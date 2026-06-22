De ce este Andy Burnham, „Regele Nordului”, favorit în cursa pentru viitorul prim-ministru al Marii Britanii. Keir Starmer îşi anunţă demisia

„Toate deciziile pe care le-am luat au avut ca scop să pună pe primul loc țara pe care o iubesc. De aceea voi demisiona din postul de lider al Partidului Laburist”, a declarat Starmer, cu vocea întreruptă de emoție, în fața reședinței oficiale de la Downing Street.

El a precizat că va rămâne premier interimar până la alegerea unui nou lider, proces care urmează să înceapă în luna iulie și să se încheie înainte de reluarea activității Parlamentului, în septembrie.

Andy Burnham, favorit pentru preluarea puterii

Cel mai vehiculat nume pentru succesiunea lui Starmer este Andy Burnham, politician în vârstă de 56 de ani, care a obținut recent o victorie importantă într-un scrutin parlamentar parțial și care se bucură de o popularitate remarcabilă în rândul britanicilor.

Presa britanică îl descrie drept un politician carismatic, direct și apropiat de oameni, o figură care contrastează puternic cu stilul mai rezervat și tehnocrat al lui Keir Starmer.

Burnham a declarat în repetate rânduri că își dorește „să schimbe Partidul Laburist și țara”, iar susținătorii săi cred că acesta poate revitaliza formațiunea aflată la guvernare.

De la Liverpool, la Cambridge

Andy Burnham s-a născut în Liverpool, în anul 1970, într-o familie cu tradiție laburistă. Tatăl său era inginer, iar mama lucra ca recepționeră într-un cabinet medical.

Interesul pentru politică a apărut încă din adolescență. Burnham a povestit că a fost influențat de serialul BBC „Boys from the Blackstuff”, care prezenta dificultățile șomerilor din Liverpool în perioada anilor ’80.

A studiat limba engleză la Universitatea Cambridge, devenind primul membru al familiei sale care a urmat studii universitare. Mai târziu avea să mărturisească faptul că s-a simțit adesea „ca un impostor” într-un mediu dominat de elite academice.