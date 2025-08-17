Nou început pentru familia regală. Kate Middleton și Prințul William au decis să se mute

Kate Middleton și Prințul William se pregătesc de un nou început alături de cei trei copii ai lor. După trei ani petrecuți în reședința cu patru dormitoare Adelaide Cottage, cuplul regal a decis să se mute într-o casă mai spațioasă.

Kate Middleton și Prințul William au decis să se mute

Potrivit Kensington Palace, Prințul și Prințesa de Wales au ales Forest Lodge, o proprietate cu opt dormitoare, aflată la câțiva kilometri de actuala locuință din Windsor. Mutarea este programată până la finalul acestui an, scrie The Sun, iar planul familiei este să rămână acolo chiar și după ce William va deveni Rege.

Înainte ca Forest Lodge să devină noul cămin al familiei, imobilul trece prin câteva renovări minore. Conform sursei citate, toate costurile legate de mutare și chirie sunt suportate de cuplu, fără nicio cheltuială suplimentară pentru contribuabili. Mai mult, viitoarea reședință nu va avea personal permanent care să locuiască în casă.

De la o casă cu 4 dormitoare, la una cu 8 dormitoare

Deși Adelaide Cottage a fost pentru trei ani un loc plin de amintiri pentru William, Kate și copiii lor, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani), aceștia au trecut acolo și prin momente dificile, inclusiv diagnosticele de cancer ale Prințesei de Wales și ale Regelui Charles al III-lea.

Dacă Regele continuă să lupte cu boala, Kate a anunțat în ianuarie că se află în remisie: „Este o ușurare să fiu acum în remisie și rămân concentrată pe recuperare. Oricine a trecut printr-un diagnostic de cancer știe că este nevoie de timp pentru a te adapta la o nouă normalitate”, a scris aceasta pe X (fostul Twitter).

Amintiri frumoase, dar și unele dureroase

În lunile care au urmat, Prințesa de Wales a vorbit deschis despre provocările perioadei de după tratament.

„Pui o mască de curaj pe timpul tratamentului. Apoi, când se termină, te gândești că poți reveni la normal, dar de fapt etapa următoare este foarte dificilă. Trebuie să îți găsești noua normalitate, iar asta ia timp. Este ca un rollercoaster, nu e un drum lin, așa cum îți imaginezi”, a mărturisit Kate, citată de People.