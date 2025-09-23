Ultima ora
Jocul video „The Legend of Zelda – Breath of the Wild” crește nivelul de fericire și satisfacție în viață, conform unui studiu

Gaming
Jocul video „The Legend of Zelda - Breath of the Wild” crește nivelul de fericire și satisfacție în viață, conform unui studiu
The Legend of Zelda – Breath of the Wild / Foto: Nintendo

O cercetare publicată în jurnalul JMIR Serious Games arată că jocurile video open-world pot avea efecte semnificative asupra stării emoționale și a calității vieții.

Un nou studiu realizat pe un grup de studenți la nivel postuniversitar, categorie adesea afectată de anxietate, stres și lipsă de satisfacție, arată că experiența de joc în The Legend of Zelda: Breath of the Wild nu oferă doar divertisment, ci și beneficii psihologice importante, scrie GameSpot.

Jocurile open-world pot aduce sens și echilibru emoțional

Participanții au raportat că, după sesiunile de joc, s-au simțit mai motivați, mai calmi și mai încrezători în propriile abilități.

Jocuri video noi cu Xbox Game Pass, în septembrie. Așa înțelegi cum nu te lasă Microsoft să te plictisești
Jocul care transformă Wikipedia într-un thriller interactiv cu mistere și conspirații. Ce știm despre Neurocracy, de ce l-ai juca

Jocul a fost perceput ca un factor care stimulează spiritul de aventură și oferă sentimentul de progres personal, efecte care s-au reflectat inclusiv în viața reală, dincolo de mediul virtual.

Autorii studiului subliniază că explorarea unei lumi vaste și interactive, precum cea din Breath of the Wild, poate contribui la formarea unei percepții mai clare asupra scopului personal și la îmbunătățirea nivelului general de satisfacție.

Rezultatele vin în completarea cercetărilor anterioare, care au arătat că jocurile pot fi utilizate ca instrumente pentru reducerea stresului și creșterea rezilienței emoționale.

Efectul combinat al jocurilor și al filmelor nostalgice

O altă parte a cercetării a analizat interacțiunea dintre diferite tipuri de media. Astfel, o parte dintre participanți au fost rugați să joace Breath of the Wild și, imediat după aceea, să vizioneze fragmente din filmele Studio Ghibli, precum My Neighbor Totoro sau Kiki’s Delivery Service.

Rezultatele au arătat că această combinație are un impact și mai puternic asupra stării de bine și a sentimentului de scop în viață.

Explicația cercetătorilor este că filmele au reușit să trezească un sentiment pozitiv de nostalgie, care, suprapus peste efectele jocului video, a consolidat și mai mult rezultatele.

Practic, asocierea dintre explorarea creativă oferită de un joc open-world și emoțiile pozitive generate de filmele animate a dus la o creștere semnificativă a nivelului de fericire resimțit de participanți.

Deși studiul a fost limitat la un eșantion restrâns de studenți postuniversitari și nu poate oferi date certe privind durata pe termen lung a acestor efecte, el confirmă tot mai multe cercetări care evidențiază potențialul pozitiv al jocurilor video.

În trecut, alte studii au arătat că gamingul poate stimula activități prosociale, poate ajuta la reducerea problemelor de dependență și chiar la ameliorarea unor tulburări cognitive.

Contextul dezbaterilor actuale despre jocuri

Aceste rezultate apar într-un moment în care industria jocurilor video este supusă unei atenții sporite din partea politicienilor și a societății civile.

Deși numeroase cercetări arată beneficiile gamingului, dezbaterile publice se concentrează încă frecvent pe presupusele riscuri, de la influențele unor comunități online toxice până la discuțiile reluate periodic despre legătura dintre jocurile violente și comportamentele agresive, o ipoteză infirmată în mod repetat de studiile științifice.

Noul studiu privind Breath of the Wild și combinația cu filmele Studio Ghibli aduce o contribuție importantă în favoarea unei perspective echilibrate: jocurile video nu reprezintă doar o formă de divertisment, ci pot deveni resurse valoroase pentru sănătatea mintală și pentru creșterea calității vieții.

