Greșeala care blochează dosarul de pensie. Documentul lipsă poate întârzia plata cu luni de zile
O simplă greșeală la depunerea dosarului de pensie poate întârzia plata drepturilor cu săptămâni sau chiar luni de zile. Cel mai des este vorba despre lipsa unor documente care dovedesc vechimea în muncă, sporurile sau perioadele lucrate în condiții speciale, situație care obligă Casa de Pensii să solicite completări și să prelungească procesul de analiză a dosarului.
Greșeala care amână primirea primei pensii
Specialiștii în domeniul pensiilor atrag atenția că numeroase întârzieri apar atunci când solicitantul nu verifică atent dosarul înainte de depunere.
Printre documentele care creează cele mai multe probleme se numără adeverințele privind sporurile permanente, actele care atestă grupa I sau grupa a II-a de muncă, documentele privind condițiile speciale sau deosebite de muncă, precum și adeverințele eliberate de foști angajatori care nu mai există în prezent.
În lipsa acestor documente, Casa de Pensii poate solicita completări, iar termenul de soluționare se prelungește până la clarificarea situației.
Ce trebuie să conțină dosarul de pensie
Pentru pensia pentru limită de vârstă, dosarul trebuie să conțină, în principal, cererea de pensionare, actul de identitate, carnetul de muncă în original și copie, dacă există, precum și documentele care dovedesc stagiile de cotizare realizate.
La acestea se adaugă adeverințele privind sporurile permanente, perioadele lucrate în condiții speciale, documentele privind serviciul militar, studiile universitare efectuate la zi, dacă sunt recunoscute ca stagiu asimilat, precum și orice alte acte care pot influența calculul pensiei.
O simplă neconcordanță între numele înscris pe diferite documente sau lipsa unei pagini din carnetul de muncă poate determina solicitarea unor verificări suplimentare.
Verificarea vechimii înainte de depunere
O altă greșeală frecventă este faptul că multe persoane depun cererea fără să verifice în prealabil dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii.
În cazul în care există diferențe între documentele deținute de viitorul pensionar și datele existente în sistem, instituția trebuie să efectueze verificări suplimentare. Aceste proceduri pot dura mai multe săptămâni, mai ales atunci când sunt implicate arhive ale unor societăți desființate sau documente vechi de câteva decenii.
Tocmai de aceea, specialiștii recomandă verificarea stagiului de cotizare cu mai multe luni înainte de depunerea dosarului.
Ce se întâmplă dacă dosarul trebuie completat
Atunci când lipsesc documente importante, Casa de Pensii transmite solicitantului o cerere de completare a dosarului. Până la depunerea actelor lipsă, procedura de analiză poate fi suspendată. În practică, cele mai mari întârzieri apar atunci când persoana trebuie să obțină adeverințe de la foști angajatori, de la deținătorii de arhive sau de la alte instituții care păstrează documente vechi.
În unele cazuri, obținerea acestor acte poate dura câteva luni.
Când începe plata pensiei
Mulți viitori pensionari se tem că vor pierde bani dacă procedura durează mai mult. Legislația prevede că drepturile de pensie se acordă de la data îndeplinirii condițiilor legale sau de la data înregistrării cererii, după caz. Astfel, dacă dosarul este aprobat ulterior, persoana primește și sumele restante aferente perioadei în care avea dreptul la pensie.
Totuși, până la emiterea deciziei și efectuarea plății efective, beneficiarul poate fi nevoit să aștepte mai mult decât și-a imaginat inițial.
Cum poate fi evitată întârzierea
Cea mai sigură metodă este verificarea atentă a tuturor documentelor înainte de depunerea dosarului. Viitorii pensionari ar trebui să se asigure că dețin toate adeverințele privind vechimea, sporurile și condițiile speciale de muncă și că datele din acte sunt complete și corecte.
În cele mai multe situații, greșeala care întârzie plata pensiei nu este legată de Casa de Pensii, ci de lipsa unor documente esențiale din dosar. O verificare făcută din timp poate însemna diferența dintre primirea pensiei la termen și o așteptare de câteva luni pentru rezolvarea tuturor formalităților.