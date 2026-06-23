Greșeala care blochează dosarul de pensie. Documentul lipsă poate întârzia plata cu luni de zile

Printre documentele care creează cele mai multe probleme se numără adeverințele privind sporurile permanente, actele care atestă grupa I sau grupa a II-a de muncă, documentele privind condițiile speciale sau deosebite de muncă, precum și adeverințele eliberate de foști angajatori care nu mai există în prezent.

În lipsa acestor documente, Casa de Pensii poate solicita completări, iar termenul de soluționare se prelungește până la clarificarea situației.

Ce trebuie să conțină dosarul de pensie

Pentru pensia pentru limită de vârstă, dosarul trebuie să conțină, în principal, cererea de pensionare, actul de identitate, carnetul de muncă în original și copie, dacă există, precum și documentele care dovedesc stagiile de cotizare realizate.

La acestea se adaugă adeverințele privind sporurile permanente, perioadele lucrate în condiții speciale, documentele privind serviciul militar, studiile universitare efectuate la zi, dacă sunt recunoscute ca stagiu asimilat, precum și orice alte acte care pot influența calculul pensiei.

O simplă neconcordanță între numele înscris pe diferite documente sau lipsa unei pagini din carnetul de muncă poate determina solicitarea unor verificări suplimentare.

Verificarea vechimii înainte de depunere

O altă greșeală frecventă este faptul că multe persoane depun cererea fără să verifice în prealabil dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii.

În cazul în care există diferențe între documentele deținute de viitorul pensionar și datele existente în sistem, instituția trebuie să efectueze verificări suplimentare. Aceste proceduri pot dura mai multe săptămâni, mai ales atunci când sunt implicate arhive ale unor societăți desființate sau documente vechi de câteva decenii.