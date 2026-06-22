De ce este Andy Burnham, „Regele Nordului”, favorit în cursa pentru viitorul prim-ministru al Marii Britanii. Keir Starmer îşi anunţă demisia
Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia din fruntea Partidului Laburist, deschizând una dintre cele mai importante bătălii politice din Regatul Unit din ultimii ani. Principalul favorit pentru a-i succeda este Andy Burnham, popularul primar al regiunii Greater Manchester, considerat de mulți drept politicianul care poate reconecta Partidul Laburist cu alegătorii dezamăgiți și poate readuce entuziasmul în politica britanică.
Keir Starmer pleacă după presiuni tot mai mari
Anunțul demisiei lui Keir Starmer vine după o perioadă dificilă pentru guvernul laburist. Deși a ajuns la putere în 2024 cu o majoritate confortabilă, liderul laburist a devenit tot mai nepopular pe fondul problemelor economice, al creșterii costului vieții și al criticilor venite chiar din interiorul partidului.
„Toate deciziile pe care le-am luat au avut ca scop să pună pe primul loc țara pe care o iubesc. De aceea voi demisiona din postul de lider al Partidului Laburist”, a declarat Starmer, cu vocea întreruptă de emoție, în fața reședinței oficiale de la Downing Street.
El a precizat că va rămâne premier interimar până la alegerea unui nou lider, proces care urmează să înceapă în luna iulie și să se încheie înainte de reluarea activității Parlamentului, în septembrie.
Andy Burnham, favorit pentru preluarea puterii
Cel mai vehiculat nume pentru succesiunea lui Starmer este Andy Burnham, politician în vârstă de 56 de ani, care a obținut recent o victorie importantă într-un scrutin parlamentar parțial și care se bucură de o popularitate remarcabilă în rândul britanicilor.
Presa britanică îl descrie drept un politician carismatic, direct și apropiat de oameni, o figură care contrastează puternic cu stilul mai rezervat și tehnocrat al lui Keir Starmer.
Burnham a declarat în repetate rânduri că își dorește „să schimbe Partidul Laburist și țara”, iar susținătorii săi cred că acesta poate revitaliza formațiunea aflată la guvernare.
De la Liverpool, la Cambridge
Andy Burnham s-a născut în Liverpool, în anul 1970, într-o familie cu tradiție laburistă. Tatăl său era inginer, iar mama lucra ca recepționeră într-un cabinet medical.
Interesul pentru politică a apărut încă din adolescență. Burnham a povestit că a fost influențat de serialul BBC „Boys from the Blackstuff”, care prezenta dificultățile șomerilor din Liverpool în perioada anilor ’80.
A studiat limba engleză la Universitatea Cambridge, devenind primul membru al familiei sale care a urmat studii universitare. Mai târziu avea să mărturisească faptul că s-a simțit adesea „ca un impostor” într-un mediu dominat de elite academice.
Ascensiunea în politica britanică
După absolvire, Burnham a lucrat în jurnalism și apoi ca cercetător politic. În 2001 a fost ales deputat pentru circumscripția Leigh și a intrat rapid în guvern.
A ocupat funcții importante în cabinetele conduse de Tony Blair și Gordon Brown, fiind pe rând ministru adjunct, secretar-șef al Trezoreriei, ministru al Culturii și ministru al Sănătății.
După înfrângerea laburiștilor în alegerile din 2010, a încercat să preia conducerea partidului, însă a pierdut în fața lui Ed Miliband. Cinci ani mai târziu a candidat din nou, dar a fost învins de Jeremy Corbyn.
„Regele Nordului”
Momentul care i-a schimbat definitiv cariera a venit în 2017, când a renunțat la Westminster și a fost ales primar al regiunii Greater Manchester. Aici și-a construit imaginea de lider regional puternic, preocupat de problemele oamenilor obișnuiți și critic al centralizării excesive a puterii la Londra.
În timpul pandemiei de COVID-19, Burnham a intrat într-un conflict deschis cu guvernul conservator, acuzând că nordul Angliei este tratat cu „dispreț” prin restricțiile impuse regiunii sale. Poziția fermă i-a adus porecla de „Regele Nordului”.
Tot în mandatul său, Greater Manchester a devenit prima regiune din afara Londrei care a readus transportul public cu autobuze sub control public, prin proiectul „Bee Network”.
Ce viziune are pentru Marea Britanie
Unul dintre mesajele constante ale lui Andy Burnham este că politica britanică a fost prea concentrată pe Londra și a ignorat regiunile din nordul țării.
Într-un interviu recent, acesta a afirmat că Regatul Unit a fost „pe o cale greșită timp de 40 de ani”, susținând că dezvoltarea economică trebuie distribuită mai echilibrat între regiuni.
Deși a susținut rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană la referendumul pentru Brexit, Burnham a adoptat ulterior o poziție mai nuanțată, încercând să atragă și alegătorii din zonele care au votat pentru ieșirea din UE.
Cel mai popular politician britanic
Potrivit sondajelor realizate de institutul YouGov, Andy Burnham este în prezent unul dintre cei mai apreciați politicieni britanici. Victoria sa recentă în circumscripția Makerfield, unde a obținut aproape 55% din voturi, a întărit percepția că el este favorit pentru conducerea Partidului Laburist.
Dacă va câștiga alegerile interne, Burnham nu va deveni doar liderul laburiștilor, ci și următorul prim-ministru al Marii Britanii, într-un moment în care Regatul Unit caută stabilitate după o perioadă marcată de schimbări politice și economice profunde.