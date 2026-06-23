Reclamele Google îți pot virusa calculatorul, iar infecțiile îți pot fura toate datele personale

Cum începe atacul de la o reclamă aparent legitimă

Atacul pornește de la o metodă extrem de banală: căutarea unei aplicații reale. În cazul observat de specialiști, victimele căutau expresii precum „lts version of node.js”, adică versiunea cu suport pe termen lung a popularei platforme de dezvoltare. Printre rezultate putea apărea o reclamă care trimitea către un site fals, construit să imite o platformă legitimă asociată cu Node.js.

Reclama era prezentată sub un nume de advertiser verificat, asociat aparent cu Ucraina. Asta nu înseamnă însă că identitatea afișată aparținea atacatorilor. Cercetătorii nu au putut confirma dacă era vorba despre un cont controlat direct de operatorii campaniei, o identitate cumpărată sau o metodă de acoperire. Cert este că reclamele și contul respectiv au fost eliminate ulterior de Google, însă utilizatorii care au accesat site-ul fals înainte de această măsură puteau fi deja expuși.

După accesarea paginii, victima era direcționată către un script de tip batch găzduit prin Storj, o platformă legitimă de stocare descentralizată. Folosirea unui serviciu real este o alegere calculată: filtrele bazate exclusiv pe reputația unui domeniu pot considera mai puțin suspectă o platformă cunoscută decât un site obscur creat special pentru distribuirea de malware.

Scriptul afișa un fals proces de instalare, menit să transmită ideea că programul solicitat se descarcă normal. În fundal, acesta prelua OXLOADER prin PowerShell și cerea drepturi ridicate în Windows, declanșând fereastra de confirmare UAC. Tocmai această solicitare de permisiuni ar trebui să fie un semnal de alarmă atunci când descarci un program banal, mai ales dacă nu ai ajuns pe pagina oficială a produsului.

OXLOADER, malware-ul care încearcă să nu lase urme

OXLOADER nu este malware-ul care fură efectiv informațiile, ci componenta care îl livrează pe CastleStealer și îi creează condiții favorabile de rulare. Loader-ul folosește mai multe straturi de obfuscare, adică metode prin care codul este făcut intenționat dificil de analizat de programele antivirus și de specialiști. Printre acestea se numără modificarea fluxului de execuție, calcule logice complicate și secvențe de cod care se decriptează doar în momentul rulării.

Mai mult, malware-ul se ascunde în fișiere care par să aibă legătură cu programe legitime. Unele variante s-au dat drept API Monitor, un instrument real utilizat de dezvoltatori, iar altele au folosit nume asociate cu instalarea Node.js. Această mască poate face ca fișierul să pară mai puțin periculos în fața unor soluții de securitate care analizează doar superficial conținutul executabilului.

O tehnică neobișnuită folosită de OXLOADER implică secțiunea „.reloc” a unui executabil Windows. În mod normal, această zonă este rezervată unor informații tehnice necesare încărcării programului în memorie. Atacatorii au folosit-o însă pentru a ascunde cod malițios, care este apoi mutat și executat într-o altă componentă. Este o abordare care îngreunează analiza statică a fișierului, adică verificarea lui înainte de rulare.