19 aug. 2025 | 08:26
de Daoud Andra

Regele Charles şi Regina Camilla, diferiţi la cea mai recentă apariţie în public. Tristeţea s-a observat imediat pe chipul lor, la slujba de comemorare a veteranilor de război

FOTO: Profimedia Images

Ziua Victoriei asupra Japoniei, comemorată anual pe 15 august, a adus în acest an în fața britanicilor o imagine emoționantă a cuplului regal. Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au participat la ceremonia organizată la Arboretumul Național din Staffordshire, unde emoția și tristețea s-au citit pe chipurile lor de la început până la sfârșit.

O slujbă a recunoștinței și a durerii

Momentul a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei, care a pus capăt celui de-Al Doilea Război Mondial în zona Pacificului. În Marea Britanie, această zi are o semnificație specială: este nu doar despre victorie, ci și despre recunoașterea sacrificiilor veteranilor și comemorarea victimelor.

Regele, îmbrăcat în uniforma de Mareșal de Piatră, și Regina, într-o ținută albă, au trecut prin mijlocul unei gărzi de onoare înainte de a depune coroane de flori la Memorialul Forțelor Armate. Ceremonia a inclus un moment de reculegere de două minute, care a adâncit tăcerea și solemnitatea locului.

Unul dintre cele mai impresionante momente ale zilei a fost întâlnirea cu veteranul Yavar Abbas, în vârstă de 105 ani. Suferind de cancer, acesta și-a găsit puterea să participe la eveniment și să-l salute pe Rege cu apelativul: „Curajosul meu Rege”.

Regina Camilla nu și-a putut ascunde lacrimile în fața acestei scene, iar emoția ei a fost împărtășită de mulți dintre cei prezenți. Gestul veteranului a fost un simbol al recunoștinței și al legăturii vii dintre generațiile care au trăit războiul și actuala conducere a națiunii.

O comemorare cu rezonanță internațională

Ziua Victoriei asupra Japoniei nu are semnificație doar în Regatul Unit. În Australia, de exemplu, data este marcată prin ceremonii similare, iar în Japonia, autoritățile organizează momente oficiale de comemorare a sfârșitului războiului. Totodată, anul acesta, Tokyo și-a exprimat din nou regretul pentru trecut și dorința de a contribui la o lume pașnică, subliniind lecțiile învățate din cel mai mare conflict al secolului XX.

Înaintea ceremoniei, Majestatea Sa Regele Charles a transmis un mesaj preînregistrat de la reședința sa, Clarence House, în care a vorbit despre „curajul și camaraderia” soldaților britanici și aliați care au luptat în Pacific. Cuvintele sale au subliniat nu doar eroismul de pe câmpul de luptă, ci și rezistența morală și solidaritatea care au ținut vie speranța într-o perioadă marcată de distrugere.

La eveniment au fost prezenți și prim-ministrul Keir Starmer, veterani și familiile acestora. Întâlnirea dintre generația regală și eroii de acum opt decenii a avut o încărcătură aparte. Mulți dintre acești oameni, acum foarte în vârstă, au simțit poate pentru ultima oară recunoștința directă a națiunii pe care au apărat-o.

Imaginea Regelui Charles și a Reginei Camilla, vizibil emoționați, a lăsat impresia unei comemorări care a depășit protocolul. A fost o reîntâlnire cu istoria, cu sacrificiul și cu recunoștința.

