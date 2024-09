Cele mai bune jocuri video open world pe care trebuie să le joci acum online

Jocurile open-world reprezintă o categorie specială în universul gaming-ului, oferind jucătorilor libertatea de a explora medii vaste și interactive în propriul ritm. Aceste jocuri se deosebesc prin faptul că nu există o structură liniară, iar jucătorul are libertatea de a alege cum să-și petreacă timpul în lumea virtuală – fie că este vorba de îndeplinirea misiunilor principale, explorarea unor locuri ascunse sau pur și simplu interacționarea cu personajele din joc. Experiența open-world este una extrem de captivantă, deoarece oferă sentimentul de libertate totală într-un univers viu, unde fiecare acțiune poate avea consecințe și unde fiecare decizie poate deschide noi oportunități de explorare sau aventură.

Iată o selecție a celor mai bune jocuri open world disponibile în prezent, pe care trebuie să le încerci dacă vrei să te pierzi în lumi digitale fascinante.

25. Dragon’s Dogma 2

Disponibil pe: PS5, Xbox Series X, PC

Dragon’s Dogma 2 este unul dintre acele jocuri open-world în care explorarea este cheia. Lumea sa vastă este plină de pericole și oportunități, oferindu-ți șansa de a descoperi noi zone, de a lupta cu inamici uriași și de a te pierde într-o aventură fascinantă. Chiar dacă există opțiunea de fast travel, explorarea este întotdeauna răsplătită, fie că vorbim de noi obiective sau resurse ascunse. Pawns-urile, companionii tăi din joc, te vor încuraja să explorezi și să ieși de pe traseele principale, aducându-ți noi provocări la fiecare pas. Dacă îți plac jocurile care combină lupta strategică cu explorarea, Dragon’s Dogma 2 este o alegere excelentă.

24. Terraria

Disponibil pe: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PSVita

În Terraria, ai ocazia să explorezi o lume aproape infinită, plină de resurse valoroase și creaturi monstruoase. Acest joc este un mix unic între un sandbox și un open-world, oferindu-ți libertatea de a construi și a explora în ritmul tău. Fie că alegi să te lupți cu monștri sau să sapi adânc în pământ pentru a descoperi resurse rare, Terraria îți oferă mereu ceva nou de făcut. Este un joc care îți permite să-ți creezi propria poveste, iar fiecare descoperire aduce noi provocări și recompense. În plus, complexitatea și varietatea lumii sale fac ca fiecare sesiune de joc să fie diferită de cea anterioară.

23. Dragon Age: Inquisition

Disponibil pe: PS4, Xbox One, PC

Dragon Age: Inquisition oferă o lume open-world bogată în detalii, în care povestea se îmbină perfect cu explorarea. Pe lângă misiunile principale, jocul este plin de misiuni secundare și zone ascunse care așteaptă să fie descoperite. Ce face acest joc deosebit este interacțiunea cu companionii tăi, care joacă un rol important atât în poveste, cât și în explorarea lumii. Fiecare decizie pe care o iei are impact asupra echipei tale și asupra modului în care povestea evoluează, oferindu-ți o experiență imersivă și plină de surprize. Dragon Age: Inquisition este un must-play pentru fanii jocurilor de tip RPG open-world.

22. Minecraft

Disponibil pe: Xbox One, PC, Nintendo Switch

Deși este deseori etichetat ca un sandbox, Minecraft oferă una dintre cele mai captivante experiențe open-world. Lumea blocată a jocului este vastă și plină de posibilități, permițându-ți să construiești și să explorezi după cum dorești. În Minecraft, imaginația este limita, iar jucătorii pot crea orașe întregi, mașinării complexe și chiar portaluri către alte dimensiuni. De asemenea, poți explora dimensiuni alternative, cum ar fi Nether, oferindu-ți și mai multe oportunități de explorare și aventură. Fiecare sesiune de joc este diferită, ceea ce face Minecraft un titlu ideal pentru cei care iubesc libertatea totală într-o lume deschisă.

21. Metal Gear Solid 5: Phantom Pain

Disponibil pe: PS4, Xbox One, PC

Metal Gear Solid 5: Phantom Pain este un joc open-world perfect pentru cei care preferă stilul stealth. Jocul îți oferă libertatea de a aborda fiecare misiune în stilul tău, fie că alegi să elimini inamicii pe furiș sau să îi înfrunți direct. Ce este deosebit la acest joc este cât de bine sunt integrate toate sistemele sale – de la dinamica vremii la adaptarea inamicilor în funcție de tacticile tale. În plus, companionii tăi, D-horse și D-Dog, îți oferă un sprijin valoros pe câmpul de luptă. Metal Gear Solid 5 reușește să îmbine perfect mecanicile de acțiune cu explorarea într-o lume deschisă captivantă.

20. Fallout 4

Disponibil pe: PS4, Xbox One, PC

Lumea post-apocaliptică din Fallout 4 este vastă și plină de surprize. Jocul te plasează în rolul unui părinte care încearcă să își recupereze copilul într-o lume devastată de război nuclear. Dar, pe măsură ce explorezi ruinele Bostonului, vei descoperi o multitudine de misiuni și povești secundare care îți vor capta atenția. Fie că alegi să te alături unor facțiuni precum Brotherhood of Steel sau să explorezi misterele sintetice alături de Nick Valentine, fiecare decizie contează și influențează modul în care lumea reacționează la acțiunile tale. Fallout 4 oferă o experiență open-world profundă și captivantă, perfectă pentru fanii genului post-apocaliptic.

19. Far Cry 6

Disponibil pe: PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC

Far Cry 6 ne duce în fictivul Yara, undeva în America de Sud, unde preiei rolul unui luptător de gherilă numit Dani, cu misiunea de a răsturna dictatura familiei Castillo, condusă de Anton, jucat de Giancarlo Esposito. Lumea deschisă a jocului este imensă și plină de activități care te vor ține ocupat între conflictele politice. De la mistere de rezolvat, curse de terminat, până la găsirea de noi companioni și ajutarea cetățenilor, Far Cry 6 oferă o mulțime de lucruri de făcut în Yara. Fiecare colț al acestei lumi deschise ascunde noi provocări și recompense, făcându-l un joc captivant și variat pentru fanii genului.

18. Halo Infinite

Disponibil pe: Xbox Series X, Xbox One, PC

Halo Infinite a adus cu adevărat un nou sens conceptului de „infinit”. Deși lumea nu este atât de mare precum alte open-world-uri, aceasta este perfect concepută pentru a încuraja explorarea și progresul constant al jucătorului. Jocul îți permite să deblochezi noi zone pe măsură ce înaintezi în poveste, iar atmosfera unică și decorurile impunătoare fac din acest Halo cea mai bună versiune a sa de până acum. Lumea vastă și interconectată oferă multiple motive pentru a reveni, iar elementele clasice de gameplay sunt integrate perfect în structura open-world a jocului.

17. Days Gone

Disponibil pe: PS4, PC, PS5

Days Gone te introduce într-o lume post-apocaliptică plină de groază, unde hoarde uriașe de zombi (numiți „freakers”) sunt mereu pregătite să te atace. Joci în rolul lui Deacon St. John, un motociclist cu o poveste fascinantă de spus, deși numele său poate părea ciudat la început. Lumea acestui joc este seducătoare, deși întunecată și sumbră, oferind o poveste umană profundă care echilibrează teroarea constantă a invaziei zombilor. Fiecare colț al lumii este plin de recompense pentru cei curioși să exploreze, așa cum te-ai aștepta de la un joc open-world bine conceput.

16. Starfield

Disponibil pe: Xbox Series X, PC

Epic-ul sci-fi spațial de la Bethesda Game Studios a ajuns în sfârșit și Starfield nu dezamăgește. Jocul îți oferă o lume deschisă de dimensiuni cosmice, cu numeroase fire narative care așteaptă să fie descoperite pe măsură ce îți construiești propria navă spațială sau bază. Deși poate fi comparat cu Skyrim datorită vastității sale, Starfield aduce un suflu nou prin complexitatea lumii și libertatea oferită jucătorului în universul spațial. Fie că explorezi planete necunoscute, construiești baze sau descoperi noi civilizații, Starfield te va captiva în mod cert.

15. No Man’s Sky

Disponibil pe: PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X

No Man’s Sky a evoluat enorm de la lansarea sa inițială, transformându-se într-o călătorie plină de satisfacții prin sistemele stelare, oferindu-ți ocazia de a explora planete generate procedural. Cu peste 30 de ore de conținut de poveste, noi modalități de a interacționa cu NPC-urile, portale pentru a facilita călătoriile între planete și posibilitatea de a terraformiza lumi întregi, No Man’s Sky te invită să te pierzi în galaxii pline de viață extraterestră exotică. Actualizările constante, inclusiv Beyond, au adus noi funcționalități precum suport VR, un nou sistem social și posibilitatea de a călări animale extraterestre. No Man’s Sky nu este doar un open-world; este un open-galaxy, și merită cu siguranță încercat dacă îți place să explorezi spațiul și creaturile sale stranii.

14. Forza Horizon 5

Disponibil pe: Xbox Series X, Xbox One, PC

Singurul joc de curse din această listă, Forza Horizon 5 își câștigă locul datorită modului în care îmbină cursele arcade cu explorarea lumii deschise din Mexic. Acest joc de curse arcade te plasează în mijlocul festivalului Horizon, o sărbătoare imensă a tot ce înseamnă mașini, cu ocazii speciale și o gamă uriașă de vehicule din care să alegi. Grafica uimitoare, coloana sonoră vibrantă și varietatea constantă de activități fac ca fiecare sesiune de joc să fie plină de adrenalină și surprize. Forza Horizon 5 este un joc open-world ideal pentru fanii curselor care doresc să experimenteze libertatea totală pe patru roți.

13. Sea of Thieves

Disponibil pe: Xbox Series X, Xbox One, PC

Sea of Thieves îți oferă un adevărat teren de joacă open-world, unde ești liber să-ți creezi propriile povești de piraterie. În acest joc, ai șansa să devii un pirat legendar, să-ți formezi echipajul și să descoperi comori ascunse pe insule necunoscute. De la lansarea sa în 2018, jocul a beneficiat de actualizări constante care au îmbunătățit semnificativ experiența și au adăugat numeroase elemente noi. Comunitatea vibrantă din Sea of Thieves contribuie la fantezia de a trăi viața de pirat, iar interacțiunile cu alți jucători transformă fiecare sesiune de joc într-o aventură unică. Dacă ești un fan al explorării pe mare și al poveștilor create de jucători, Sea of Thieves este jocul perfect pentru tine.

12. Genshin Impact

Disponibil pe: PS5, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS, PC

Dacă ai luat Breath of the Wild și ai adăugat elemente JRPG și un strop de estetică anime, obții Genshin Impact. Lumea din Genshin Impact, numită Teyvat, este plină de mistere, nu doar în privința poveștii principale, ci și în legătură cu identitatea personajului principal și motivul pentru care se află acolo. Jocul este actualizat constant, aducând noi personaje și misiuni la intervale regulate, oferind jucătorilor motive noi să se întoarcă. Și cel mai important aspect? Este complet gratuit. Cu o lume open-world imensă și o poveste captivantă, Genshin Impact este unul dintre cele mai bune jocuri gratuite disponibile, fiind o experiență fascinantă pentru orice fan al jocurilor open-world și JRPG.

11. Marvel’s Spider-Man

Disponibil pe: PS5, PS4

Marvel’s Spider-Man a reușit să reinventeze jocurile cu supereroi, oferind o experiență open-world vibrantă în care te poți balansa printr-o recreere superbă a New York-ului. Jocul oferă o poveste epică, dar și o mulțime de misiuni secundare și activități care completează perfect firul narativ principal. Navigarea prin oraș este incredibil de fluidă și satisfăcătoare, iar sistemul de luptă este bine gândit și plin de variație. Mai mult, Spider-Man: Miles Morales, care continuă povestea, este situat în aceeași lume deschisă și oferă o experiență la fel de captivantă, deși mai compactă. Oricare dintre aceste două titluri este o alegere excelentă pentru fanii supereroilor și ai jocurilor open-world.

10. Elder Scrolls 5: Skyrim

Disponibil pe: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X

Lumea din Skyrim este una dintre cele mai iconice și detaliate din istoria jocurilor video. Ce face Skyrim cu adevărat special este faptul că lumea sa continuă să trăiască și să se desfășoare, indiferent de prezența ta. Într-un moment te vei afla într-o bătălie cu bandiți, iar în altul vei întâlni un dragon care atacă un sat. Jocul este plin de misiuni secundare și activități care îți oferă nenumărate ore de explorare și aventură. Fie că explorezi ruinele Dwemer sau te lupți cu dragoni, Skyrim te va captiva prin universul său vast și misterios. Chiar și după sute de ore de joc, mai există multe questuri neexplorate și boși ascunși de înfrânt. Impactul pe care Skyrim l-a avut asupra industriei jocurilor este imens, iar fanii așteaptă cu nerăbdare următorul titlu din seria Elder Scrolls.

9. Assassin’s Creed: Valhalla

Disponibil pe: PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X

Assassin’s Creed: Valhalla este una dintre cele mai impresionante experiențe open-world din serie, ducându-te în epoca întunecată a Angliei ca Eivor, un războinic viking în căutarea unui nou cămin pentru clanul său. Jocul îți permite să construiești propria așezare, să creezi noi alianțe și să explorezi vastele teritorii ale Angliei, pline de comori ascunse și secrete de descoperit. Pe măsură ce progresezi, vei descoperi misiuni și povești care îți vor oferi o imagine profundă a vieții și culturii vikingilor. Valhalla îmbunătățește mecanicile introduse în jocurile anterioare din serie, Origins și Odyssey, oferind o experiență open-world captivantă și plină de adrenalină, perfectă pentru fanii istoriei și aventurilor epice.

8. Elden Ring

Disponibil pe: PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC

Unul dintre cele mai mari atuuri ale Elden Ring ca joc open-world este aerul de mister care învăluie aproape tot ce se află în această lume. Cele mai bune jocuri open-world te fac să te întrebi „Ce se află acolo?”, și Elden Ring face acest lucru cu brio. În loc să te ghideze cu markeri evidenți pe hartă sau să repete mecanici precum turnuri de urcat sau baze de inamici de curățat, jocul lasă loc pentru descoperire și surpriză la fiecare pas. De fiecare dată când deschizi o ușă sau intri într-o locație nouă, vei simți emoția descoperirii și a amenințării iminente.

Structura sa open-world a făcut ca stilul tradițional al FromSoftware să devină mai accesibil, permițând jucătorilor să exploreze în ritmul lor și să-și ajusteze dificultatea prin descoperirea de noi zone și îmbunătățirea treptată a abilităților. Boss-ii rămân la fel de dificili și vor continua să te provoace, însă libertatea de a explora lumea vastă a Elden Ring oferă o pauză binevenită de la frustrarea linearității din seria Dark Souls.

7. Ghost of Tsushima

Disponibil pe: PS4, PS5

Deși poate părea surprinzător să vezi un joc despre samurai plin de săbii, sânge și violență pe o listă cu cele mai bune jocuri open-world, Ghost of Tsushima oferă o experiență mult mai profundă decât luptele cu sabia. Pe lângă confruntările intense, jocul îți permite să te relaxezi într-un mod surprinzător de zen. Poți compune haikuuri pe malul unui lac liniștit, să contempli la moartea tatălui tău într-o baie fierbinte sau să urmezi o vulpe prin sălbăticie pentru a descoperi un altar ascuns.

UI-ul minimalist și sistemul de navigare bazat pe vânt și păsări galbene fac din Ghost of Tsushima o experiență open-world naturală și fluidă. Bineînțeles, povestea și luptele sunt impresionante, dar lumea deschisă și atmosfera de pace interioară contrastează perfect cu violența constantă. Nu este un joc pe care să-l ratezi dacă iubești explorarea și cultura samurailor.

6. Horizon Forbidden West

Disponibil pe: PS5, PS4

Horizon Forbidden West reușește ceea ce multe continuări nu reușesc: să îmbunătățească originalul în toate aspectele. Jocul oferă o lume deschisă mult mai mare și mai bogată decât predecesorul său, cu fiecare misiune secundară aducând ceva nou și interesant. Aventurile lui Aloy în acest univers sunt spectaculoase, atât din punct de vedere grafic, cât și din punct de vedere al gameplay-ului, mai ales dacă joci pe hardware-ul de ultimă generație.

Horizon Forbidden West este un joc memorabil nu doar datorită lumii sale deschise imense și detaliate, ci și datorită poveștii sale captivante și a luptei strategice cu mașinăriile futuriste. Fiecare colț al acestei lumi ascunde ceva nou de descoperit, făcând din el un joc obligatoriu pentru fanii open-world.

5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Disponibil pe: Nintendo Switch

În Breath of the Wild, dacă vezi un munte, poți să-l urci. Poți atașa baloane de caracatiță de o plută pentru a pluti în aer sau poți transforma un copac căzut într-un proiectil mortal. Combinarea mecanicilor ingenioase din Legend of Zelda: Breath of the Wild face ca lumea deschisă să fie incredibil de eliberatoare, încurajând experimentarea și creativitatea.

În loc să te propulseze dintr-o misiune în alta, curiozitatea este cea care te îndeamnă să explorezi fiecare colț al hărții. Reperele din Breath of the Wild sunt extrem de intrigante, iar fiecare descoperire dezvăluie ceva nou despre lumea lovită de Calamity Ganon. Poți vâna semințele adorabile Korok, perfecționa rețetele de gătit sau înfrunta un Lynel în luptă. Aceasta este libertatea absolută într-o lume deschisă și face din Breath of the Wild unul dintre cele mai bune jocuri open-world din toate timpurile.

4. Grand Theft Auto 5

Disponibil pe: PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC

Știm cu toții că Grand Theft Auto 5 trebuia să fie în topul celor mai bune jocuri open-world. Este cel mai de succes produs de divertisment din toate timpurile, după toate standardele! Condu prin străzile întortocheate ale Los Santos, vizitează cluburi, fă skydiving, înfruntă rechini cu cuțite, vânează un criminal în serie sau provoacă poliția până la nivelul maxim de căutare. Lumea din GTA 5 este plină de exploatări criminale și de potențialul nelimitat de a provoca haos.

Fiecare colț al lumii este plin de NPC-uri cu care poți interacționa, misiuni de descoperit sau oportunități nebunești de a te implica în situații care sfidează limitele realității. Grand Theft Auto 5 este o capodoperă a jocurilor open-world și continuă să atragă jucători noi chiar și la ani după lansare.

3. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Disponibil pe: Nintendo Switch

Tears of the Kingdom îmbunătățește formula stabilită de Breath of the Wild, oferind o lume deschisă mai mare și mai detaliată. Lumea vastă a Hyrule este un teren de joacă pentru imaginația jucătorilor, plină de misiuni, secrete și povești fascinante de descoperit.

Este o evoluție completă a primului joc, luând tot ce a fost iubit în Breath of the Wild și ridicându-l la un nou nivel. Fiecare aspect al acestei lumi deschise a fost îmbunătățit, făcând din Tears of the Kingdom unul dintre cele mai bune jocuri open-world din toate timpurile.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Disponibil pe: PS4, Xbox One, PC

The Witcher 3: Wild Hunt este considerat de mulți cel mai bun joc open-world din toate timpurile, și pe bună dreptate. Geralt din Rivia, protagonistul jocului, navighează printr-o lume devastată de război, unde monștrii pândesc atât pe câmpurile bătăliilor, cât și în spatele zidurilor orașelor. Dar tocmai imperfecțiunile acestei lumi fac jocul atât de captivant. Lumea The Witcher 3 este plină de misiuni de toate tipurile, de la înfruntarea creaturilor sângeroase până la ajutarea sătenilor care privesc cu suspiciune la ochii galbeni ai lui Geralt.

Lumea jocului este vastă și te îndeamnă să explorezi fiecare colț, unde vei găsi noi secrete de descoperit, fie că sunt comori ascunse sau creaturi mitice. The Witcher 3 a ridicat foarte sus standardele pentru jocurile open-world, și deși este o lume plină de suferință și conflicte, oferă o experiență de neuitat. Fiecare alegere pe care o faci are consecințe, iar modul în care povestea se desfășoară este remarcabil.

Concluzie

Această listă ne arată că jocurile open world oferă o experiență complexă și captivantă, plină de libertate și de oportunități infinite de explorare. Fiecare titlu din această selecție, de la The Witcher 3: Wild Hunt la Red Dead Redemption 2, ne demonstrează că o lume deschisă bine realizată poate transforma un joc într-o adevărată operă de artă interactivă.

Aceste jocuri nu sunt doar spații virtuale pe care le explorezi, ci lumi vii, unde fiecare colț ascunde o poveste, un mister sau o provocare. Indiferent de preferințele tale, fie că vrei să te pierzi în sălbăticia Vestului Sălbatic sau să înfrunți creaturi mitice în Europa medievală, această selecție acoperă cele mai diverse gusturi.

Jocurile open-world nu mai sunt doar o tendință – au devenit un element esențial în lumea gamingului modern. Continuând să împingă limitele creativității și imersiunii, aceste titluri ne oferă ocazia de a explora lumi noi și de a trăi aventuri unice, fie pe pământ, fie în spațiu. Așadar, dacă ești gata să îți începi o nouă aventură, oricare dintre aceste jocuri îți va oferi o experiență memorabilă.