Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
17 aug. 2025 | 08:20
de Filon Stan

Nou început pentru familia regală. Kate Middleton și Prințul William au decis să se mute

Social
Nou început pentru familia regală. Kate Middleton și Prințul William au decis să se mute
Kate Middleton și Printul William au decis sa se mute

Kate Middleton și Prințul William se pregătesc de un nou început alături de cei trei copii ai lor. După trei ani petrecuți în reședința cu patru dormitoare Adelaide Cottage, cuplul regal a decis să se mute într-o casă mai spațioasă.

Kate Middleton și Prințul William au decis să se mute

Potrivit Kensington Palace, Prințul și Prințesa de Wales au ales Forest Lodge, o proprietate cu opt dormitoare, aflată la câțiva kilometri de actuala locuință din Windsor. Mutarea este programată până la finalul acestui an, scrie The Sun, iar planul familiei este să rămână acolo chiar și după ce William va deveni Rege.

Înainte ca Forest Lodge să devină noul cămin al familiei, imobilul trece prin câteva renovări minore. Conform sursei citate, toate costurile legate de mutare și chirie sunt suportate de cuplu, fără nicio cheltuială suplimentară pentru contribuabili. Mai mult, viitoarea reședință nu va avea personal permanent care să locuiască în casă.

Vezi și:
Câte kilograme a ajuns să aibă Kate Middleton. Silueta ei fragilă provoacă îngrijorare. „Este dureros de slabă”, spun apropiații
Kate Middleton a dezvăluit ce nu va face când va deveni regină. Va rupe o tradiţie veche de sute de ani, Regele Charles nu este foarte încântat

De la o casă cu 4 dormitoare, la una cu 8 dormitoare

Deși Adelaide Cottage a fost pentru trei ani un loc plin de amintiri pentru William, Kate și copiii lor, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani), aceștia au trecut acolo și prin momente dificile, inclusiv diagnosticele de cancer ale Prințesei de Wales și ale Regelui Charles al III-lea.

Dacă Regele continuă să lupte cu boala, Kate a anunțat în ianuarie că se află în remisie: „Este o ușurare să fiu acum în remisie și rămân concentrată pe recuperare. Oricine a trecut printr-un diagnostic de cancer știe că este nevoie de timp pentru a te adapta la o nouă normalitate”, a scris aceasta pe X (fostul Twitter).

Amintiri frumoase, dar și unele dureroase

În lunile care au urmat, Prințesa de Wales a vorbit deschis despre provocările perioadei de după tratament.

„Pui o mască de curaj pe timpul tratamentului. Apoi, când se termină, te gândești că poți reveni la normal, dar de fapt etapa următoare este foarte dificilă. Trebuie să îți găsești noua normalitate, iar asta ia timp. Este ca un rollercoaster, nu e un drum lin, așa cum îți imaginezi”, a mărturisit Kate, citată de People.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Filmul Fear Street: Prom Queen readuce groaza în liceu și întărește poziția genului horror pe Netflix
Filmul Fear Street: Prom Queen readuce groaza în liceu și întărește poziția genului horror pe Netflix
Dacia Duster, în top 3 mașini ieftine. Clasamentul care îți arată că gigantul de la Mioveni a dat lovitura acolo unde contează
Dacia Duster, în top 3 mașini ieftine. Clasamentul care îți arată că gigantul de la Mioveni a dat lovitura acolo unde contează
Legenda polițiștilor falși din Bulgaria i-a speriat pe români. Ce spun cei care au mers în această vară spre Grecia
Legenda polițiștilor falși din Bulgaria i-a speriat pe români. Ce spun cei care au mers în această vară spre Grecia
A fost descoperită o metodă ingenioasă de a folosi floarea-soarelui: pâine mai nutritivă dintr-un reziduu extrem de ieftin
A fost descoperită o metodă ingenioasă de a folosi floarea-soarelui: pâine mai nutritivă dintr-un reziduu extrem de ieftin
Excel introduce „Explain Formula”, un instrument AI care descompune formulele pas cu pas
Excel introduce „Explain Formula”, un instrument AI care descompune formulele pas cu pas
Cum să folosești internetul în timpul unei pene de curent: soluții practice pentru acasă
Cum să folosești internetul în timpul unei pene de curent: soluții practice pentru acasă
Prioritate la colț de stradă fără marcaje: ce spune Codul Rutier 2025 și cine are dreptul de trecere. Regula pe care mulți o ignoră
Prioritate la colț de stradă fără marcaje: ce spune Codul Rutier 2025 și cine are dreptul de trecere. Regula pe care mulți o ignoră
Rusia și-a construit o economie paralelă pe criptomonede pentru a ocoli sancțiunile
Rusia și-a construit o economie paralelă pe criptomonede pentru a ocoli sancțiunile
Revista presei
Adevarul
Reacție dură după decizia ca soldații americani să-i pună covorul roșu lui Putin: „Cel care a luat-o trebuie să suporte consecințele”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 17 august 2025. Surprize pentru unele zodii, tensiuni și decizii importante pentru altele
Playtech Știri
Una dintre cele mai frumoase femei din lume a fost părăsită pentru că „nu gătea, nu făcea curățenie”. Mărturisirea făcută de fostul soț al lui Halle Berry a stârnit un val de critici
Playtech Știri
De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou