Investitorii și piețele reacționează după întâlnirea dintre Trump și Putin, încheiată fără acord

România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 10:21
de Andrei Simion

Summit-ul de la Anchorage, Alaska, dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin, era privit ca un moment cu potențial istoric pentru conflictul din Ucraina. După aproape trei ore de discuții, cei doi au transmis că întâlnirea a fost „productivă”, dar fără să anunțe vreun acord concret. Mai mult, nu au acceptat întrebări de la presă, alimentând speculații și neliniște diplomatică. În timp ce liderii politici au părut să joace cartea ambiguității, piețele financiare au reacționat imediat, dar nu în direcția la care mulți s-ar fi așteptat, notează Reuters.

Un summit fără rezultat, dar cu multe semne de întrebare

Deși întâlnirea dintre Trump și Putin era prezentată ca o șansă de a obține o pauză în războiul care durează de trei ani în Ucraina, declarațiile de după discuții au fost vagi. Trump a spus că „s-au făcut progrese” pe anumite puncte, fără să ofere detalii. Putin a adoptat un ton similar, insistând asupra „dialogului constructiv”. Faptul că cei doi nu au răspuns întrebărilor jurnaliștilor a lăsat impresia unei înțelegeri incomplete sau chiar a unor divergențe nedeclarate.

Analistii subliniază că absența Ucrainei de la masa negocierilor face improbabilă orice încercare de pace imediată. „Fără Zelenski, șansele unui acord erau minime”, au comentat experți americani, adăugând că simpla participare a lui Putin la un summit pe pământ american are mai degrabă o valoare simbolică decât practică.

Întrevederea Trump - Putin din SUA, total diferită de întâlnirea din februarie cu Zelensky

Întrevederea Trump – Putin din SUA, total diferită de întâlnirea din februarie cu Zelensky. (Foto: Profimedia)

Reacția investitorilor și liniștea piețelor

Dacă pe scena diplomatică summitul a lăsat multe semne de întrebare, pe piețele financiare reacția a fost surprinzător de calmă. În New York, investitorii au evaluat rapid mesajele din Alaska și au decis că lipsa de sancțiuni suplimentare reprezintă, de fapt, o veste bună. Bursele nu au resimțit șocuri, ba chiar anumiți analiști vorbesc despre „o ușoară ușurare” în rândul investitorilor.

„Faptul că nu s-au introdus sancțiuni economice noi este un semnal pozitiv”, a explicat Eric Teal, director de investiții la Comerica, adăugând că sectoarele energetice ar putea profita de această stabilitate temporară. În schimb, aurul și metalele prețioase, de obicei considerate active de refugiu, au început să piardă teren, semn că piața nu se așteaptă la turbulențe imediate.

Ce urmează pentru Trump, Putin și piețe

Deși investitorii nu au intrat în panică, observatorii politici avertizează că întâlnirea este doar începutul unei serii de negocieri. Unii analiști americani cred că un nou summit, de data aceasta cu participarea lui Volodimir Zelenski, ar putea avea loc în următoarea lună. „Probabil s-a pus piatra de temelie a unui acord, dar mai sunt pași importanți de făcut”, a comentat Tom Di Galoma, analist financiar din Utah.

Pentru moment, piețele par să privească totul ca pe un „status quo” și își mută atenția spre alte teme, precum inflația și consumul din SUA. Însă diplomația internațională rămâne într-un punct de suspans, iar semnalul dat de liniștea investitorilor ar putea ascunde mai multe întrebări decât răspunsuri.

