că „și-a vorbit de rău atât familia, cât și familia soțului ei”. Ea a adăugat că, până în prezent, copiii lui Harry și Meghan – Archie și Lilibet – nu și-au cunoscut niciodată bunicul matern, Thomas Markle.

Încercările de reconciliere ale prințului Harry

Chiar dacă tensiunile rămân puternice, prințul Harry a făcut câțiva pași în direcția unei posibile împăcări. Potrivit Daily Mail, acesta a decis să își împărtășească programul oficial cu tatăl său, regele Charles al III-lea, și cu fratele său, William. Prin acest gest, ducele de Sussex ar încerca să evite suprapunerile dintre angajamentele sale și evenimentele oficiale ale familiei regale.

Acest demers vine pe fondul acuzațiilor conform cărora Harry și Meghan ar încerca să atragă atenția presei în detrimentul restului familiei. O sursă citată de publicație a explicat:

„Până la acea întâlnire între consilierii lor, conflictele de interese sau suprapunerile de imagine publică păreau a fi încurajate, poate chiar savurate de Sussexi. Acum, Harry pare să adopte o nouă atitudine. Tonul este axat pe evitarea conflictelor cu familia sa.”

Dorința lui Harry de a-și regăsi locul în familie

Într-un interviu acordat BBC News, prințul Harry a recunoscut că și-ar dori o împăcare, chiar dacă nu știe dacă va fi iertat vreodată:

„Mi-aș dori o reconciliere cu familia mea, după atâtea neînțelegeri și diferențe, chiar dacă este posibil să nu fiu niciodată iertat.”

Totuși, divergențele au rădăcini adânci. Ele datează încă din 2020, când Harry și Meghan au renunțat la rolurile oficiale din cadrul monarhiei britanice și s-au mutat în Statele Unite. Decizia a fost urmată de interviul controversat cu Oprah Winfrey, documentarul Netflix și volumul autobiografic Spare, toate contribuind la adâncirea prăpastiei dintre frați.

În prezent, chiar dacă există pași timizi spre reconciliere, apropierea dintre William și Harry rămâne departe de a se concretiza, în mare parte din cauza lipsei de încredere în Meghan Markle și a tensiunilor acumulate de-a lungul anilor.